 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Германии предстоят самые грязные выборы в истории, - И.Мальцев
14:40 25.12.2024

Германии предстоят самые грязные выборы в истории
Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист

Немецкая правительственная коалиция, которая ранее была развалена в результате заговора одной из участниц – Свободной демократической партией Германии (СвДП), окончательно прекратила существование.

Все это время действующий канцлер страны Олаф Шольц (партия СДПГ) считал, что управляет процессом. И даже был уверен, что его поход на вотум доверия в Бундестаг спасет его тушку в кресле, а также сохранит за социал-демократами звание правящей партии. Но спектакль был разыгран совсем другим дирижером.

Внешне выглядит так, как будто коалиция развалилась по вопросу о новых долгах правительства – Шольц требовал, чтобы "ковидные" деньги были переоформлены на затыкание дыр в социальной политике и немножко на Украину.

В реальности – потому что три правящих партии (Социал-демократы, "Зеленые" и Свободные демократы) за три года привели страну к деиндустриализации, вовлеченности в войну на Востоке, падению уровня жизни населения, росту миграции. И самое главное – полный игнор всех этих процессов. По поводу войны и мира, а также нереальной миграции высказывались только две партии – "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт", за что другие партии и прогосударственные СМИ называют их ультраправыми и ультралевыми соответственно. Но они – не в правительстве и шансов попасть в правительство у них нет.

Правящая верхушка Германии, полностью игнорируя интересы народа, допрыгалась до того, что развалилось правительство, будет распущен Бундестаг и будут назначены новые выборы. Почти за год до официального окончания полномочий старого.

Вообще-то это позорище и импотенция.

Но эти люди живут в каком-то параллельном мире. И Шольц реально думал, что его полномочия будут поддержаны Бундестагом на голосовании "вотума о доверии".

Предвыборная речь его в стенах парламента была речью инопланетянина, который высадился в Берлине только вчера. Или просто наглостью.

Ни следа рефлексии, не говоря уже о самокритике, вместо этого – предвыборная кампания, пропитанная непонятным популизмом. Никаких ответов на вопрос о том, какие уроки он извлек из провала системы. Ни слова. Вместо признания неудач, которых было немало, Шольц сосредоточился на распределении вины – замечательный способ защиты на фоне деиндустриализации страны и свободного падения экономики.

И туманно пообещал миллионы для экономики, которые найдутся за счет повышения налогов и увеличения госдолга.

"Его уважение, очевидно, заканчивается там, где начинаются другие мнения. Нападки на его бывшего министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), которого он выгнал, граничили с непристойностью и были "чистой наглостью", как сказал позже кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц. "Разве так можно говорить о трех годах совместной работы правительства?" Перед голосованием о доверии канцлеру сказали: "Вы позорите Германию. Это позор!" – пишет Berliner Zeitung.

Шольц проиграл голосование в Бундестаге. Ему не хватило необходимого большинства: только 207 членов Бундестага проголосовали за вынесение ему вотума доверия. 394 депутата проголосовали против, а 116 воздержались.

Претендент номер один на кресло канцлера Германии – Фридрих Мерц, чья партия ХДС (Меркель) значится как оппозиционная, но в ответе за все предпосылки к сегодняшней катастрофе – от закрытия атомных станций до безграничной миграции. Невероятной наглостью выглядит выдвижение Роберта Хабека в кандидаты от "Зеленых" – это человек, который буквально руками душит немецкую энергетику и промышленность, заставляя при этом население платить за провал "зеленой энергетики". Оба кандидата абсолютно сдвинутые на войне с Россией и пребывают в мании "победить русских на поле боя". Оба готовы хоть сегодня отправлять "Таурусы" с наказом бомбить Москву.

У Фридриха Мерца самый большой рейтинг доверия – 17%. Но его быстро догнала сопредседательница партии АдГ Алиса Вайдель – тоже 17%.

