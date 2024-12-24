УкрРеалии 2025. Воры вне закона.., - В.Скачко

14:34 25.12.2024 Воры вне закона. Победа и поражение – главные "враги" западной помощи Украине



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Украинская газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров радостно сообщила, что правящий в Украине неонацистский режим уже в январе будущего года могут ждать крупные неприятности. В виде очередных обвинений в коррупции и п воровстве.



По мнению Стивена Мура, бывшего советника ныне победившего президента США Дональда Трампа времен его первой предвыборной кампании, как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину "привлекут к ответственности" по делам о расходовании помощи США. После встреч в более чем 100 республиканских офисах в Капитолии Муру стало понятно, что они хотят "видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара".



"Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине. …Как только все больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе. …Ожидайте много слушаний, на которых будут заданы подробные вопросы о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны", – заявил он.



А расследовать и изучать есть что. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого уже то ли в шутку, то ли всерьез называют "послом нового президента США Дональда Трампа в Европе", выступая в программе венгерской радиостанции Kossuth, заявил, что США и Евросоюз израсходовали на оказание военной помощи Украине 310 млрд евро. Начиная с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию (СВО) в Украине.



Это очень похоже на правдивые подсчеты, ибо данные о размерах западной помощи Украине приблизительно сходятся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 19 декабря 2024 года на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Евросоюза, заявила, что только ЕС потратил на Украину уже 130 млрд евро. А в самих США утверждают, что с момента начала СВО власти США на помощь киевскому режиму выделили 175 млрд долл, включая около 61,4 млрд долл на поддержку в сфере безопасности.



Но главная сложность была в другом – в противоречивой судьбе этой западной помощи в будущем. С одной стороны, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов выделить в 2025 году еще 30,6 млрд евро в качестве бюджетной финансовой помощи, не считая поставок оружия. А агентство Reuters поведало, что администрация пока действующего президента США Джо Байдена выделает Украине последний в этом году пакет военной помощи Киеву на 1,2 млрд долл. Пакет включает в себя ПВО и артиллерийские боеприпасы. И Reuters очень надеется, что и администрация Трампа продолжит пичкать неонацистскую Украину оружием и в будущем году.



Однако, с другой стороны, ранее Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно утверждал, что "положит конец" почти трехлетней войне за 24 часа после инаугурации 20 января 2025 года. А значит, помощь Украине западным оружием может и не понадобиться.



Вот этими перипетиями и должен будет заняться Кэш Патель, выдвинутый Трампом на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР). И Патель уже озвучил свою решимость провести аудит выделяемой американской помощи Украине. И выяснить, каким образом украинский президент Владимир Зеленский расходует средства, выделяемые американскими налогоплательщиками. Об этом он сам заявил в подкасте Kash's Corner.



Многие американские политики, и различные чиновники, и конгрессмены, и военные из Пентагона все почти три года СВО намеревались проверить, куда и как расходуется помощь и оружие в Украине. Но до конкретных проверок и – тем более – до обнародования их результатов ни разу не доходило, а значит, и обещание Пателя могло закончиться очередным испугом для киевских властей. Известно же, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в свое время даже предлагала усилить контроль и буквально сверять все серийные номера, чтобы отследить моменты утечек. К ней никто не прислушался. Но сейчас она порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Пателя и призвала американцев "запасаться попкорном".



И Патель уже пообещал изменить подход к проверке. Он готов проверять по сути и уже выразил явные сомнения в том, что все угрозы, с которыми якобы сталкивается Украина и на преодоление которых она настойчиво и постоянно требует деньги и оружие, являются реальными. Патель предположил, что Зеленский и его окружение могли заведомо преувеличивать опасности, чтобы добиться дополнительного финансирования. А потом использовать его не по назначению, а просто разворовать. А оружие использовать не на поле боя, а продать его совсем другим потребителям на стороне, за пределами фронта СВО.



