Депутаты Узбекистана приняли закон об ограничении оплаты за электроэнергию при долгах за мусор

07:47 25.12.2024 Депутаты Узбекистана приняли закон об ограничении оплаты за электроэнергию при долгах за мусор. Как обсуждали поправки

Законодательная палата Узбекистана приняла закон об ограничении оплаты за электроэнергию при наличии долгов за вывоз бытовых отходов. Депутаты активно обсуждали поправки и в итоге решили предоставить 5 дней на погашение долга до введения ограничений.



Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 24 декабря приняла закон, который предусматривает ограничение возможности оплаты за электричество из-за задолженности за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Как обсуждали документ - в обзоре "Газеты.uz".



Документ предусматривает информирование должников за мусор через SMS. В случае, если после уведомления задолженность не погашена, будет временно ограничен прием платежей за электроэнергию.



Законом вносятся поправки в статью 21 "О защите прав потребителей" (недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя), статью 134 Жилищного кодекса (срок оплаты расходов по содержанию имущества в многоквартирном доме и внесение обязательных платежей за коммунальные услуги), статью 18 закона "О конкуренции" (запрещение злоупотребления доминирующим положением и превосходной переговорной силой), закон "Об электроэнергетике", а также Гражданский кодекс.



Обоснование для поправок

азиз абдухакимов, депутаты, законодательная палата, коммунальные услуги, мусор, твердые бытовые отходы, электроэнергия



Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов во время рассмотрения законопроекта в первом чтении 17 декабря сообщил, что эта мера принимается с учетом нескольких факторов.



В частности, за последние четыре года тарифы на вывоз мусора не пересматривались, что повлияло на экономическое положение организаций санитарной очистки. За это время зарплаты выросли на 120−130%, цена спецтехники - на 150%, топливо - на 70%, общая инфляция - в среднем на 12,5% в год, а численность населения увеличивалась в среднем на 1 миллиона человек в год.



Он также привел примеры динамики тарифов в зарубежных городах. Например, в Астане с 2019 года стоимость вывоза бытовых отходов подорожала в 4 раза - с 246 до 1300 тенге (32,4 тысячи сумов) за человека, в Ереване - с 1500 до 3000 драм (96,9 тысячи сумов).



Практика по взысканию задолженности, возложенная на территориальные органы Бюро принудительного исполнения, не принесла ожидаемых результатов, и от нее отказались уже спустя год. "За год эта система была прекращена, а дебиторская задолженность выросла в 2 раза. Открыто говоря, такой сильный орган - Бюро принудительного исполнения - не смог показать эффективность по взысканию платежей", - заявил глава Минэкологии.



Согласно озвученным данным, дебиторская задолженность населения за услуги по сбору и вывозу бытовых отходов выросла с 74 млрд сумов (2019 год) до 581 млрд сумов (2024 год).



В 2017 году в регионах Узбекистана были запущены девять крупных кластеров, охватывающие весь процесс обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), включая их сбор, хранение, транспортировку, утилизацию и переработку.



Однако из-за вышеуказанных проблем ряд кластеров объявил о банкротстве: в Андижанской области с дебиторской задолженностью на 80 млрд сумов, Сырдарье - 7,5 млрд сумов, Сурхандарье - 41 млрд сумов. Предприятие в Бухарской области с задолженностью в 55 млрд сумов оказалось в тяжелом положении. Из 9 кластеров продолжают деятельность только 3.



Раньше в сфере работали только государственные предприятия по вывозу и переработке отходов и, по расчетам, из госбюджета им выделялось 350 млн долларов. С 2023 года на эту сферу не выделяется бюджетных средств, сказал Азиз Абдухакимов.



В 2017-2021 годах планировалось направить на поддержку сферы переработки отходов 1,4 трлн сумов, но фактически было выделено 767 млрд сумов - это около 10 млн долларов в год. "Но еще раз повторю: за последние два года из бюджета не выделяется и тийина", - подчеркнул министр.



В Армении для вывоза мусора выделяется 33 млн долларов, в Беларуси - 90 млн долларов, в Казахстане - 267 млн долларов, сказал он.



Для повышения охвата и качества услуг в Узбекистане, по оценкам предпринимателей, необходимо приобрести технику на 1 трлн сумов, построить мусоросборочные полигоны на 250 млрд сумов, купить контейнеры на 67 млрд сумов.



Министр отметил, что если не привести в порядок платежную дисциплину, то сфера "погибнет", после чего государство снова будет вынуждено платить "по 300−400 млрд сумов в год, как при старой системе".



Азиз Абдухакимов рассказал о проблемах в сфере на примере компании "Махсус авто хужалик", занимающейся вывозом и переработкой отходов. В сентябре у предприятия 100-процентный план по поступлениям от тарифов составлял 3,2 млрд сумов, однако на практике потребители заплатили только 2,3 млрд сумов. При этом налог на добавленную стоимость взимается полностью с суммы 3,2 млрд сумов, из-за чего предприниматель был вынужден выплатить дополнительно 109 млн сумов в виде налогов.



Министр заявил, что во время учебы в Японии он подписывал договор, в котором было предусмотрено бесспорное (безакцептное) списание денежных средств с банковского счета.



"Когда я выбросил мусор в пакет без его разделения, через два дня мой пакет вернули и сказали, что примут мусор только после его разделения. Там такой строгий порядок. Никто там ничего не обсуждает. И свет, и газ отключают, если нет оплаты", - сказал он.



Такую же практику, по его словам, применяют в Китае, Японии, Республике Корея, США, Турции, Португалии и Грузии.



Для внедрения новой системы с ограничением платы за электроэнергию при наличии долга за мусор была проведена подготовка в течение года, учтены рекомендации и исследования Азиатского банка развития и Всемирного банка, сообщил министр.



В Андижанской области тариф за вывоз мусора составляет 3920 сумов, для семьи из четырех человек это 15 680 сумов. Чтобы сумма достигла 1 базовой расчетной величины (375 тысяч сумов), потребуется около двух лет.



"Нет финансовой и административной возможности для взыскания задолженности ниже 1 БРВ. Сейчас сформировалась такая задолженность, которую нельзя взыскать через суд, поскольку сумма [на одного человека] очень низкая. Это означает, что предприятие санитарной очистки вынуждено ждать 2 года и потом подавать в суд. И это не покрывает судебные расходы. Без обид, но это смешная ситуация", - заявил он.



Для цифровизации платежей с ноября запущена биллинговая платформа "Тоза макон", а для контроля вывоза отходов в пунктах сбора отходов устанавливаются видеокамеры, мусоровозы оснащаются GPS-трекерами.



Азиз Абдухакимов указал, что потребителей можно отключить от подачи электроэнергии, газа и воды, если не проводится своевременная оплата по счетчику. Однако бытовые отходы необходимо все равно вывозить, поскольку ситуация будет влиять на окружающую среду и здоровье граждан.



"Единственная вина мусора - это то, что там маленький тариф. Люди поэтому не платят. Некоторые страны просто включили тариф по мусору в другие тарифы, например, по электроэнергии. Есть случаи, когда его включали в налоги", - заявил он.



Изменение не коснется старых долгов

Один из депутатов отметил, что в прошлом потребители становились должниками за услуги, которые не были оказаны предприятиями санитарной очистки. Он спросил, как будет решаться их проблема.



Азиз Абдухакимов подчеркнул, что новый порядок не будет касаться старой задолженности. "В новой биллинговой системе мы будем работать с новой задолженностью. Старые долги мы вынесем отдельно и будем работать отдельно", - заверил он.



По его словам, санитарные предприятия согласным с этим решением. "Вы правильно говорите о неоказанных услугах… Списание [задолженности] - это очень болезненный вопрос. Если мы сможем это доказать, думаю, это будет та сумма, которую можно без проблем списать. Предприятиям тоже станет легче. Они говорят, чтобы мы сделали это за счет инвестиционных обязательств. Тут мы с предпринимателями придем к консенсусу. Но на население это не повлияет", - заявил глава Минэкологии.



Депутат Шахноза Жолдасова указала на необходимость внесения поправок в Гражданский кодекс (6 параграф об энергоснабжении), где описаны основные условия об энергоснабжении и "там нет ничего про бытовые отходы".



Юрист Искандар Кутбитдинов не согласился, что в договоре между потребителем и энергоснабжающей организацией "полноценно появилась третья сторона". Он указал, что при обсуждении законопроекта Минэкологии готово внести необходимые изменения в документ.



