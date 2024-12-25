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Цветущий сад европейской демократии и его экзотические плоды, - Д.Седов
07:27 25.12.2024

25.12.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ

Урожайность падает, да и фрукты явно сомнительного качества

Что-то неладное творится в цветущем европейском саду ЕС, как его гордо именовал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Первым делом обращает на себя внимание падение урожайности этого дивного участка планеты, который решил перейти на способ самообеспечения энергетикой методом заклинаний. Тут срабатывает знаменитая мичуринская формула "от осинки не плодятся апельсинки", получившая в народе категорическую интерпретацию "за что боролись, на то и напоролись". Эта истина в полный рост встанет перед членами садового товарищества в 2027 году, который они взяли за конечный срок отказа от российских энергоносителей.

Обращает на себя внимание то, что в зонах скудного уноваживания и недополива в этом сообществе и вокруг него стали кучно и по одиночке вырастать экзотические политики, удивляющие науку своим необычным колером.

Начнем с президента Молдовы Майи Санду, едва удержавшейся на месте благодаря лишь голосованию зарубежной молдавской диаспоры, чью арифметику никакой ЦИК проверить не смог бы. Внутри страны она проиграла вчистую, но как говорят молдаване, бог шельму метит. Не успела Санду прийти в себя от избирательных баталий, как соседствующий с ней фрукт Володимир Зеленский объявил, что с 1 января 2025 г. прекращает подачу газа в Европу. И одна ветка этого сушняка ведет в Приднестровье. Майю Санду не волнует, будут жители Приднестровья с газом или нет, но дело в том, что этот газ питает единственную в Молдове Приднестровскую ГРЭС, которая дает электричество всей стране. Верные нукеры Санду уже проработали вариант получения газа реверсом из Румынии. Дороговато, конечно, но он все равно уйдет в Приднестровье на ГРЭС, а это больно, потому что приднестровцы будут иметь его в качестве рычага влияния. Количество и подача электричества в "метрополию" останется в их руках. Дивный сон Санду о присоединении к Румынии затеняется хмурыми тучами. ЕС уже объявлял о том, что готов принять Молдову в свой состав без Приднестровья. Но о том, что он примет ее без электричества, пока речи не шло. У цветущего сада свои заморочки с энергетикой. Еще одной заботой Санду в этом деле являются перспективы завершения СВО вместе с присоединением к РФ Одесской области. Санду боится этого кошмара по той причине, что следуя совету аграриев из цветущего сада, она обложила Приднестровье высоченными пошлинами и другими способами экономического давления, а это приводит к стремлению вырваться из ненавистного союза. Блок НАТО на этот случай уже объявил, что осудит Россию за политику интеграции Приднестровья. Лучше бы ему осудить Санду за политику его удушения. Тогда бы и ситуация была бы полегче.

Но случай с Майей Санду выглядит легким насморком по сравнению с избранием в Румынии Кэлина Джорджеску, который вырос в кущах румынской демократии и ничем особенным прежде не отличался. Однако в пылу избирательных баталий Джорджеску позволил себе несколько поз, навсегда перечеркнувших его рывок вперед и вверх. Кэлин взял, да и назвал американские системы ПРО в Девеселу позором дипломатии. Такого глумления над румыно-американской дружбой мир еще не знал, ведь он намекнул на то, что это вовсе не системы ПРО, а площадки для нанесения первого удара. Помимо этого, Джорджеску назвал Украину "выдуманной страной", а Президента РФ В. Путина, человеком, который любит свою страну.

Почвоведы из Вашингтона дружно отреагировали на появление экзотического фрукта и протолкнули второй тур выборов, чтобы его сдвинуть, но неподкупный Конституционный суд Румынии, почуяв предстоящий процесс собирания сил вокруг Джорджеску, признал первый тур несостоятельным и закрыл лавочку. Несостоявшийся президент назвал этот акт государственным переворотом и задумался над тем, как дальше делать жизнь. Здесь его мыслям очень поможет практика Евросоюза, который принимает въезжающих в "шенгенскую зону" румын за цыган и депортирует их на родину без их согласия. В ход идут даже самолеты. Не все румыны считают себя цыганами и им это обидно. Особенно обидно будет с 1 января 2025 года, потому что им позволят въезжать в зону без особого разрешения, только куда деть утвердившиеся предрассудки коренных жителей ЕС? Ведь в товариществе уже давно действуют санитарно-полицейские нормы по нейтрализации того вида частного бизнеса румын, который называется "цыганским ломом". В "цыганский лом" входит весь ассортимент мошенничества, рассчитанного на превращение клиента в лоха. Например, блестящие итальянские джиголо на Карловом мосту в Праге мастерски знакомятся с пожилыми немецкими дамами – гостями столицы и вскоре исчезают из ароматного облака любовного флера вместе с их драгоценностями. Избранный Джорджеску ход мысли неизбежно приведет его к вопросу, почему румынские граждане в пору социализма не отличались такими подвигами.

Совсем неподалеку от него, в солнечной Грузии, экс-президент Саломе Зарубишвили работает не покладая рук в борьбе за светлое будущее этого тропического сада и требует от правительства назначения перевыборов президента в течение ближайшей недели. Потому что избранный на эту должность футболист ей не нравится.

Саломе не зря так кипятится. Во-первых, ей не хочется попасть в разряд сухофруктов, а во-вторых, она заручилась поддержкой руководства ЕС, которому тоже не нравятся футболисты. В ЕС очень обеспокоены тем, что в Грузии так и не появится ни одного гомосексуалиста и трансвестита в руководящих структурах.

О том, что происходит в наиболее урожайных околотках цветущего сада ЕС – Германии и Франции, – следует написать отдельную публикацию по той причине, что, видно, система квадратно-гнездовой демократии отстала от времени. Тем более что для ее закрепления используются гвозди, забиваемые микроскопом.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735100820


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