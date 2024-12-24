В Баку загадочно погиб под капельницей директор Aze Bilisim Finance (AZEBIRJA) Али Акшун

10:36 25.12.2024

Стали известны новые детали в связи со смертью директора криптовалютной компании в Баку

Стали известны новые подробности в связи со смертью директора ООО Aze Bilişim Finance (AZEBIRJA) Али Акшуна, тело которого было обнаружено в его съемной квартире в Баку несколько дней назад.



Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Рагим Хойский.



По словам юриста, последний разговор с Али Акшуном состоялся 14 декабря, около полуночи. В тот день бизнесмен прислал адвокату короткое видео, на котором видно, как ему устанавливают капельницу.



"На кадрах никого больше не было. Я спросил Али о том, кто ему помогает, а он ответил, что пришла медсестра", - вспоминает Р.Хойский.



На следующий день адвокат, обеспокоенный отсутствием ответа, отправился в квартиру А.Акшуна, где обнаружил его мертвым на диване со шприцем в вене. При осмотре квартиры вместе с сотрудниками полиции и прокуратуры ампула с препаратом, который мог быть использован в шприце, найдена не была. По данным следствия, шприц не содержал наркотических веществ. Точный состав вещества в настоящее время определяют эксперты. Еще один шприц был найден на столе.



Примечательно, что в течение двух месяцев до смерти А.Акшуна Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре вело проверку деятельности его компании, занимающейся куплей-продажей криптовалюты. Однако, по словам адвоката, никаких нарушений в документации ООО Aze Bilişim Finance выявлено не было, а сам А.Акшун не являлся подозреваемым или обвиняемым по этому делу.



Тело покойного бизнесмена было отправлено на его родину в Турцию.