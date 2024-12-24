Идеологические войны: Домострой и Орда тряхнули в Кремле и Госдуме стариной

12:34 25.12.2024

Власти хотят учредить Институт изучения традиционных ценностей



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Алексей Рощин

Константин Калачев

Федор Бирюков



В России необходимо создать Институт изучения традиционных ценностей (ИИТЗ), заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в интервью "Парламентской газете".



По ее словам, такое учреждение должно проводить "соответствующие исследования" и помогать законодателям вырабатывать решения. "Потому что можно много раз говорить про традиционные ценности, но, кроме оскомины, ничего не получится", пояснила депутат.



"Традиционные ценности - это специфический, характерный для конкретной общественно-исторической формы социальной организации набор нормативных требований, служащий основой нормативной регуляции социальной жизни", толкует термин БРЭ. То есть продуктом ИИТЗ станет некий свод базовых понятий, социальных стандартов, которые будут положены в основу принимаемых законов, обязательных к исполнению всеми россиянами.



Пока же общество наблюдает борьбу традиционных ценностей в режиме реального времени. На Прямой линии-2024 представитель одного религиозного телеканала одновременно подняла тему абортов, порносайтов и перезахоронения тела Ленина, получив встречное предложение - не раскалывать общество. В тот же день россияне узнали, что в стране, несмотря на светский характер ее законов, теперь одобрено религиозное многоженство.



- Подобные вещи, мне кажется, могут быть интересны, если они укладываться во внешние идеологемы и если это кому-то выгодно, - считает политолог Константин Калачев. - Так что это может быть как инструментом влияния, так и чисто бизнесом. Ситуация амбивалентная. Такой институт - синекура, поскольку он получит бюджетное финансирование.



"СП": Вспоминается Институт необыкновенных услуг из фильма "Чародеи"… Как может выглядеть контора по изучению традиционных ценностей?



- Лаборатория традиционных ценностей неандертальцев, лаборатория по изучению Домостроя, отдел ценностей Орды, отдел крепостного права, отдел телесных наказаний, отдел патриархата и мизогинии. Кстати, в обществе полного торжества традиционных ценностей место Кузнецовой было бы на кухне, а не в Госдуме.



"СП": Как-то слишком внезапно наше государство обратилось к традиции…



- На самом деле это уже вторая волна. Первая была лет десять назад, но тогда многие пропустили это мимо ушей.



Тема явно нравится Путину. А в нашей квазимонархической системе все определяет воля одного человека.



"СП": Путина многие называли либералом, да и его "помазание на трон" Ельциным, кажется было вызвано желанием сохранить в стране либеральный порядок…



- Он экономический либерал, да. Но какие еще темы можно предложить для создания системы "свой - чужой"? Напомню, система "Другого", описанная философами и политологами, позволяет обрести собственную идентичность. Мы - не они, мы - вот такие. Для борьбы с Западом, а на этот путь встал президент, нужно искать симпатии Глобального Юга.



А это предполагает, что надо встать на общую платформу с попутчиками и союзниками, которые, как известно, либеральные, либертарианские ценности не приемлют и исповедуют консервативную идеологию. Здесь традиционные ценности позволяют такую платформу создать. Это как маркер, как флаг, позволяющий тем, кто не с Западом, увидеть своего.



Тем более, традиционные ценности у разных стран свои. У кого-то это законы шариата, четыре жены, у кого-то иные. Это не столько от бедности идеологии, а от желания все упростить. Никакой политической или экономической модели, подходящей всем, кроме "традиционной", президент РФ предложить не может.



"СП": Для противостояния с Западом можно идеологически сдвинуться влево. Тем более за спиной у нас мощный СССР, который был альтернативой и даже более убедительной…



- Мне кажется президент лично, персонально влево сдвинуться не может. Очень необычно и интересно, что среди партнеров России в мире сейчас преобладают крайне левые и крайне правые. Но последние, похоже, вызывают наверху больше внимания и симпатий.



Где социальная справедливость и где мы? Разрыв между бедными и богатыми… Мы можем сколько угодно говорить про социальное государство, но сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. Это не про нас. Мировоззрение нашего президента, ну, никак не левое.



- Это типичная хайповая тема, которую депутат Госдумы пытается оседлать, - отмечает социальный психолог Алексей Рощин.



- Она может привести к появлению целого нацпроекта с соответствующей поддержкой. Но я бы не сказал, что тема традиционных ценностей очень востребована в нашем народе, в обществе.



Это попытка обслужить идеологический заказ руководства РФ, которое очень давно настаивает на традиционных ценностях, считая, что крепкая семья, многодетность, хождение к службе, исполнение обязанностей перед властями будет способствовать улучшению экономики и жизни в России. Кому за это взяться, как не многодетной Анне Кузнецовой?



В данном случае традиционные ценности понимаются прагматично, как те, что побуждают женщину рожать.



По сути, это отсылка к религиозным нормам 100−200-летней давности. Хотя если у женщины будет уверенность в завтрашнем дне, материальная основа для этого, то традиционные ценности сами появятся, поскольку без экономического базиса они не живут.



В случае создания института ученым будет запрещено указывать на материальную основу ценностей, а значит их изучение будет заведомо бесплодным.



- Думаю, это прекрасная инициатива, - иронизирует политический обозреватель радиостанции "Аврора" Федор Бирюков. - Такому институту можно присвоить имя Александра Дугина или его идеологического учителя Рене Генона, который, собственно, и изобрел современный традиционализм. Вместе с Юлиусом Эволой они создали теорию интегрального традиционализма.



Проблема лишь в том, что эта тенденция (современно понятый модернистский традиционализм) развивалась в ключе постмодернистской науки и общества.



В этом парадокс и диалектика. И когда эти уважаемые ученые, эксперты, новые идеологи и депутаты-патриоты начнут наконец-то серьезно изучать традиционализм, они, возможно, придут к закономерному выводу: запретить себя.



"СП": Почему?



- Потому что они по своей сути, по жизненному опыту, по нынешней позиции полностью противоречат любым установкам традиционализма, с какой бы точки зрения его не рассматривать.



Традиционализм может быть либо строго тоталитарным и основываться на четком кодексе определенных традиционных воззрений. Но это не подходит им, поскольку они давно вышли за рамки любых традиций.



Либо это может быть достаточно плюралистическая модель, о которой удачно сказал Мао Цзедун "пусть расцветает сто цветов". Но и в эту концепцию они не влезают, поскольку они хотят все запрещать. Эта абсолютно антимодерновская тенденция, характерная для так называемого Нового Средневековья.



"СП": Мудрено…



- И вот когда они все это поймут, вычислят, соберут в таблицы, изобразят на прекрасных визуализациях, создадут множество прекрасных слайдов и инфографических картинок, они поймут, что в мире победившего традиционализма лишние именно они.



И тогда они снимут с себя полномочия, построят на остатки на остатки бюджетных средств традиционный постмодернистский монастырь и заточат себя там, возможно, гарантировав себе бессмертие как оцифрованные двойники самих себя в бесконечной метавселенной.



Это и будет триумф традиции.