Левые и правые свергают европейскую элиту в 2024 году, - Молли О'Нил

01:00 25.12.2024 Responsible Statecraft

США

24 декабря 2024



RS: европейская элита рискует потерять власть в 2025 году из-за Украины



Популистские движения в Европе набирают силу на фоне усталости от конфликта на Украине, экономического кризиса и проблем иммиграции, пишет RS. Напротив, давно устоявшиеся партии теряют поддержку избирателей, не одобряющих дальнейшее вооружение Украины.

Молли О'Нил (Molly O'Neal)



"Антисистемные" партии право-, а порой и, наоборот, левопопулистского толка окрепли по всей Европе на выборах 2024 года. Отчасти это отражает усугубившиеся сомнения избирателей в том, что НАТО удастся реализовать свои цели в опосредованной войне на Украине.



Несмотря на общее стремление поддерживать Украину, все больше избирателей выступает за урегулирование путем переговоров. Мысль о том, что Европа сплотится и возьмет на себя полную ответственность за финансирование и вооружение Украины, кажется неосуществимой.



Мы наблюдаем неумолимое снижение поддержки устоявшихся правоцентристских партий Европы - и еще более острое среди левоцентристов. Пока партии магистральной линии еще могут удерживать власть, привлекая к коалиции центристов справа и слева, а подчас даже перенимая отдельные доводы мятежных популистов - в частности, по вопросам иммиграции. Однако, разделив ответственность за управление странами, основные партии демонстрируют принципиальное сближение по большинству направлений политики, но рискуют дальнейшим отступничеством избирателей, разочарованных неудовлетворительным статус-кво.



Смена курса и поддержка Украины

Острейший вызов сложившемуся консенсусу насчет военных целей Украины и ее членства в НАТО бросили парламентские выборы во Франции в июне 2024 года, в трех восточных землях Германии в сентябре и в Европейский парламент в июне 2024 года. Все три гонки завершились прорывами для антисистемных партий правого и левого толка. Во всех случаях партии магистральной линии сохранили власть, но не сдержали растущее влияние популистов.



Спорные выборы: Грузия и Румыния

В странах Центральной и Восточной Европы кандидатов и партии, сомневающиеся в целесообразности поддержки Украины, регулярно обвиняют в получении выгод и потворству российскому влиянию. В двух случаях в Европе результаты выборов в пользу антивоенных кандидатов или партий были оспорены - в Грузии и Румынии.



По официальным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила 53% голосов на выборах 26 октября. Международные наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях, но едва ли они позволяют аннулировать результат. Посыл действующего лидера "Грузинской мечты" к избирателям характеризовался привычным сочетанием национальной гордости, религиозного традиционализма и сочувствием к тяжелому положению провинциальных и сельских избирателей (преимущественно бедных), столь типичным для правых популистов по всей Европе. "Грузинская мечта" также опиралась на недурные экономические показатели. Их позиция по внешней политике - стремление избежать открытого конфликта с Россией - вызвала массовые протесты либеральной проевропейской оппозиции, и политическая стабильность в стране повисла на волоске.

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября первое место с 23% занял кандидат правого толка Кэлин Джорджеску, но Конституционный суд в начале декабря признал эти выборы недействительными под предлогом якобы российского финансирования его кампании, опиравшейся на чрезвычайно популярные посты в TikTok. Выборы будут проведены повторно в начале следующего года, а Джорджеску наверняка будет снят.



Прорыв Джорджеску также объясняется историческими особенностями правого национализма в Румынии, который время от времени показывает весьма высокие результаты на выборах после 1989 года. Имидж аутсайдера и бунтарская кампания Джорджеску также опиралась на народное разочарование слабой экономикой и коррупцией в высших эшелонах власти, особенно среди религиозных избирателей традиционалистских взглядов в небольших городах и глубинке. При этом даже дисквалификация Джорджеску едва ли оттолкнет избирателей от популистского национализма.



