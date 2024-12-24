Сделка века: Трамп распилит Украину, чтобы всем хватило, - К.Стрельников

08:08 25.12.2024

Кирилл Стрельников



Вчера уходящий президент США Джо Байден подписал рекордный американский оборонный бюджет, который на 2025-й составит 895 миллиардов долларов, что на один процент больше, чем в прошлом году. До этого бюджет Пентагона был практически без поправок и споров утвержден и сенатом, и конгрессом, то есть деньги на войну в равной степени близки сердцам и демократов, и республиканцев.

Тренд очевиден: Соединенные Штаты не собираются сворачивать со своей политики решать вопросы военной силой - наоборот, они входят во вкус. Так и хочется написать про "воинствующий империализм", "могущественное ВПК-лобби" и так далее, но дело гораздо глубже.



Интересно, что "голубь мира" Трамп вообще никак не прокомментировал подписанный бюджет. Причина проста: потенциальные миллиардные заработки крупнейших оборонных компаний на украинском конфликте он считает милостиво брошенной костью, потому что планирует заработать на Украине несравнимо больше.



После многочисленных заявлений Трампа о миллионных жертвах и ужасных разрушениях на Украине, которым надо скорее положить конец, может создаться впечатление, что его когда-то укусил Махатма Ганди. Но на самом деле все, что заявляет и делает Трамп, нужно оценивать по одной простой шкале - шкале прибыли. Даже его новая администрация, где впервые в американской истории на ключевые государственные посты назначены аж 13 миллиардеров, указывает на истинные приоритеты избранного президента в разрешении украинского конфликта.



Приоритеты эти просты, прозрачны и очевидны: прекратить активный военный конфликт, который приносит прибыль лишь кучке военных корпораций, да и то в моменте, и превратить остатки Украины в новую колонию США, которая, как чудо-меленка, будет вечно генерировать американцам прибыль.



Нормальную капиталистическую подоплеку мирных инициатив Трампа раскрывает интересный доклад, циркулирующий во внутренней американской кухне. Вот пара цитат: "Без ограничения только сиюминутными военными потребностями центральным столпом стратегии США является реконструкция инфраструктуры Украины. Стоимость реконструкции в почти полтриллиона долларов […] сигнализирует долгосрочное встраивание Украины в западные политическую и экономическую системы"; "После неизбежной стабилизации на Украине американские компании получат беспрецедентный доступ к возможностям послевоенного восстановления. Только в технологическом секторе, сельском хозяйстве и инфраструктуре объем рынка составляет минимум 250 миллиардов долларов"; "Вовлечение американских корпораций в восстановление Украины является критически важным условием".



Уже сейчас на остатках Украины на низком старте стоят сотни и сотни западных (в основном американских) компаний, которые с радостным нетерпением ждут окончания военных действий. Об их количестве некоторое время назад невольно проговорилась "правозащитная" организация Business & Human Rights Resource Centre в своем докладе о том, как страдают западные предприятия от "агрессии русских". О своих страданиях заявили такие компании, как BASF, Bosch, Carlsberg, Chevron, Credit Suisse, Eni, Ericsson, Gunvor, Hewlett-Packard, Henkel, Hitachi, LG Electronics, Maersk, Marks & Spencer, Michelin, Novartis, Novo Nordisk, Philips, Pirelli, SAP, Shell, Siemens, Twitter, Uber, Unilever, Uniper и десятки других.



Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и вовсе зашел на Украину на все деньги. По признанию его украинского подразделения, они "сразу после российского вторжения приняли стратегическое решение - не уменьшить, а увеличить свои инвестиции на Украине". Логика стара как мир: нужно скупать по дешевке вкусные активы, когда льется кровь.



При этом главный вопрос один: как сделать так, чтобы не потерять уже сделанные инвестиции и чтобы следующие были защищены. В феврале этого года интересное интервью ресурсу NPR дала Пенни Прицкер, глава американской структуры под названием Ukraine Reconstruction and Economic Recovery, где она выразила уверенность, что американским инвестициям в Украину ничего не грозит, так как "60% территории страны не затронуто войной, поэтому инвестиции однозначно возможны". Однако с тех пор в ямы из-под "Орешника" уже утекло много воды, а проценты и нетронутость еще не освобожденных территорий сильно съежились, в связи с чем крупный американский бизнес откашлялся и сказал: "Друзья! Эдак мы вообще без штанов останемся, а нам еще праправнуков Украиной кормить, пора завязывать уже".



Дональд Трамп явно прислушался к своим друзьям-миллиардерам, пощелкал на счетах, улыбнулся и громко воскликнул: "Солнечному миру - да, да, да! Ядерному взрыву - нет, нет, нет!" Счеты врать не будут: если сравнить заработки США на помощи Украине в военное время и после него, то "мирных" денег будет минимум в десять (!) раз больше и тебе еще Нобелевскую премию мира дадут.

Следящие немигающим взглядом за рукой хозяина европейцы среагировали на изменение темы мгновенно: в течение нескольких последних дней жгучее желание ухватить крошки с барского стола (вернее, поучаствовать в "послевоенном восстановлении Украины") изъявили Финляндия и Норвегия, а канцлер ФРГ Шольц призвал немецкие компании срочно инвестировать в Украину "как в будущего члена ЕС".



На фоне ускоряющегося продвижения российских войск на Украине истеричность призывов к миру со стороны вчерашних недругов резко нарастает по одной простой причине: крупный западный бизнес очень хочет нажиться на "восстановлении" Украины и в итоге взять под вечный контроль всю оставшуюся там экономику, именно поэтому критично важно не дать русским захватить больше территории (как это было в Германии в 1945 году - все повторяется).

А что Украина и украинцы? Все как всегда: западная помощь никогда не была и не будет бесплатной. То, что останется от Украины, за свою русофобию не только заплатит жизнями людей и территориями, но и потеряет в итоге и независимость, и будущее.

Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?