На западе Казахстана разбился " Embraer 190" Azerbaijan Airlines, летевший в Грозный: жертвы уточняются, есть видео

10:31 25.12.2024

Потерпевший крушение в Актау самолет принадлежит Azerbaijan Airlines



В Министерстве транспорта Казахстана прокомментировали крушение самолета близ Актау. По данным ведомства, воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что обстоятельства происшествия уточняются.



"Вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением "Баку-Грозный". Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines".



видео тут -



https://ru.sputnik.kz/20241225/bliz-aktau-upal-samolet--49540474.html



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До 10 человек выжили в результате падения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау, передают казахстанские СМИ со ссылкой на сообщение экстренных служб.



По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.



Отмечается, что на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.



"По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - заявили в МЧС.



Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау.



Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.



По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.



Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности.



https://media.az/society/letevshij-iz-baku-v-groznyj-samolet-azal-stolknulsya-so-staej-ptic