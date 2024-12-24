Братство последних времен: успех Анкары в Сирии подрывает исламское единство, - Ю.Кузнецов

00:49 25.12.2024 24.12.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Президент Турции скоро приедет в Дамаск



22 декабря в Дамаске, вслед за главой национальной разведывательной службы MIT Ибрагимом Калыном побывал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, готовится помпезный визит в Сирию президента Реджепа Эрдогана, которого, как пишет Hürriyet, будет сопровождать большая делегация, включая министров, отвечающих за инвестиции. Анкара преисполнена решимости занять господствующее положение в соседней стране, продвигая "неоосманскую" и панисламистскую доктрины, вызовы для которых могут исходить как от арабского светского, так и курдского национализма. Едва ли случайно в ходе пресс-конференции с лидером запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Мохаммедом аль-Джуляни Фидан призвал являющиеся основой "Союза демократических сил" курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) сложить оружие и самораспуститься (министр обороны Я. Гюлер настроен куда более решительно).



Х. Фидани М. аль-Джуляни пьют кофе на горе Касьюн с видом на Дамаск



Между тем с "исламской интеграцией" не все так просто. Так, на минувшей неделе Объединенные Арабские Эмираты уведомили Вашингтон о своем "дискомфорте" в отношении нового правительства в Дамаске. Недовольство в Абу-Даби вызывает политика новых властей по части "исламской идентичности". Эмираты ясно дали понять Штатам, что ОАЭ категорически возражают против терпимости США к правлению вчерашней "вооруженной оппозиции", представляющей угрозу легитимности монархиям Персидского залива.



По некоторым данным, ОАЭ и Иордания попытались передать власть повстанцам "Южного фронта" из провинции Дера`а и таким образом помешать "ХТШ" прийти к власти. "Мы обеспокоены исламской принадлежностью фракций, свергнувших Асада", – заявил, в частности, советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. Разумеется, подобного рода реакция была явно не из разряда "труднопрогнозируемых". Фактически главный конкурент и соперник ОАЭ – Катар, отношения с которым у Абу-Даби по-прежнему, "далеки от идеала", последовательно отвергая "режим Асада", довел свою игру до конца. Главным бенефициаром от происходящего в Сирии стала Доха. И, похоже, теперь именно Катар, наряду со своим стратегическим союзником в лице Турции, станет едва ли не главным спонсором новых сирийских властей в расчете на то, что ему удастся отыграть потерянное с момента разрыва в 2013 году связей Дохи с официальным Дамаском.



Ситуация для ОАЭ, явно претендующих на роль регионального логистического хаба, осложняется еще и перспективой подписания Турцией и "новой" Сирией" соглашения об исключительной экономической зоне (ИЭЗ), что будет означать несомненное усиление позиций союзного Турции Катара, прежде всего, на энергетическом рынке. Речь идет о поставках на европейский рынок углеводородов. Кому и в каких количествах понадобится в Европе нефть из Эмиратов, если Турция и Катар начнут перекачивать природный газ с гигантского месторождения Южный Парс? А что если у сирийских берегов вслед за Кипром начнутся поиски шельфовых запасов голубого топлива, которые, не исключено, завершатся успехом?



К слову, после падения "режима Асада" греческие медиа охватил неподдельный страх перед возможным заключением соглашения о демаркации морских границ между Турцией и Сирией. В частности, издание Ekathimerini опасается, что подписание подобного соглашения полностью выведет из игры Афины, где внимательно и с тревогой следят за процессом не только в Сирии, но и в регионе Восточного Средиземноморья в целом.



Как упоминалось выше, Анкара решила перелицевать Сирию в другое, идеологически близкое себе государство и будет прикладывать для этого все возможные усилия. Об этом свидетельствует вся или почти вся политика турецкого правительства сегодня. Впрочем, справедливости ради надо сказать, тот же север республики турки стали "подминать под себя", осваивать уже достаточно давно. В частности, на севере уже много лет подряд работает госкомпания РТТ, предоставляющая почтовые, банковские услуги своим клиентам в Турции и, как выясняется, не только там. Не секрет, что некоторые турецкие финансовые организации и тесно связанные со спецслужбами "неправительственные" фонды, такие как İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH), еще до последних событий активно развернулись в Идлибе и в других подконтрольных Анкаре районах севера и северо-запада Сирии. Если верить турецким оппозиционным СМИ, успешный опыт Идлиба и других "протурецких" территорий планируется масштабировать и на другие районы страны, неподконтрольные Израилю и сирийским курдам, поддержка которых американцами, думается, отнюдь не безусловна. Во всяком случае, командир "СДС" Мазлум Абди выступил с некоторыми предложениями, призванными умерить турецкие аппетиты. Симптоматично, что ни один из игроков коллективного Запада не предлагал ни тогда, ни теперь ввести против правительства Эрдогана санкции за фактическую оккупацию турками сирийской территории.



Аль-Джуляни говорит о необходимости снятия наложенных на Сирию при Асаде экономических санкций, и, надо полагать, за турецкими партнерами дело не станет, равно как и за щедрыми преференциями туркам в административном центре бывшего османского вилайета Халеб (Алеппо). Несколько дней назад посольство Турции первым среди других диппредставительств возобновило свою работу в Дамаске. Складывается устойчивое впечатление, что в Ак-Сарае делают все возможное и невозможное, дабы убедить мировое сообщество и государства Ближнего Востока во вменяемости и адекватности новоявленного режима в Дамаске. Предводители "Хайят Тахрир аш-Шама" уверяют в своей готовности защищать права этноконфессиональных меньшинств, надо полагать наряду с интересами своего кармана. Расчет турками и катарцами делается на "короткую память" региональных игроков.



Едва ли монархии Персидского залива и такие арабские страны, как Египет и Иордания забыли о событиях, последовавших на Ближнем Востоке с момента начала "Арабской весны", приведшей с 2011 года к разбалансировке региональных процессов. Тогда Анкара и Доха также обещали "демократию" для "порабощенных диктаторами народов" в интересах арабского мира. Не этими ли "приятными воспоминаниями" объясняется сдержанное, мягко говоря, отношение многих арабских стран к "новой власти" в Дамаске, в то время как США, Франция и Германия "бегут впереди паровоза" в своем стремлении "пожать руки", если называть вещи своими именами, террористическому сброду, находящемуся на подпитке у Анкары и Дохи. Между тем только в Иордании проживает более миллиона сирийских беженцев, в то время как протяженную пустынную границу этой страны с Сирией регулярно пересекают расселенные в обеих странах племена…



В Аммане, Эр-Рияде, Абу-Даби, Каире, в других региональных столицах, судя по соответствующим заявлениям и публикациям в СМИ, с большим опасением анализируют каждый шаг радикалов-оппозиционеров в отношении сирийцев, подозреваемых в лояльности бывшему "режиму Асада" и определенных этноконфессиональных сообществ. Разумеется, дело тут совсем не в эмпатии: правящие круги арабских стран волнуют прежде всего собственные политические вложения и перспективы.



В конце концов, перечисленные выше игроки сделали немало для возвращения бывшего "режима Асада" в Лигу Арабских Государств (единственным голосом против тогда, напомним, был Катар) и в некоторые другие региональные и международные структуры в качестве полноправного участника. Еще в 2018 г. сперва ОАЭ и Бахрейн, а в 2023 г. уже и Саудовская Аравия восстановили дипломатический и политический диалог с Дамаском. Предпосылкой стала и нормализация отношений между союзником Сирии – Ираном и Саудовской Аравией по результатам трехсторонних консультаций в Пекине весной 2023 года.



Соответственно, убедить арабские сраны, что угроза исламизма не расползется до их пределов, туркам будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Не доверять Турции побуждают все значимые и памятные события последних лет. События в Ливии, вокруг Нагорного Карабаха, а теперь и в Сирии обрисовывают вполне отчетливые "перспективы" для всех несогласных с турецкой "картиной мира", а тем более ей сопротивляющихся.



24.12.24 Источник - свободная пресса

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