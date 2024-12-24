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Грязный воздух в Душанбе: дышите неглубоко и реже
12:39 25.12.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

В последние дни уровень загрязнения воздуха в таджикской столице значительно вырос.

Что говорят о показателях качества воздуха международные платформы и отечественный гидрометцентр?

По мнению местных экспертов, причиной загрязнения стала температурная инверсия, при которой холодный воздух задерживается в нижнем слое атмосферы, затрудняя рассеивание загрязняющих веществ. На загрязнение также влияет туман, который может искажать данные измерений, завышая показатели на 30%.

Пик загрязнения был зафиксирован 17 декабря – индекс качества воздуха достиг 1061, что в 17 раз превышает норму. Основные причины – использование топлива для отопления, выбросы транспорта и работа промышленных предприятий.

Метеорологи продолжают мониторинг качества воздуха с помощью приборов, установленных в 5 точках Душанбе.



Разные оценки загрязнения воздуха Душанбе

Согласно данным ряда источников, индекс качества воздуха (AQI) в столице Таджикистана значительно превышает безопасные уровни, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вместе с тем, есть и источники, которые не считают воздух Душанбе грязным.

IQAir сообщает, что AQI в Душанбе на 23 декабря составил 503, что соответствует категории "опасно", а 24 декабря – 362. Концентрация PM 2.5 составляет 192 мкг/м³, что в 38,4 раза превышает норму ВОЗ.

Жителям рекомендуется избегать физических нагрузок на улице, закрывать окна и использовать воздухоочистители.

По данным US Embassy Dushanbe, AQI в Душанбе за 24 декабря составляет 416, что также классифицируется как "очень нездоровое". Температура воздуха в городе зафиксирована на уровне -2°C, а концентрация мелкодисперсных частиц (PM 2.5) достигает 231 мкг/м³.

AQI.in приводит данные, согласно которым индекс качества воздуха в Душанбе составляет 168 ("нездоровое") утром 24 декабря. Уровень PM 2.5 зафиксирован на отметке 94 мкг/м³, а PM 10 – 185 мкг/м³.

Прогноз загрязнения воздуха на 24 декабря от accuweather.com показывает AQI на уровне 122, что соответствует категории "вредное". ПР таком показателе людям с повышенной чувствительностью настоятельно рекомендуется ограничить пребывание на улице.

Яндекс.Погода 24 числа демонстрирует оптимистичную картину воздуха Душанбе: AQI равен 52 и соответствует категории "среднее".

Weawow классифицирует загрязнение воздуха в Душанбе как "умеренное".

Отметим, что данные по загрязнению воздуха меняются каждый час, поэтому между показателями возможны различия.

Опасные частицы: как загрязнение воздуха влияет на здоровье

Загрязнение воздуха является одной из ведущих причин смертности в мире, по данным ООН. Оно провоцирует астму, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты. Несмотря на отсутствие исследований в Таджикистане, экологи, опираясь на мировую статистику, отмечают, что болезни, связанные с загрязнением воздуха, становятся главной причиной смертей в республике.

Согласно многолетним наблюдениям, воздух в Душанбе остается относительно чистым весной и летом, но с приходом осени уровень загрязнения значительно возрастает. Особенно опасными являются частицы PM 2.5 – их концентрация в вечернее время часто превышает норму в несколько раз.

Дети, пожилые люди и уязвимые группы наиболее подвержены риску, если уровень PM 2.5 превышает 35.5 мкг/м³.

В мае средний уровень загрязнения в столице составлял 25 мкг/м³, что остается ниже допустимых значений, но периодические всплески вызывают беспокойство.

Частицы PM 2.5 чрезвычайно опасны, поскольку, проникая в дыхательные пути, они оседают глубоко в легких и не выводятся. ВОЗ относит их к первой категории опасности, не устанавливая безопасного порога концентрации. Накопление этих частиц в организме может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, аллергий, инфекций, фиброза, рака и других болезней.

Эколог Фаррух Касымов в презентации "Качество воздуха в Центральной Азии" отметил, что загрязнение воздуха ежегодно уносит около 7 миллионов жизней, что в два раза больше числа погибших от COVID-19. Это серьезный сигнал о необходимости решительных действий для улучшения качества воздуха и сохранения здоровья населения.

У Таджикгидромета воздух как правило хороший

Гидрометцентр Таджикистана утверждает, что качество воздуха в Душанбе соответствует установленным нормам, несмотря на данные международных платформ, фиксирующих превышение уровня загрязнений.

На 23 и 24 декабря уровень загрязнения воздуха Душанбе частицами РМ 2.5 на сайте Гидрометцентра Таджикистана был равен 50, что и соответствует средней категории.

Ранее в Агентстве по гидрометеорологии объясняли, что мониторинг воздуха проводится по современным стандартам и охватывает не только столицу, но и регионы страны.

С модернизацией системы метеостанций, Таджикистан получил возможность более точно фиксировать уровень загрязнения по 11 веществам, включая взвешенные частицы (РМ 10, РМ 2,5 и РМ 1), оксиды углерода и азота, диоксиды серы и азота.

"Мы проводим тщательный мониторинг, фиксируя как природные источники загрязнения – пыльные бури и сильные ветра, так и антропогенные, возникающие в результате деятельности человека. Если обнаруживается превышение норм, мы оперативно информируем соответствующие структуры для устранения причин загрязнения", – говорил "Азия-Плюс" ранее сотрудник Гидрометцентра.

По его данным, система автоматизированных метеостанций, которых в стране установлено более 20, обеспечивает сбор данных каждые 10 секунд. Вся информация стекается в единый центр, что позволяет оперативно отслеживать изменения в качестве воздуха. Дополнительно используются мобильные лаборатории, работающие в труднодоступных районах.

Разногласия в данных о качестве воздуха между местными и международными источниками вызывают вопросы у жителей столицы, которые все чаще обращают внимание на уровень загрязнения в городе.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735119540


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