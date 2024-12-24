Российский корабль Ursa Major шел с уникльным грузом и, похоже - его подорвали, - СП

07:19 25.12.2024

24 декабря 20:39

Погиб российский сухогруз, работавший на Минобороны России - американцы выполнили угрозу?

Причиной гибели "Большой Медведицы" (Ursa Major) могли стать диверсия, мина или безэкипажный катер

Михаил Зубов



К взрыву российского корабля "Большая Медведица" в Средиземном море может быть причастна уходящая администрация США - которая ранее угрожала взорвать этот корабль. Эксперты пока не находят другого объяснения кораблекрушению.



Утром 24 декабря в Средиземном море из-за взрыва в машинном отделении затонул российский сухогруз "Большая Медведица" (Ursa Major). Это - крупнейший из российских кораблей, предназначенных для доставки металлоконструкций большого размера. Длина судна - 142 м, ширина - 23 м, осадка - 7 м.



Выйдя из Санкт-Петербурга, корабль направлялся во Владивосток с грузом из элементов башенных, козловых и других кранов.



Кроме того, на борту стояли контейнеры, но, по словам выжившего капитана, они были пусты. Грузов, которые могли бы взорваться, на корабле не было.



Испанские спасатели доставили на берег 14 членов команды корабля из шестнадцати. Остальные двое считаются пропавшими без вести.



Диверсии против этого, как и других кораблей, связанных с доставкой грузов на СМП администрация Байдена обещала на самом высоком уровне.



Бывший посол США на Украине Джеффри Росс Пайетт, доросший до должности помощника Блинкена, еще в 2023 году, выступая на слушаниях в американском Конгрессе, пообещал "прекратить существование" российских проектов на Северном морском пути. Он не постеснялся перечислить комплекс мер - начиная от финансовых санкций и заканчивая диверсиями и взрывами.



"Свободная Пресса" спросила у двух ведущих экспертов - что же такого могло взорваться в машинном отделении "Большой Медведицы".



Заведующий кафедрой турбинных установок Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Александр Смирнов допускает взрыв в машинном отделении из-за неисправности силовой установки или утечки топлива. Однако специалист исключает взрыв такой силы, которая могла бы разрушить или перевернуть судно.



- Я теряюсь в догадках. Судно принадлежит государственной компании, которая тесно связана с оборонным ведомством, поэтому случайных людей в команде быть не может. Серьезной утечки топлива профессиональный экипаж не заметить не мог. Бывает еще "хлопок" в турбине, если не произошел запуск двигателя, но экипаж продолжает загонять туда топливо для повторного пуска без продувки. Но до разрушения корабля не дойдет.



Это странно: пожар в машинном отделении - это еще не взрыв. Но трудно что-то говорить, не зная показаний, которые дал капитан.



"СП": Александр Анатольевич, а мог взрыв в машинном отделении спровоцировать сваливание конструкций, расположенных на палубе, что привело бы к опрокидыванию судна?



- Сваливание грузов возможно, но - до такой степени, чтобы настолько крупное судно зачерпнуло воду… Я этого не могу исключить, но такая версия тоже вызывает сомнения. Все-таки грузы стратегического назначения крепили, я предполагаю, достаточно профессиональные люди.



Я не знаю случаев, чтобы суда такого класса затонули без помощи извне, - сказал ученый и кораблестроитель "Свободной Прессе".



Координатор Экспертного совета Проектного офиса по развитию Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников уверен, что причиной кораблекрушения стал теракт или диверсия:



- Конечно, с точки зрения безопасности доставлять такой груз было бы целесообразно по СМП, но навигация закончилась, поэтому пошли через Средиземное море.



Судно известное, заметное, к тому же идет под российским флагом по известному курсу. Заранее можно было подложить мину или даже заминировать сам корабль.



Вполне мог быть использован и безэкипажный катер - киллер. А в этом наши противники сильны, они широко их применяют такие беспилотники на Черном море.



"СП": Алексндр Михайлович, насколько серьезный ущерб нанесен развитию Севморпути в связи с тем, что краны, которые везла "Большая Медведица", утонули?



- Ну очень большой ущерб, конечно. Совершенно понятно, что ни на Дальнем Востоке, ни на СМП нет возможности построить такие краны. Иначе бы их и не везли из Петербурга вокруг планеты. Конечно, сделают новые краны, найдут другой корабль. Сейчас другого корабля такого класса у нас нет.



Что я могу сказать: расслабились. Когда Байден и его клика обещали взрывать наши корабли и плавучие заводы - внимательнее были. А сейчас подумали, что раз он проиграл - то ничего больше не сделает.



Сейчас будет много версий, в том числе и потому что большим начальникам будет выгоднее списать на какую-то случайную аварию, чтобы не признаваться в просчете. Но я вам скажу: просто так такие корабли не тонут, - высказал "Свободной Прессе" свое мнение Александр Воротников.