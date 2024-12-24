С 1 января 2025 года местные органы власти в Узбекистане получат больше прав и финансовой свободы

09:15 25.12.2024

С 1 января 2025 года хокимияты (администрации городов, районов и областей Узбекистана) получат новые административные полномочия и больше финансовой самостоятельности. Это предусмотрено указом президента "О мерах по внедрению новой системы обеспечения высокого экономического роста и занятости населения в регионах, а также повышению роли и ответственности местных хокимиятов в данном направлении", подписанным 20 декабря.



Ключевые изменения в административном плане включают:



👉 создание Общественных советов предпринимателей для улучшения взаимодействия между государственными органами и бизнесом;



👉 право назначать и освобождать от должности руководителей районных (городских) отделов некоторых министерств и ведомств, а также применять к ним меры поощрения или дисциплинарной ответственности. Речь идет об отделах: экономики и финансов; сокращения бедности и содействия занятости; инвестиций, промышленности и торговли; сельского хозяйства; строительства и жилищно-коммунального хозяйства района; культуры; семьи и женщин; Агентства по делам молодежи;



👉 проведение с 1 января 2025 по 1 января 2026 года в отдельных районах и городах правового эксперимента "Служение интересам населения и предпринимателей";



👉 создание проектных офисов, подчиняющихся напрямую хокимам, для реализации проектов от идеи до конечного результата;



👉 возможность использования внебюджетных средств для поощрения сотрудников проектных офисов;



👉 привлечение заместителей хокимов в центральные аппараты министерств для обмена опытом и обучения;



👉 проведение ротации кадров между ведомствами для развития управленческих компетенций.



Следующие меры направлены на поэтапное достижение полного покрытия расходов местных бюджетов районов и городов за счет их собственных доходов и внутренних источников. Среди главных новшеств:



▶️ перечисление в местные бюджеты 100% поступлений от ряда налогов, включая налог с оборота, налог на имущество юридических лиц, земельный налог с юридических лиц, а также доходы от аренды государственных активов;



▶️ не менее 50% поступлений от подоходного налога с физических лиц также будут оставаться в местных бюджетах, за некоторыми исключениями;



▶️ 90% средств от реализации акций (долей) активов, принадлежащих хокимиятам, будут распределяться между республиканским бюджетом Каракалпакстана, областными бюджетами, городским бюджетом Ташкента и бюджетом соответствующего района или города;



Хокимияты получают право:



▶️ повышать минимальную арендную плату за недвижимость до двух раз от установленного минимума;



▶️ корректировать ставку налога за использование водных ресурсов в пределах от 0,7 до 1,5 раза;



▶️ повышать ставку налога за использование недр до 1,3 раза для добычи некоторых строительных материалов;



▶️ продавать или передавать в аренду напрямую здания и участки площадью более 10 тысяч квадратных метров и стоимостью до 1,875 млрд сумов (более $146 тысяч), которые не удалось продать в течение шести месяцев;



Руководителям Каракалпакстана и областей разрешено использовать средства Фонда развития предпринимательской инфраструктуры для реализации драйверных проектов и развития инженерно-коммуникационных сетей.



24.12.24