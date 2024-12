ВС РФ поставили под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 декабря в разрезе СВО. Русские войска лишили украинские силы в Великой Новоселке стабильного снабжения. Аналитический отдел редакции Readovka предполагает, что противник готовится к массированному применению реактивных БПЛА для запугивания россиян.



Оборона обречена







Украинские силы в сельской агломерации с центром в Великой Новоселке столкнулись с оперативным кризисом огромного масштаба. У ВСУ уже не осталось дорог, по которым они могут получать снабжение и вывозить в тыл раненых. Прежние контратаки подразделений незалежной у села Новый Комар лишь отстрочили неизбежное. ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом. Северная логистическая артерия перерезана. Противнику оставалось лишь полагаться на западную дорогу, ведущую в Гуляйполе. Несмотря на все угрозы движения по ней в виде артобстрелов и русских FPV-дронов, неприятель с горем пополам мог использовать этот путь. Но теперь, с приближением русских войск к селу Нескучное, дистанция до трассы, ведущей на запад, сократилась. В настоящее время передовым подразделениями ВС РФ до нее порядка 1 км. Важно подчеркнуть, что между позициями наших войск и последней артерией снабжения ВСУ в Великой Новоселке нет ни лесопосадок, ни строений, ни холмов, что превращает любую украинскую боевую машину, пытающуюся здесь проехать, в мишень для русских расчетов ПТРК. Теперь движение бронетехники и автотранспорта противника по ней равно самоубийству.



Встает вопрос о дальнейших перспективах обороны сил незалежной в Великой Новоселке в условиях "голодного пайка". Прежде всего стоит ожидать, что неприятель попытается контратаковать со стороны Нескучного. Это единственный шанс сделать дорогу на Гуляйполе пригодной для вывода остатков гарнизона. Без трасс оборона этой сельской агломерации в принципе лишена смысла, если, конечно, Киев не ставит задачей гибель своего личного состава. Единственной альтернативой асфальтированной дороге является движение по полям на северо-запад от Великой Новоселки. Но тут свое веское слово говорит погода. Положительные показатели термометра гарантируют, что по размокшему от осадков чернозему колесная техника не пройдет. Противнику придется полагаться только на собственные ноги и на гусеничные машины.



Говорить о том, что Великая Новоселка "закончилась" все же преждевременно. ВСУ будут брыкаться до последнего, им жизненно необходимо предпринять прорыв для отступления. Да и к тому же украинское командование очень не любит давать своим гарнизонам разрешение на отход, когда из людей и ситуации можно выжать хотя бы еще "копейку". Великая Новоселка объективно уже проваленный рубеж. Значит, что противник в ближайшее время попытается снять огневой контроль ВС РФ с трассы до Гуляйполя, пока подразделения ВСУ не исчерпали боеприпасы. В условиях фактической блокады этот аспект боеспособности становится особенно чувствительным.



Война чужими руками или "наука чистых перчаток"



Издание The Economist опубликовало материал, в котором сообщается о разработке Украиной ракетного вооружения, способного достичь Москвы. Речь идет о модернизации крылатой ракеты "Трембита", оснащенной импульсным реактивным двигателем. На данный момент это изделие в состоянии преодолевать максимум 200 км и нести до 30 кг полезной нагрузки, развивая скорость до 400 км/ч. Показатели дальности и грузоподъемности, мягко говоря, слабые. Киев решил развивать это оружие для своих террористических атак вглубь территории России.



Но почему именно "Трембиту", ведь в распоряжении Украины есть и другие разработки, например, БПЛА "Пекло" и "Паляниця". Прежде всего, не стоит воспринимать сообщение британского издательства буквально. Киев будет модернизировать всю линейку своих реактивных дронов. "Трембита" просто весьма распиаренное изделие, о котором даже есть репортаж BBC, да и названо оно в честь старинного музыкального инструмента. Все признаки пропагандистского образца на лицо. Следовательно, "Трембита" может играть роль приманки и отводить взгляд от более совершенных аппаратов, существенно превосходящих ее по основным техническим показателям. Да, "Трембита" по сравнению с остальными "одноклассниками" самая дешевая и примитивная. Она действительно может производиться на территории Украины. Тут-то и кроется главный мотив The Economist выпячивать именно это изделие.



Да, Киев действительно может готовиться массированно применить реактивные БПЛА. С середины 2024 года незалежная накапливает беспилотники, преимущественно реактивные. Первые испытания изделия "Паляниця" зафиксированы еще в марте, серийное изготовление началось уже весной, но лишь в конце лета Зеленский заявил о внедрении "Паляницы" в производство. И это изделие является частью "плана победы" за авторством хозяина Банковой.



Скорый приход Трампа к власти, по всей видимости, свяжет Украину в действиях против России посредством сокращения поставок ракетного оружия НАТО. Официальный запрет на его применение вне зоны СВО в перспективе тоже исключать нельзя. Но это отнюдь не значит, что Запад откажется от идеи давить на РФ опосредованными методами, формально оставаясь ни при чем. Это ведь необходимо с точки зрения глобальной безопасности. И тут как тут реактивные беспилотники, которые хоть и слабее классических крылатых ракет, но могут достигать куда большего эффекта в рамках "доктрины Дуэ". Этот подход к ведению войны Штаты продемонстрировали в Корее и во Вьетнаме. Данная доктрина подразумевает, прежде всего, воздействие на гражданское население с целью сломить его волю к борьбе. И враги России, по всей видимости, делают ставку на реализацию подобной стратегии, но, разумеется, руками Украины. А осуществлять массированные атаки на гражданские объекты классическим ракетным вооружением и дорого, и опасно с точки зрения наличия у России обновленной и утвержденной ядерной доктрины. Поэтому реактивные БПЛА формально украинского производства как раз снимают с Запада угрозу реакции, предусмотренной в ядерной доктрине РФ. Упор издания The Economist именно на "Трембиту" также играет роль второго контура маскировки операции, прикрывая НАТО даже в вопросе поставки комплектующих для других типов реактивных БПЛА. Эта угроза хоть имеет сугубо теоретический характер, но ее следует рассмотреть со всех сторон для выработки средств противодействия.



25 лет на четверых за помощь в незаконной миграции. Чиновники МВД и предприниматели перед судом



В Москве вынесен приговор бывшим заместителям начальника миграционного управления МВД Москвы и двум бизнесменам. Обоих полицейских офицеров лишили полковничьих званий и отправили в колонию на 6,5 лет каждого. Оба предпринимателя получили просто по 6 лет колонии.



Эти деятели занимались легализацией мигрантов за взятки по 300-500 долларов с носа. Суммы набрались внушительные: у бывшего полковника Дмитрия Тахтаулова нашлись 592,4 тыс долларов и 11,5 млн рублей наличными.



Когда мы говорим о трудностях государства в выстраивании миграционной политики, не стоит забывать, что, помимо решений, принятых на высшем уровне, существует "трение", которое создает трудности в реализации на практике любых установленных мер. В данном случае дешевую рабочую силу завозили вообще в обход всяческих законов за звонкую монету. Причем делали это люди далеко не последние в государстве.



Одна из ключевых задач страны (не только в разрезе миграционной политики) – заставить государственную машину работать как часы. Сделать национальную бюрократию настоящим инструментом в руках правительства и политического руководства. А для этого требуются постоянный надзор за собственными рядами и эффективная прополка. Ни одно государство в мире не избавлено от коррупции. Вопрос в том, как к ней относятся и что делается для исправления ситуации.