Антипопулистские альянсы проседающего центра

Основные партии Австрии по всему спектру пытаются сформировать правящую коалицию, чтобы отстранить от власти популистско-националистическую Партию свободы, занявшую первое место на сентябрьских выборах. Лидер Партии свободы Герберт Кикль в ходе предвыборной кампании выступал против дальнейшей помощи Украины. Партии магистральной линии, напротив, ратуют за продолжение гуманитарной и дипломатической поддержки.



Франция и Германия издавна внедряют стратегию "санитарного кордона" или "брандмауэра" против популистских соперников. Пока что это не сдержало роста поддержки таких партий. Блоки правых и левых популистов во французском парламенте не желают следовать за правительством ослабленного центра. Выборы в Германии 23 февраля наверняка приведут к созданию коалиции центристов справа и слева, что в дальнейшем рискует лишь усилить народную поддержку популистов с обоих флангов, которые выступают против продолжения вооружения Украины.

Правые популисты уже в правительстве

В нескольких случаях правые популисты были допущены в обширные правящие коалиции - но явно не расшатали статус-кво. Это касается Нидерландов, где Партия свободы Герта Вилдерса неожиданно набрала больше всего голосов на выборах в ноябре 2023 года, но не оказала существенного влияния на политику внутри коалиционного правительства, куда в итоге влилась. Болгария, где прошла вереница безрезультатных выборов, не раз впускала правых популистов в коалиции, но все они оказались шаткими и недолговечными. В Швеции и Финляндии у власти также бывали коалиции с участием правых популистов. Их присутствие обострило сопротивление иммиграции, но не оказало ни малейшего влияния на стойкую поддержку Украины.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чья популистская правая партия "Братья Италии" возглавляет правительство, снискала расположение Брюсселя и Вашингтона, полностью поддержав цели НАТО на Украине. Пока что это единственный пример полного перехода популистской партии в основное русло. Два других правых популиста у власти в Европе - Орбан в Венгрии иФицо в Словакии - открыто перечат общепринятому консенсусу по Украине.



Чего ждать дальше?

Главными испытаниями в следующем году для партий магистральной линии и их попыток сдержать, переманить на свою сторону или замирить популистский вызов станут немецкие выборы в феврале, президентские выборы в Польше в сентябре и, возможно, новые парламентские выборы во Франции к следующей осени.



Заторможенный экономический рост и жесткие бюджетные ограничения явно нагнетают тревогу и недовольство среди электората. Более того, неспокойная внешняя обстановка в Европе никак не способствует сдерживанию импульса антисистемных партий. Европе также грозят новые пошлины США, которые усугубят экономический спад и могут поставить под сомнение верность некоторых стран ЕС самому союзу. Раскол блока подорвет надежный сдерживающий фактор Европы в области обычных вооружений для противодействия любому российскому вызову после конфликта в Украине.



Значение кризисов во Франции и Германии трудно преувеличить. В совокупности на эти страны приходится 40% ВВП ЕС, и они - крупнейшие доноры в бюджет ЕС. Эта суровая реальность мешает Польше, странам Северной Европы и Прибалтики сформировать альтернативный блок ради европейского лидерства. Однако Польша готовится принять на себя временное председательство в ЕС в январе и может сыграть более видную роль в решающий момент для дипломатических усилий по прекращению конфликта на Украине.

Молли О'Нил - университетский преподаватель и научный сотрудник. Долгое время работала на дипломатической службе в Центральной Европе, России и Евразии. Профессор университетов в Варшаве и Дрездене, имеет докторскую степень Университета Джонса Хопкинса. Внештатный научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735077600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Выездные встречи с жителями регионов проведут депутаты Сената

- Олжас Бектенов: Реализация Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит значительно снизить износ инфраструктуры

- Государство как хозяин и инвестор

- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

- Развитие транспортно-логистического потенциала страны обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Около миллиона человек в декабре текущего года посетили сельскохозяйственные ярмарки

- Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России

- О приговорах суда

