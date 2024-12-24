Офис омбудсмена подтвердил голодовку заключенных бишкекского СИЗО и избиение арестантов

07:16 25.12.2024

Представители института омбудсмена Кыргызстана Джамили Джаманбаевой посетили следственный изолятор-1 города Бишкека и выяснили, что несколько дней назад некоторых арестантов избили надзиратели. Кроме того, более 20 заключенных держат сухую голодовку, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека.



Правозащитники посетили СИЗО 23 декабря, побеседовав в ходе мониторинга со многими гражданами, содержащимися под стражей.



Выяснилось, что свыше двадцати арестантов держат голодовку с 20 декабря, протестуя таким образом против применения к ним силы и требуя обеспечить беспрепятственную встречу с адвокатами.



Двое из заключенных написали заявления омбудсмену с жалобой на то, что их избили сотрудники Службы исполнения наказаний (СИН). По словам узников, силовики пинали их ногами и пускали в ход дубинки. Проверяющие зафиксировали гематомы и отеки на телах этих арестантов. Уточняется, что пострадавшие - представители так называемого криминального мира, им оказана соответствующая медицинская помощь.



Также установлено, что с 21 декабря администрация изолятора изменила график посещения адвокатами своих подзащитных, по которому суббота и воскресенье являются нерабочими днями. Но, как напомнили в офисе омбудсмена, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Кыргызстана, обвиняемый имеет право беспрепятственно общаться с адвокатом наедине без ограничений по продолжительности времени.



Правозащитники уже обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность решения руководства СИЗО. Вместе с тем в республиканское надзорное ведомство направлены материалы по применению физической силы сотрудниками СИН в отношении арестованных. Омбудсмен Джамиля Джаманбаева взяла дело под личный контроль.



ℹ️ 20 декабря некоторые СМИ сообщили, что в камеры СИЗО-1 Бишкека ворвался спецназ и проводил обыск, сопровождаемый избиением заключенных. Вскоре появилась информация о массовой голодовке, объявленной арестованными. Но в СИН назвали эти сведения фейком, добавив, что все пенитенциарные учреждения работают в штатном режиме.



24.12.24