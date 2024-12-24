|10:36 В Баку загадочно погиб под капельницей директор Aze Bilisim Finance (AZEBIRJA) Али Акшун
10:31 На западе Казахстана разбился " Embraer 190" Azerbaijan Airlines, летевший в Грозный: жертвы уточняются, есть видео
09:20 Алматы. Уличные хулиганы? избили и зарезали чемпиона мира по тайскому боксу (муай-тай) Серика Али
09:15 С 1 января 2025 года местные органы власти в Узбекистане получат больше прав и финансовой свободы
08:08 Сделка века: Трамп распилит Украину, чтобы всем хватило, - К.Стрельников
07:47 Депутаты Узбекистана приняли закон об ограничении оплаты за электроэнергию при долгах за мусор
07:27 Цветущий сад европейской демократии и его экзотические плоды, - Д.Седов
07:25 После Трампа: digital state захватил США и весь мир, - П.Беседин
07:19 Российский корабль Ursa Major шел с уникльным грузом и, похоже - его подорвали, - СП
07:16 Офис омбудсмена подтвердил голодовку заключенных бишкекского СИЗО и избиение арестантов
01:00 Левые и правые свергают европейскую элиту в 2024 году, - Молли О'Нил
00:56 Земная ось сопротивления. Федор Лукьянов - о политических итогах 2024 года
00:50 Топ-менеджмент "Роскосмоса" обвинен в коррупции. Звездные мальчики
00:49 Братство последних времен: успех Анкары в Сирии подрывает исламское единство, - Ю.Кузнецов
00:48 Переворот в Сирии и драма христиан на Ближнем Востоке, - В.Малышев
00:44 Тучи по берегам Днестра: рискнет ли Молдавия напасть на Приднестровье? - О.Розанов
00:36 Власти Бангладеш требуют от Индии вернуть свергнутого премьера Шейх Хасину. Чтобы судить старушку
00:35 Португальский археолог А.Монтейру обнародовал карту с местами гибели сотен кораблей с золотом
00:34 КырКабмин утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане. Очень-но нужная вещь...
00:22 В Сирии начались протесты в защиту христиан: сожжена рождественская елка
00:06 Фрэнсис Дернли: А если Россия не сядет за стол переговоров?
00:01 "Тысячу парусов" развернут с Хайнаня - Китай открыл первый коммерческий космодром
00:00 Узбекистан и Казахстан станут партнерами БРИКС
|23:02 Гарнизон ВСУ в Часов Яре отчаянно обороняется, но дни его сочтены..., - Р.Маркуш
19:19 Ильхаму Алиеву "стукнуло" 63 года
17:24 Транскаспийские маневры Астаны, - Сергей Кожемякин
17:19 Почему африканские страны одна за другой изгоняют французских военных?
17:17 Год таджикского мигранта: боль, унижения и нарушение прав, - Asia-Plus
16:48 Политический стендап: лучшие фразы казахстанских депутатов и чиновников
15:33 Экс-губернатору Курской области Смирнову поплохело на допросе у следователя. Спрятался в больничке
12:29 Число депортированных из США граждан Узбекистана выросло в 6,5 раза
12:26 Башкирам стоит помнить настоящих героев
12:21 У Рахмона новые заместители по партии НДПТ
12:04 Оппонент Эрдогана: США расчленяют Сирию по примеру Югославии
11:59 Новый котел захлопнут! Армия России взяла в окружение ВСУ в Макаровке
11:56 ВС РФ пересекли реку Оскол и сформировали еще один плацдарм
11:19 Трибунал над либералами. Империя стучится в наше сердце. А голос ее тих и нежен.., - А.Дугин
10:23 Пространство для экспансии. стратегическая цель средних стран, - Андрей Школьников
10:18 В Китае казнили за взятки главу СЭЗ Хух-хото (Внутренняя Монголия) Ли Цзяньпина. Ждал очереди два года
09:52 Путин принимает Рахмона в Питерской резиденции. Обсудят "острые вопросы" миграционной политики"
09:50 Министр обороны генерал Шухрат Халмухамедов возглавил Федерацию стрелкового спорта Узбекистана
09:45 Не прошло и трех суток. В центре Алматы восстановили подачу тепла
09:34 Российский сухогруз Ursa Major затонул после взрыва на подходе к Гибралтару. Есть жертвы
09:13 Фуад Сафаров: Сирию вновь используют чтобы поссорить Россию с Турцией
08:48 В Израиле тихо сдох сионист-террорист Кузнецов - в 1970 пытавшийся угнать пассажирский самолет из Питера в Швецию
08:47 Михаил Павлив: План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
08:41 Футболист против француженки: Грузия на пороге двоевластия, - Игорь Кармазин
08:37 Погранвойска Кыргызстана возглавил полковник Алимбаев (бывший губер Баткена)
08:07 Роберто Габриэле: Кризис империалистического Запада: контрнаступление с осознанием неминуемого поражения
08:00 Дмитрий Выдрин: Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
07:49 Владимир Скачко: Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства
|Алматы. Уличные хулиганы? избили и зарезали чемпиона мира по тайскому боксу (муай-тай) Серика Али
09:20 25.12.2024
Стала известна личность убитого в Алматы парня: чемпион мира по тайскому боксу
В Алматы 24 декабря 2024 года зарезали 20-летнего чемпиона мира по тайскому боксу (Муай-тай) Серика Али, сообщает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в Казахстанской федерации по Муай-таю.
"Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых по Муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона", – сообщили в федерации.
В 2022 году Серик Али, ученик школы №186 Алматы, стал самым молодым чемпионом мира среди взрослых по Муай-тай в весовой категории 51 кг и стал "мастером спорта международного класса".
В 2016 году он впервые стал чемпионом Казахстана по Муайтай. В 2017 году стал победителем республиканского этапа по кикбоксингу. Победитель спартакиады и победитель "Кубка Севера" в 2018 году.
В 2016-2022 годах был неоднократным победителем в нескольких видах спорта в Казахстане. Двукратный победитель чемпионата Кыргызстана.
В 2021 году стал чемпионом мира по НОМАД ММА.24 декабря сообщалось, что в микрорайоне Шугыла Алматы во время ссоры зарезали 20-летнего парня. По факту убийства управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова