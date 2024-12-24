Военную одежду в Таджикистане будут продавать только по предъявлении служебного документа

12:42 25.12.2024

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Силовые структуры и правоохранительные органы обязали создать собственные точки продаж спецодежды.



Правительство Таджикистана утвердило Порядок ввоза и купли-продажи военной и специальной одежды силовых структур и правоохранительных органов.



Ввоз такой продукции в соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации Минюста, осуществляется Агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве республики.



В Порядке говорится, что при швейных предприятиях Минобороны, МВД, КЧС, Главного управления по исполнению уголовных наказаний Минюста, Погранвойск ГКНБ, Национальной гвардии и Агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве РТ организовываются специальные точки продажи вещевого имущества.



Покупка вещевого имущества в таких точках осуществляется только при предъявлении служебного удостоверения или подтверждающей справки.



За несоблюдение требований Порядка физические и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством республики.



Напомним, что в бюджете на 2025 год на финансирование обороны, правоохранительных органов, силовых структур и судов заложено свыше 4,7 млрд сомони (более $430 млн). Это составляет около 10% расходной части бюджета следующего года.