Это невероятно – так как на ТВ ее не пускают, в прессе не публикуется ничего положительного, только ругань и обвинения в расизме, нацизме и путинизме. На этот счет есть исследование 5,6 тыс. статей в немецкой прессе.

Правда, вдруг перестали обвинять в антимиграционной политике, потому что спустя почти девять лет с момента небывалой миграции в Германию "системные" партии требуют ее прекращения и депортаций – того, за что АдГ лепят ярлык "расистов" и "ультраправых" все девять лет подряд. Теперь новая фишка: так как АдГ требует прекратить вооружать украинскую сторону немецким оружием, они теперь "Партия Путина" и предатели родины.

Механизм отсечения партии АдГ от власти уже создан в тех землях, где она получила первые и вторые места по итогам региональных выборов: ее просто отсекают, собирая коалиции проигравших – отменив ранее вечный принцип "победитель собирает правительство". Мир, основанный на правилах, а не на законах, моментально меняет эти "правила" – и вот уже победитель выборов оказывается в оппозиции и вне правительства.

Поэтому грядущие выборы Бундестага 23 февраля достаточно критичны – АдГ может пройти в коалицию, только если наберет больше 50%, что не слишком реально. Часть протестного электората купируется "Союзом Сары Вагенкнехт", который разрешили создать только с целью противодействия АдГ.

Сама Сара Вагенкнехт утверждает, что понимает, что стать канцлером у нее в ближайшие десятилетия не получится, но она все равно выдвигается, просто чтобы другие жаждущие не получили ненужного преимущества.

По поводу "Союза Сары Вагенкнехт" потерявший доверие Шольц высказался так: "Я поддерживаю то, что делало нашу Федеративную Республику сильной на протяжении последних 75 лет: вхождение в НАТО, трансатлантический альянс, Европейский союз, общие ценности демократии и верховенства закона, которые важны для нас. И вы не можете смотреть в сторону России, как это делает BSW".

То есть вагенкнехтовцы тоже, как и АдГ, ходят с ярлыком "путинской партии". Только потому, что они требуют неучастия Германии в чужой войне и отказа от поставок вооружений. Но рейтинг у них не превышает 7–10%.

Пока все выглядит так: предвыборные программы выглядят как списки желаний, не имеющие никакой связи с реальностью. Короче говоря: подарки для всех, инвестиции раздаются, как конфетти – экономике и населению. Программа Олафа Шольца, в частности, похожа на путешествие в страну сумасшедших: 95% работников получат налоговые льготы, минимальная зарплата вырастет до 15 евро в час, НДС на продукты питания будет снижен, а цены на энергию также упадут. Кто должен все это финансировать? Богатые и, конечно же, будущие поколения за счет долгов.

Тема миграции практически полностью игнорируется. Вместо обещанной когда-то жесткой политики депортации Шольц теперь выступает за "гуманитарную политику предоставления убежища". Частные "морские спасатели" (они же "Джихад-такси") должны быть однозначно поддержаны: "Гражданские морские спасательные организации не должны быть криминализированы", – говорится в программе Шольца. Таким образом, Шольц вновь занимает конфронтационную позицию по отношению к ХДС/ХСС, но прежде всего по отношению к подавляющему большинству граждан, которые наконец-то хотят покончить с нелегальной миграцией.

Кандидат "Зеленых" Хабек даже превзошел Шольца по щедрости: он обещает субсидии в 1000 евро на получение водительских прав для учеников и миллиарды на помощь бизнесу через "Фонд Германии". Слово "конкурентоспособность" не встречается в речах красных и зеленых партий. Программы выглядят не столько как серьезные политические планы, сколько как соревнование на самые эффектные обещания – сомнительной реалистичности.

Предстоящая в Германии избирательная кампания будет не только ожесточенной, но и грязной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Горячая фаза начнется после Рождества – и речь пойдет не о решениях, а о распределении вины и сохранении власти. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735126800


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