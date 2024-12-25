 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.12.2024
10:36  В Баку загадочно погиб под капельницей директор Aze Bilisim Finance (AZEBIRJA) Али Акшун
10:31  На западе Казахстана разбился " Embraer 190" Azerbaijan Airlines, летевший в Грозный: жертвы уточняются, есть видео
09:20  Алматы. Уличные хулиганы? избили и зарезали чемпиона мира по тайскому боксу (муай-тай) Серика Али
09:15  С 1 января 2025 года местные органы власти в Узбекистане получат больше прав и финансовой свободы
08:08  Сделка века: Трамп распилит Украину, чтобы всем хватило, - К.Стрельников
07:47  Депутаты Узбекистана приняли закон об ограничении оплаты за электроэнергию при долгах за мусор
07:27  Цветущий сад европейской демократии и его экзотические плоды, - Д.Седов

07:25  После Трампа: digital state захватил США и весь мир, - П.Беседин
07:19  Российский корабль Ursa Major шел с уникльным грузом и, похоже - его подорвали, - СП
07:16  Офис омбудсмена подтвердил голодовку заключенных бишкекского СИЗО и избиение арестантов
01:00  Левые и правые свергают европейскую элиту в 2024 году, - Молли О'Нил
00:56  Земная ось сопротивления. Федор Лукьянов - о политических итогах 2024 года
00:50  Топ-менеджмент "Роскосмоса" обвинен в коррупции. Звездные мальчики
00:49  Братство последних времен: успех Анкары в Сирии подрывает исламское единство, - Ю.Кузнецов
00:48  Переворот в Сирии и драма христиан на Ближнем Востоке, - В.Малышев
00:44  Тучи по берегам Днестра: рискнет ли Молдавия напасть на Приднестровье? - О.Розанов
00:36  Власти Бангладеш требуют от Индии вернуть свергнутого премьера Шейх Хасину. Чтобы судить старушку
00:35  Португальский археолог А.Монтейру обнародовал карту с местами гибели сотен кораблей с золотом
00:34  КырКабмин утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане. Очень-но нужная вещь...
00:22  В Сирии начались протесты в защиту христиан: сожжена рождественская елка
00:06  Фрэнсис Дернли: А если Россия не сядет за стол переговоров?
00:01  "Тысячу парусов" развернут с Хайнаня - Китай открыл первый коммерческий космодром
00:00  Узбекистан и Казахстан станут партнерами БРИКС
Вторник, 24.12.2024
23:02  Гарнизон ВСУ в Часов Яре отчаянно обороняется, но дни его сочтены..., - Р.Маркуш
19:19  Ильхаму Алиеву "стукнуло" 63 года
17:24  Транскаспийские маневры Астаны, - Сергей Кожемякин
17:19  Почему африканские страны одна за другой изгоняют французских военных?
17:17  Год таджикского мигранта: боль, унижения и нарушение прав, - Asia-Plus
16:48  Политический стендап: лучшие фразы казахстанских депутатов и чиновников
15:33  Экс-губернатору Курской области Смирнову поплохело на допросе у следователя. Спрятался в больничке
12:29  Число депортированных из США граждан Узбекистана выросло в 6,5 раза
12:26  Башкирам стоит помнить настоящих героев
12:21  У Рахмона новые заместители по партии НДПТ
12:04  Оппонент Эрдогана: США расчленяют Сирию по примеру Югославии
11:59  Новый котел захлопнут! Армия России взяла в окружение ВСУ в Макаровке
11:56  ВС РФ пересекли реку Оскол и сформировали еще один плацдарм
11:19  Трибунал над либералами. Империя стучится в наше сердце. А голос ее тих и нежен.., - А.Дугин
10:23  Пространство для экспансии. стратегическая цель средних стран, - Андрей Школьников
10:18  В Китае казнили за взятки главу СЭЗ Хух-хото (Внутренняя Монголия) Ли Цзяньпина. Ждал очереди два года
09:52  Путин принимает Рахмона в Питерской резиденции. Обсудят "острые вопросы" миграционной политики"
09:50  Министр обороны генерал Шухрат Халмухамедов возглавил Федерацию стрелкового спорта Узбекистана
09:45  Не прошло и трех суток. В центре Алматы восстановили подачу тепла
09:34  Российский сухогруз Ursa Major затонул после взрыва на подходе к Гибралтару. Есть жертвы
09:13  Фуад Сафаров: Сирию вновь используют чтобы поссорить Россию с Турцией
08:48  В Израиле тихо сдох сионист-террорист Кузнецов - в 1970 пытавшийся угнать пассажирский самолет из Питера в Швецию
08:47  Михаил Павлив: План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
08:41  Футболист против француженки: Грузия на пороге двоевластия, - Игорь Кармазин
08:37  Погранвойска Кыргызстана возглавил полковник Алимбаев (бывший губер Баткена)
08:07  Роберто Габриэле: Кризис империалистического Запада: контрнаступление с осознанием неминуемого поражения
08:00  Дмитрий Выдрин: Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
07:49  Владимир Скачко: Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
После Трампа: digital state захватил США и весь мир, - П.Беседин
07:25 25.12.2024

25.12.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

За командой нового хозяина белого дома стоит команда "цифровых боссов", представителей Global Digital

Каждый год я пересматриваю отличный фильм "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Вероятно, это лучшее кино, снятое за последние 5-6 лет. Одно из лучших – так точно. В этом году мы с коллегами наконец-таки сделали детальный разбор данной ленты, хотя я, конечно же, высказывался о ней и раньше. Но вот что заинтересовало меня в этот раз, помимо блестящей социально-политической сатиры, концептуальных нарративов и моральных посылов, так это персонализация тех, кто отвечает за катастрофу человечества.