При этом Патель прямо завил: он согласен с мнением о том, что Украина имеет репутацию страны с высоким уровнем коррупции и мздоимства. И потому раскритиковал Конгресс США за недостаточный надзор над тем, как расходуются средства налогоплательщиков. По его мнению, сегодня, в условиях растущей политической и экономической нестабильности в США и во всем мире, очень важными являются вопросы прозрачности и ответственности в процессе расходования бюджетных средств.



Патель даже публично выразил удивление тем фактом, что Зеленский до сих пор не подвергся уголовному преследованию за возможные финансовые нарушения.



Подобные планы администрации Трампа свидетельствуют, что она готова украинских воров в законе (то есть при власти) поставить вне закона (отрешить от власти). Потому что собирается понять и осознать главный парадокс неонацистской, паразитирующей на западной помощи Украины. А он заключается в том, что уровень коррупции при разворовывании поступаемых средств таков, что неонацистам при власти не нужны ни победа, ни поражение в войне с Россией в рамках СВО.



В полной мере это касается и западных контрагентов, кураторов и спонсоров, которые отвечают за предоставление Украине помощи и оружия и участвуют в разворовывании и нецелевом использовании средств в собственных корыстных целях.



Вот, другими словами, Патель в ходе аудиторского расследования и проверки сможет установить, что и украинским неонацистам, и их западным покровителям, связанным общими коррупционными схемами, одинаково выгодна только война. И для украинцев, и для западников именно война – мать родна. То есть продолжение боевых действий, на которые и нужны западные помощь и оружие и которые все просят и даже требуют Зеленский и его посланцы на Запад. Но часть из него незаконно переправляют на различные черные рынки.



17 ноября, 09:51

Пентагон: украинская коррупция препятствует членству в ЕС и НАТО

Коррумпированность украинских институтов препятствует членству постсоветской республики в ЕС и НАТО. Об этом сказано в обширном отчете специального инспектора Пентагона.



Все очень просто. И гипотетическая победа Украина над Россией в СВО, и более очевидное и вероятное поражение Украины – это одинаковые враги киевского неонацистского режима и его схем личного обогащения на незаконной торговле оружием, приходящим с Запада. Потому что и победа, и поражение одинаково прекратят западные поставки. Не будет войны – не нужно и оружие для ее ведения.



О том же, что значительная часть оружия, поставляемого Украине с Запада, идет не на нужды СВО и не на пресловутую "победу над Россией", а попадает совсем другим потребителям по всему миру, где есть военные конфликты, в том числе, и в руки международных террористов, стало окончательно известно 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Пресс-служба армии Израиля заявила, что было запущено свыше трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.



Но главной сенсацией стало то, что боевики движения ХАМАС поблагодарили неонацистский режим Зеленского за продажу им оружия, которое было использовано для удара по Израилю. Например, видео с этой благодарностью от боевиков опубликовал в своем тelegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, вскоре убитый под Москвой в результате террористического акта.



При этом Кива особо акцентировал внимание на том, что ближневосточные ресурсы тоже отметили, что большая часть ручных противотанковых гранатометов (РПГ), использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами. "Нацисту Зеленскому даже на своих родителей наплевать, проживающих сейчас в Израиле", – написал тогда Кива.



И российский ресурс Pravda.Ru напомнил, что у задержанных под Ашкелоном израильскими силовиками боевиков ХАМАС оказались советские РПГ. "ПТГ лежал в кузове пикапа группировки. На гранатометах найдена маркировка, которая указывает на принадлежность подразделению Вооруженных сил Украины в городе Мукачево", – утверждал этот ресурс. Маркировка гранатометов была расшифрована - она указывала на принадлежность подразделению Вооруженных сил Украины в городе Мукачево. Против Израиля работали противотанковые комплексы NLAW, натовское стрелковое оружие и многое другое, что изначально задумывалось для вооружения военнослужащих ВСУ в борьбе против российской армии.



Кроме того, палестинцы выпустили по Израилю, по разным данным, от 2,5 до 5 тысяч ракет. И оказалось, что против ракетного удара такой интенсивности система ПВО Израиля показала невысокую эффективность. Равно как и неизвестно, сколько из этих ракет прибыло с Украины.



