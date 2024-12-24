Алматы. Уличные хулиганы? избили и зарезали чемпиона мира по тайскому боксу (муай-тай) Серика Али

09:20 25.12.2024

Стала известна личность убитого в Алматы парня: чемпион мира по тайскому боксу



В Алматы 24 декабря 2024 года зарезали 20-летнего чемпиона мира по тайскому боксу (Муай-тай) Серика Али, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Казахстанской федерации по Муай-таю.



"Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых по Муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона", – сообщили в федерации.

В 2022 году Серик Али, ученик школы №186 Алматы, стал самым молодым чемпионом мира среди взрослых по Муай-тай в весовой категории 51 кг и стал "мастером спорта международного класса".



В 2016 году он впервые стал чемпионом Казахстана по Муайтай. В 2017 году стал победителем республиканского этапа по кикбоксингу. Победитель спартакиады и победитель "Кубка Севера" в 2018 году.



В 2016-2022 годах был неоднократным победителем в нескольких видах спорта в Казахстане. Двукратный победитель чемпионата Кыргызстана.



В 2021 году стал чемпионом мира по НОМАД ММА.24 декабря сообщалось, что в микрорайоне Шугыла Алматы во время ссоры зарезали 20-летнего парня. По факту убийства управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.



Фото Ирина Капитанова

Ирина Капитанова