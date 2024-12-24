|Узбекистан. Ушла из жизни актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева
14:41 25.12.2024
В возрасте 83 лет скончалась народная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева. Она сыграла в таких фильмах, как "Клоун", "Севгинатор", "Гонка", "Волшебная шапочка" и во многих спектаклях.
Народная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева скончалась в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Шафоат Рахматуллаева родилась в 1941 году в селе Навбахор Фуркатского района Ферганской области. После окончания средней школы поступила в педагогическое училище. Окончив учебу, сначала преподавала в начальных классах.
В 1963 году поступила на музыкально-драматический факультет Театрально-художественного института. Наряду со многими спектаклями, она сыграла роли в таких фильмах, как "Клоун", "Севгинатор", "Гонка", "Волшебная шапочка", "Призвание", "В поисках себя" и других.
"Шафоат Рахматуллаева навсегда останется в наших сердцах как преданный и искренний человек, посвятивший себя развитию театрального и киноискусства", - отметили в Минкульте.