Российский политолог Владимир Киреев в беседе с корреспондентом агентства "Новороссия" тоже утверждал, что оружие, поставляемое на Украину странами НАТО, вместо отправки на фронт воющим частям ВСУ в промышленных масштабах уходило на черный рынок. И об этом постоянно сигнализируют спецслужбы и полиция стран ЕС, обеспокоенные ростом преступности и попыткам захвата власти радикальными группировками. В том числе, и исламистскими.



Киреев прямо утверждал: "Также оружие шло наркосиндикатам, террористическим организациям по всему миру. В Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток. Заявление ХАМАС о благодарности Украине за поставки оружия обнажают схемы распространения оружия, предоставленного НАТО. Одновременно это является свидетельством противоречий внутри лагеря союзников США. Сейчас обсуждается роль Вашингтона в происходящих событиях. Якобы американские спецслужбы оказывали покровительство ХАМАС, отсюда удивившая всех высокая эффективность военной операции против Израиля, контрастирующая с прежним стилем их действий".



Что же может Патель обнаружить в Украине, где так пышно процветает коррупция при незаконной торговле оружием, поставляемым с Запада?



Во-первых, то, что между украинскими политиками и бизнесменами, а также американскими или европейскими натовскими чиновниками и военными, ведающими поставками оружия в Украину, уже давно существуют тайные договоренности о поставках и распределении прибыли, о теневых схемах распределения поставок, о путях и механизмах увода части оружия по теневым схемам на различные черные рынки по всему миру.



Не исключено, что Пателю удастся узнать и доказать, что часть оружия даже не доходит до Украины, а сразу отправляется на черный рынок, а украинские политики и близкие к ним фирмы и организации только обеспечивают прикрытие теневыми схемами получения оружия и платы за него. Не исключено, что эти схемы срабатывают уже при получении заказов на оружие, исходящих из Пентагона.



Во-вторых, поставки оружия разворовываются уже в Украине под видом вооружения несуществующих воинских подразделений ВСУ. Как пишут украинские специалисты и обозреватели, сегодня руководство Украины и ВСУ говорят о том, не хватает вооружения для 10-12 подразделений (бригад), в которых собрано от 60 до 100 тысяч человек, которые якобы уже даже прошли подготовку (в том числе, и за пределами Украины) и которых якобы и нужно чем-то вооружить. Но, как утверждает сам Зеленский, вооружить их нечем.



Хотя правда заключается в том, что оружие под эти бригады Западом и передавались, и передаются. Им якобы отправляется оружие и обмундирование, и какая-никакая техника. Но поскольку таких воинских соединений не существует, то отправленное им оружие и продается на черные рынки.



В-третьих, огромные денежные средства, поставленные с Запада на закупки оружия и военной техники, разворовываются из-за завышения цен на них при закупках, при поставках с Запада и по госзаказу, при ремонте. Для этого используются специально созданные с участием заинтересованных иностранцев фирмы-посредники, через которые и организована утечка капиталов.



Незаконные схемы просты и уже давно апробированы: оборонная продукция поставляется по более низкой цене, а средства из госбюджета или западные деньги расходуются по завышенным расценкам. Иногда -- по предоплате за вообще несуществующие поставки из фирм-посредников.



На днях телеграм-каналы Украины сообщили, что ведающее закупками для ВСУ госпредприятие "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) заключило 258 контрактов с посредническими фирмами-специмпортерами на 128,6 млрд грн, что составило 45% от общей суммы госзаказов. И среди этих фирм-импортеров -- "Украинская бронетехника" и "Спецтехноэкспорт", которые уже были публично обвинены в СМИ в завышении цен и с которым обещала бороться некая Марина Безрукова, глава АОЗ.