Азиз Абдухакимов сказал, что между Минэкологии и Министерством энергетики будет соглашение, согласно которому услуга по ограничению платы за электроэнергию будет платной. За это Минэнерго будет получать 5% от суммы платежа.



Ведомственные интересы

азиз абдухакимов, депутаты, законодательная палата, коммунальные услуги, мусор, твердые бытовые отходы, электроэнергия



Депутат Зафар Худойбердиев отметил, что в законопроекте отражено "превосходство ведомственных интересов в ущерб интересам потребителей". По его словам, не все пункты, связанные с правами потребителей, из указа президента вошли в проект.



Спикер Законодательной палаты Нуриддин Исмоилов также указал на недостатки проекта.



"Если сейчас вы пройдете через первое чтение, то во втором чтении документ поступит в наш комитет. Я пока не представляю, какие изменения можно внести в Гражданский кодекс, мы нарушим всю конструкцию кодекса… Вы знаете, в какое сложное положение нас ставите. Мы понимаем ваши проблемы, но, во-первых, в проект не вошло все из указа. Во-вторых, там односторонний подход, про потребителей вообще забыли. В-третьих, вы показываете типовой договор, не имеющий юридической силы, как имеющий юридическую силу", - заявил он.



азиз абдухакимов, депутаты, законодательная палата, коммунальные услуги, мусор, твердые бытовые отходы, электроэнергия



Спикер спросил мнения лидера партии "Миллий тикланиш" Алишера Кадирова. Он отметил, что к такой мере пришли, поскольку не нашлось других решений.



Он указал, что в стране уже построено 200 мусорных полигонов и не все "с соблюдением технологий", из-за чего они "отравляют" землю и окружающую среду.



"Эта проблема уже дошла до крайней точки. Мы должны принять некоторые вопросы для решения. Да, что-то не соответствует законодательству, что-то противоречит друг другу. Вы вспомните, как мы решали проблему с электроэнергией. Тогда за наличие дебиторской задолженности вывозили вещи из домов людей, ограничивали права людей… Должников не должно быть… Мы должны предлагать решение, а не искать проблему в законе, чтобы его отклонить", - заявил он.



В первом чтении "за" принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов, 14 выступили против, 11 воздержались, 5 не голосовали.



Что в итоге меняется

Ко второму чтению законопроект был доработан. Теперь потребителю планируется предоставить 5 дней на погашение долга за вывоз отходов с даты SMS-уведомления о задолженности. И только после этого потребителю временно ограничат возможность оплаты за электроэнергию.



Один из депутатов отметил, что сегодня потребители обязаны вносить обязательные платежи за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов ежемесячно не позднее 5-го числа месяца (в некоторых нормативных актах указано не позднее 10-го числа). Для удобства населению предоставляет еще 5 дней на погашение задолженности.



Также внедрена норма об автоматическом снятии ограничения на оплату электроэнергии после погашения долга.



Кроме того, как отмечается, документом "полностью усилены гарантии соблюдения прав потребителей", а также определено, что организации, специализирующиеся на вывозе бытовых отходов, должны нести ответственность за правдивый и правильный расчет платежей, а в случае нарушения этих требований ущерб, причиненный потребителю, будет возмещен.



Согласно документу, изменения вступят в силу через три месяца после принятия закона.



Во втором чтении 124 депутатов поддержали закон, 9 выступили против, 8 воздержались, 4 не голосовали.



В третьем чтении "за" проголосовали 122 депутата, 8 выступили против, 10 воздержались и 5 не голосовали.



Закон был принят и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса. Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735102020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов о внедрении цифровых решений: Важно обеспечить прозрачность и безопасность в использовании искусственного интеллекта

- Казахстан и Россия подписали План культурных событий к 80-летию Победы

- Кадровые перестановки

- Министра энергетики не устраивают сроки строительства будущей АЭС в Казахстане

- Приговор в отношении осужденных за незаконную реализацию криптовалюты вступил в законную силу

- Рабочий график главы государства

- Выездные встречи с жителями регионов проведут депутаты Сената

- Олжас Бектенов: Реализация Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит значительно снизить износ инфраструктуры

- Государство как хозяин и инвестор

