Британия готовится к столетней войне с Россией

14:33 25.12.2024

Петр Акопов



Как известно, "в Рождество все немного волхвы" - вот и Владимир Зеленский решил показать свои провидческие способности. То, что Рождество католическое и протестантское, а не православное, как большинство граждан Украины, значения не имеет: в Незалежной, стремящейся под его руководством слиться с Западом, все должно быть как в Европе. А тех, кто не согласны, просто запретят - вместе с их церковью, потому что нечего ходить к "москальским попам". Ведь Зеленский не только знает, как лучше, но и предвидит будущее.



Нет, на этот раз речь не о победе над Россией, в которой он уверен, а о XXII веке. В понедельник Зеленский поговорил по телефону с британским премьером Киром Стармером, обсудив "продолжение сотрудничества двух стран", включая поддержку производства оружия на Украине и подготовку украинских военных. Но говорили и о вечном - "о соглашении о столетнем партнерстве между государствами, работа над подготовкой которого продолжается".



Это соглашение, как известно, должно включать в себя самые разные сферы, в том числе оборону и безопасность. То есть гарантировать Украине целый век британской поддержки - на меньшие сроки в Киеве и Лондоне не согласны. Можно практически безошибочно предположить, что сама идея столетнего договора возникла у британцев: англосаксы раньше любили ставить такие внушительные даты в договорах, которые навязывали слабым государствам. Гонконг, например, арендовали на 150 лет - и вернули только потому, что к истечению этого срока (в 1997 году) Китай стал сильным и богатым (то есть на нем можно было зарабатывать), а Британия была уже не та, что при королеве Виктории. А сейчас в Лондоне смотрят на Россию как на Китай XIX века и считают, что нужно пользоваться моментом и брать то, что плохо лежит, - вот и Украину можно арендовать на столетие вперед.



Но ведь Россия не цинский Китай, а Украина не Гонконг, да и война уже в полном разгаре - на что же рассчитывают британцы? На удачу и чужие проблемы: вдруг Россия все-таки отступится от Украины, не выдержав противостояния с Западом, а то и развалится на кусочки. Тогда Лондон окажется самым влиятельным покровителем атлантизированной Украины, а это дорогого стоит.



Вот и предлагают Киеву столетнее партнерство, причем обсуждение этой темы началось еще при правительстве консерваторов. В начале этого года премьер Сунак подписал с Зеленским двустороннее соглашение о безопасности, а потом, выступая в Верховной раде, заявил, что Великобритания строит с Украиной новое партнерство, рассчитанное на сто и более лет. С тех пор тема "договора на сто лет" постоянно присутствует в британо-украинских переговорах: о ней говорил в мае глава МИД Великобритании Кэмерон, потом - 5 июля, в день вступления в должность премьера, - Стармер обсуждал ее по телефону с Зеленским, а в сентябре, в ходе визита в Киев, новый министр иностранных дел Лэмми обещал Украине "сто лет поддержки". Ну и сейчас Зеленский в предрождественском разговоре со Стармером опять говорил о соглашении на сто лет вперед.



Киевские власти можно понять: им отчаянно нужны свидетельства того, что Запад их не бросит. На фоне усиливающейся риторики Трампа о переговорах и нервного подергивания европейцев британцы ведут себя последовательно: будем с Украиной всегда, никогда не уступим русским империалистам. Понятно, что никакое британское "навечно с Украиной" не заменит Зеленскому вступление Украины в НАТО, но на тему членства в альянсе он говорит уже просто для проформы, понимая, что шансов на это нет. Поэтому нужно брать то, что дают, - в данном случае британские "сто лет вместе".



Конечно, строить планы на 2125 год никто никому не запрещает, но в этой ситуации есть сильные сомнения, что до конца срока доживут обе "высокие договаривающиеся стороны". Насчет Украины это можно утверждать со стопроцентной гарантией - в ее нынешнем виде она не протянет и одной десятой столетия. Да, за оставшуюся сильно усеченную Украину будет идти борьба между Россией и Западом, но Москва сделает все для того, чтобы и она не стала ни британским, ни западным протекторатом.



Однако и в отношении судьбы Соединенного Королевства нельзя давать никаких гарантий - более того, можно без особого риска ошибиться, утверждая, что оно не сохранится в нынешнем виде уже к середине нынешнего века. Почти гарантированно уйдет Северная Ирландия, и есть очень большая вероятность отделения Шотландии. Сепаратистские тенденции растут даже в Уэльсе, так что королевство хотя и сохранится, но будет ли оно объединенным? Это во многом зависит от скорости распада Британского Содружества и времени, когда Канада и Австралия полностью уйдут под опеку США, а также от сохранения лондонским Сити своего положения мировой финансовой столицы (уже "одной из", поскольку и тут позиции ослабевают). Шансы у Сити очень небольшие, причем тут мы тоже говорим о перспективе даже не столетия, а нескольких десятилетий.



И никакие планы на Украину в судьбе Великобритании ничего не изменят - это простая истина понятна нам в России. Не раз распадавшейся, но и собиравшейся вновь и вновь. Потому что, в отличие от острова и его производных, мы - естественная империя, а не созданный союзом торгово-финансового капитала проект, претендующий на глобальное доминирование и господство.