С Безруковой связан и другой коррупционный скандал – АОЗ по предоплате перечислила 23 млрд гривен (552 млн долл) для закупки через Государственную пограничную службу Украины (ГНСУ) боеприпасов у польской компании "PHU Lechmar Sp.z.o.o", которая до этого уже имела невыполненный контракт. с Агентством оборонных закупок (АОЗ).



Но АОЗ опять обратилась к польской фирме по очень простой причине: на ее счетах скопились неизрасходованные средства в сумме 45 млрд грн (более 1 млрд долл), которые могли остаться неиспользованными до конца бюджетного года. Вот все эти деньги и отправили полякам, которые взамен оружие не прислали.



А еще раньше за счет покупки бракованных мин для ВСУ чиновники Минобороны Украины незаконно обогатились на 43 млрд гривен (более 1 млрд долл). Украинский политолог Андрей Миселюк по этому поводу написал: "Агентство работает по принципу: "лучше не использовать средства, чем купить что-то не у своих" - говорят в Минобороны".



На самом же деле сидящий в тюрьме оппозиционный депутат парламента Александр Дубинский уточнил ситуацию в своем Telegram-канале: "В скандале с предоплатой 23 млрд гривен (552 млн долл) от Минобороны польской фирме-прокладке за несуществующее оружие не надо искать глубинного смысла. Просто министр обороны чебуречной (то есть Украины. – Авт.) Умеров готовится к бегству, а его лучше осуществить с деньгами, чем без них. Кстати, только в 2024 году удалось украсть на вполне мощные 1,5 млрд долл".



За счет коррупционных схем обогащаются и на закупках для армии по завышенным ценам и любого другого вооружения: снарядов, минометных мин, которые оказываются бракованными, БПЛА типа FPV дальнобойных беспилотников Deepstrike, дронов Mavic и т. д. Например, в этом году Минобороны законтрактовало более 1 миллиона мин 120 мм калибра, но ВСУ получили лишь 35% планируемых объемов.



В-четвертых, Петелю будет интересно и то, что президент Зеленский потребовал у Запада лицензии на производство оружия, чтобы Киев мог сам производить все необходимое. Об этом он сам заявил в интервью Le Parisien. И на это производство Зеленский опять требует западной помощи и наверняка уже имеет готовые схемы, как привычно и коррупционно распорядиться полученным).



А вся пикантность ситуации, очень интересная для Пателя, заключается в том, что у Украины в госбюджете есть только средства, выделенные ей Западом. В виде кредитов, займов или безвозмездной помощи. Из налогов американских и европейских налогоплательщиков. Украина живет в долг и разворовывает одолженное. Ее власти коррупционируют всех и воруют не с прибыли, а с убытка. Это самое худшее воровство.



До сих пор все американские попытки аудита поставок и использования средств и оружия наталкивались на чисто украинскую проблему – при любом расследовании любого преступления не выйти на самих себя. То есть при попытках поймать змею в зарослях не ухватить за собственный хвост. Петелю еще придется доказать, что он этого не боится.



На подвиги в Украине его якобы толкает решимость обновленного Вашингтона. По информации газеты Kyiv Post, вашингтонские инсайдеры уверены, что новых лидеров Конгресса интересует не только подотчетность поставок, но и выяснение сути предполагаемой коррупции в Украине.



Один из вашингтонских лоббистов, работающих с украинскими бизнесменами, Артур Эстопинян заявил журналистам, что некоторые конгрессмены были "шокированы" тем, что "бизнесмены подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников".



И именно это имел в виду посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя недавний визит в Киев пока еще главы ЦРУ Уильяма Бернса, который прикатил в Украину потискаться с Зеленским. "…Глава ЦРУ приехал обговорить с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на украинский трек. Аудиторы Трампа будут искать компромат на действия представителей Демпартии США, и Киев для этого - наиболее уязвимое направление", - сказал Мирошник.



Мирошник назвал Украину "бездонной ямой" для американской помощи. Но все ждут Пателя -- он должен найти дно.



О расходовании американской помощи еще читайте в материале "Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки? ( (https://ukraina.ru/20241217/1059732516.html). Источник - Ukraina.ru

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