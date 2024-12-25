После Трампа: digital state захватил США и весь мир, - П.Беседин

07:25 25.12.2024

25.12.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



За командой нового хозяина белого дома стоит команда "цифровых боссов", представителей Global Digital



Каждый год я пересматриваю отличный фильм "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Вероятно, это лучшее кино, снятое за последние 5-6 лет. Одно из лучших – так точно. В этом году мы с коллегами наконец-таки сделали детальный разбор данной ленты, хотя я, конечно же, высказывался о ней и раньше. Но вот что заинтересовало меня в этот раз, помимо блестящей социально-политической сатиры, концептуальных нарративов и моральных посылов, так это персонализация тех, кто отвечает за катастрофу человечества.



Фильм Маккея вышел в США в декабре 2021 года. Посмотрели его мы все в 2022 году. Не столь давно. По сюжету, очень кратко напомню, к Земле устремилась гигантская комета – "убийца планет", которая с вероятностью сто процентов прикончит всех. Спасать мир берутся – ну, конечно же! – США, во главе которых стоит президент Джейн Орлин (блестящая актерская работа Мерил Стрип). Она, прямо-таки скажем, не семи пядей во лбу. Впрочем, на фоне ее сынка и по совместительству главы аппарата Белого дома Джейсона (Джона Хилл прекрасен) вполне себе интеллектуалка.



Орлин говорит патетические речи, надувает щеки, обещает спасение, однако управляет всем не она вовсе, а совсем другой человек – Питер Ишервелл (Марк Райлэнс). Это один из самых богатых и влиятельных (если не самый) людей на планете. Он возглавляет корпорацию BASH, выпускающую телефоны и разные высокотехнологичные гаджеты. В персонаже Райлэнса – Ишервелле – создатели ленты объединили "цифровых" боссов: Стива Джобса, Тима Кука, Илона Маска, Марка Цукерберга и прочих. И это центральная – дьявольская – фигура ленты.



Многие критики обратили внимание, что режиссер Маккей высмеивает в лице Орлин президентскую власть в США. Тут вам одновременно пародия и на Дональда Трампа, и на Хиллари Клинтон. При этом отправлен привет Джо и Хантеру Байденам, а заодно и сделан выстрел в возможную женщину-президента. Однако сконцентрироваться стоило бы на фигуре именно Питера Ишервелла. Ведь в чем тут фокус. В 2021 году Адам Маккей, создавший немало лент об инфернальности американской власти, открыто заявляет: президентами управляют боссы высокотехнологичных корпораций, жрецы Глобальной Цифры.



А что мы наблюдаем сейчас накануне 2025 года? Рядом с Дональдом Трампом во время его президентской кампании постоянно был Илон Маск. Более того, именно его заявления тиражируются гораздо активнее, чем слова того же Трампа. Даже не вовлеченным в политические процессы начинает казаться (и это ощущение перерастает в уверенность), что главным актором и властелином мира является вовсе не Трамп, а Маск. И тут надо заметить, что Илон – человек намного более опасный, чем какой-нибудь Байден – лишь видимый хедлайнер.



На самом деле, за Трампом (или коллективным Трампом) стоит команда "цифровых боссов", представителей Global Digital. Это люди новой формации, мечтающие, собственно, исключительно об одном – о тотальном контроле за каждым человеком и за человечеством в целом. Абсурдно думать, будто сражение за власть в США шло между Трампом и Байденом. Нет, это новые транснациональные властелины, выставившие на выборы Дональда будто картонную фигуру в супермаркете. Они почти смели старую бюрократическую элиту, тот самый deep state, коим пугали детей с пеленок. Теперь на смену ему приходит, назовем его так, digital state с людьми вроде Питера Тиля. Процесс этот не одного дня, что называется, но он идет – и идет активно.



Когда пять-шесть лет назад я говорил, как кому-то казалось, странные вещи о власти Искусственного Интеллекта, тирании Большой Цифры, о цифровых демиургах, говорил это пять лет назад, на меня смотрели как на сумасшедшего. Сейчас это – убийственная реальность. Мир, как мы его знали раньше, умирает на наших глазах. Безумны те, кто считает, будто Трамп сможет обеспечить порядок в мире. Во-первых, Дональд не так много решает в принципе. Во-вторых, люди, которые стоят за ним, принесут порядок, кто б сомневался, но это будет порядок вроде того, что уготовал миру Саурон. Кстати, неслучайно люди вроде Питера Тиля сдвинуты на творчестве Толкиена и называют компании по его мирам.



Отныне Большой Брат не просто станет следить за нами. В определенном смысле мы сами превратимся в его часть, растворимся в нем. Главное противостояние, которое идет сегодня, – это битва Человека с Цифрой. И я сомневаюсь, что мы, люди, сможем одержать в ней победу. Потому что, как и персонажи "Не смотрите наверх", слишком уверены в собственной исключительности, уникальности, а следовательно, в том, что нам глобально ничего не угрожает. Кстати, напомню, что, согласно сюжету ленты, Питер Ишервелл в своих расчетах ошибся и планета перестала существовать. Да, власть имущие убрались с Земли, но кто сожрал их в итоге?