Фильм Маккея вышел в США в декабре 2021 года. Посмотрели его мы все в 2022 году. Не столь давно. По сюжету, очень кратко напомню, к Земле устремилась гигантская комета – "убийца планет", которая с вероятностью сто процентов прикончит всех. Спасать мир берутся – ну, конечно же! – США, во главе которых стоит президент Джейн Орлин (блестящая актерская работа Мерил Стрип). Она, прямо-таки скажем, не семи пядей во лбу. Впрочем, на фоне ее сынка и по совместительству главы аппарата Белого дома Джейсона (Джона Хилл прекрасен) вполне себе интеллектуалка.

Орлин говорит патетические речи, надувает щеки, обещает спасение, однако управляет всем не она вовсе, а совсем другой человек – Питер Ишервелл (Марк Райлэнс). Это один из самых богатых и влиятельных (если не самый) людей на планете. Он возглавляет корпорацию BASH, выпускающую телефоны и разные высокотехнологичные гаджеты. В персонаже Райлэнса – Ишервелле – создатели ленты объединили "цифровых" боссов: Стива Джобса, Тима Кука, Илона Маска, Марка Цукерберга и прочих. И это центральная – дьявольская – фигура ленты.

Многие критики обратили внимание, что режиссер Маккей высмеивает в лице Орлин президентскую власть в США. Тут вам одновременно пародия и на Дональда Трампа, и на Хиллари Клинтон. При этом отправлен привет Джо и Хантеру Байденам, а заодно и сделан выстрел в возможную женщину-президента. Однако сконцентрироваться стоило бы на фигуре именно Питера Ишервелла. Ведь в чем тут фокус. В 2021 году Адам Маккей, создавший немало лент об инфернальности американской власти, открыто заявляет: президентами управляют боссы высокотехнологичных корпораций, жрецы Глобальной Цифры.

А что мы наблюдаем сейчас накануне 2025 года? Рядом с Дональдом Трампом во время его президентской кампании постоянно был Илон Маск. Более того, именно его заявления тиражируются гораздо активнее, чем слова того же Трампа. Даже не вовлеченным в политические процессы начинает казаться (и это ощущение перерастает в уверенность), что главным актором и властелином мира является вовсе не Трамп, а Маск. И тут надо заметить, что Илон – человек намного более опасный, чем какой-нибудь Байден – лишь видимый хедлайнер.

На самом деле, за Трампом (или коллективным Трампом) стоит команда "цифровых боссов", представителей Global Digital. Это люди новой формации, мечтающие, собственно, исключительно об одном – о тотальном контроле за каждым человеком и за человечеством в целом. Абсурдно думать, будто сражение за власть в США шло между Трампом и Байденом. Нет, это новые транснациональные властелины, выставившие на выборы Дональда будто картонную фигуру в супермаркете. Они почти смели старую бюрократическую элиту, тот самый deep state, коим пугали детей с пеленок. Теперь на смену ему приходит, назовем его так, digital state с людьми вроде Питера Тиля. Процесс этот не одного дня, что называется, но он идет – и идет активно.

Когда пять-шесть лет назад я говорил, как кому-то казалось, странные вещи о власти Искусственного Интеллекта, тирании Большой Цифры, о цифровых демиургах, говорил это пять лет назад, на меня смотрели как на сумасшедшего. Сейчас это – убийственная реальность. Мир, как мы его знали раньше, умирает на наших глазах. Безумны те, кто считает, будто Трамп сможет обеспечить порядок в мире. Во-первых, Дональд не так много решает в принципе. Во-вторых, люди, которые стоят за ним, принесут порядок, кто б сомневался, но это будет порядок вроде того, что уготовал миру Саурон. Кстати, неслучайно люди вроде Питера Тиля сдвинуты на творчестве Толкиена и называют компании по его мирам.

Отныне Большой Брат не просто станет следить за нами. В определенном смысле мы сами превратимся в его часть, растворимся в нем. Главное противостояние, которое идет сегодня, – это битва Человека с Цифрой. И я сомневаюсь, что мы, люди, сможем одержать в ней победу. Потому что, как и персонажи "Не смотрите наверх", слишком уверены в собственной исключительности, уникальности, а следовательно, в том, что нам глобально ничего не угрожает. Кстати, напомню, что, согласно сюжету ленты, Питер Ишервелл в своих расчетах ошибся и планета перестала существовать. Да, власть имущие убрались с Земли, но кто сожрал их в итоге?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735100700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о внедрении цифровых решений: Важно обеспечить прозрачность и безопасность в использовании искусственного интеллекта
- Казахстан и Россия подписали План культурных событий к 80-летию Победы
- Кадровые перестановки
- Министра энергетики не устраивают сроки строительства будущей АЭС в Казахстане
- Приговор в отношении осужденных за незаконную реализацию криптовалюты вступил в законную силу
- Рабочий график главы государства
- Выездные встречи с жителями регионов проведут депутаты Сената
- Олжас Бектенов: Реализация Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит значительно снизить износ инфраструктуры
- Государство как хозяин и инвестор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  