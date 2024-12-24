Узбекистан. Ушла из жизни актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева

14:41 25.12.2024

В возрасте 83 лет скончалась народная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева. Она сыграла в таких фильмах, как "Клоун", "Севгинатор", "Гонка", "Волшебная шапочка" и во многих спектаклях.



Народная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева скончалась в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.



