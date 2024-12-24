Грязный воздух в Душанбе: дышите неглубоко и реже

12:39 25.12.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В последние дни уровень загрязнения воздуха в таджикской столице значительно вырос.



Что говорят о показателях качества воздуха международные платформы и отечественный гидрометцентр?



По мнению местных экспертов, причиной загрязнения стала температурная инверсия, при которой холодный воздух задерживается в нижнем слое атмосферы, затрудняя рассеивание загрязняющих веществ. На загрязнение также влияет туман, который может искажать данные измерений, завышая показатели на 30%.



Пик загрязнения был зафиксирован 17 декабря – индекс качества воздуха достиг 1061, что в 17 раз превышает норму. Основные причины – использование топлива для отопления, выбросы транспорта и работа промышленных предприятий.



Метеорологи продолжают мониторинг качества воздуха с помощью приборов, установленных в 5 точках Душанбе.



