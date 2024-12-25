Уходя Байден освятил своей подписью пару крупных гадостей России

12:35 25.12.2024

Сергей Рыжов. 25.12.2024



Как сообщает принадлежащее основателю "Амазон" Джеффйу Безосу издание The Washington Post со ссылкой аж на четырех конфидентов в Белом доме, уходящий с поста президент США Джо Байден в последние недели пребывания в должности думает над введением серьезных санкций против энергетического сектора РФ.



По словам собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, такой шаг Байдена якобы предоставит команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов влияния на Владимира Путина по поводу прекращения войны на Украине.



Санкции будут касаться так называемого теневого флота международных судов, транспортирующих российскую нефть, а также российских экспортеров до сих пор не находящихся под санкциями нефти. Кроме этого, среди вариантов ограничений есть отзыв лицензии, позволяющий банкам обрабатывать российские энергетические транзакции, сообщили источники WP.



В публикации говорится, что санкции в случае их внедрения подкрепят заявления Байдена о том, что он сплотил западных союзников для решительного ответа на действия России. С начала полномасштабной войны в Белом доме опасались слишком сильного ограничения экспорта российских энергоносителей. Там опасались, что подобные меры приведут к резкому росту мировых цен на нефть и газ.



"Администрация Байдена была озабочена повышением цен на газ и ухудшением инфляции. Это было главным сдерживающим фактором их политики санкций против России – внутренние последствия. Но выборы окончились, а инфляция под контролем. Причин для такой осторожности по поводу санкций больше нет", - заявил изданию старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.



По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, говорившего на условиях анонимности, санкции необходимы для обеспечения Украине лучшей возможной позиции для защиты от России и ведения переговоров. Иначе говоря, предполагается возможный обмен ограничений российских нефтяников на какие-то плюшки для Украины.



О то, что администрация Байдена готовит новые более жесткие санкции, направленные на торговлю нефтью с Россией., агентство Bloomberg сообщало еще 9 декабря Эти меры, по данным агентства и по задумке вашингтонских официалов, должны усилить давление на российскую военную промышленность, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.



Кроме того, уходящий Байден вчера сделал щедрый подарок Киеву – из США на Украину поступил $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.



Это первый транш из запланированных $20 млрд., которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", – добавил он.



Как пояснили в украинском Министерстве финансов, финансирование осуществляется за счет вклада США в $20 млрд в рамках инициативы стран G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд.



Эти средства являются продолжением прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США, которая в 2022-2024 годах составила $30,8 млрд. в виде грантового финансирования.



Они зачисляются в общий фонд госбюджета единственным траншем по результатам выполнения украинской властью поставленных Западом задач.