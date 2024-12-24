|Британские диверсанты пустили на дно российский сухогруз с важным оборудованием
14:48 25.12.2024
Елена Острякова. 24.12.2024
Российский сухогруз "Урса Майор" (большая медведица (латин.) был подорван в международных водах между Испанией и Алжиром.
Об этом сообщили испанские издания La Verdad и El Espanol, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
После взрыва у сухогруза возник крен. 14 моряков удалось спасти, двое пропали без вести.
Официально "Большая медведица" шла из Петербурга во Владивосток, однако большинство экспертов сходятся на том, что судно входило в группу из пяти российских БДК и двух сухогрузов, вывозивших военное оборудование из Сирии.
Испанские спасательные службы делегировали полномочия на спасательные работы после крушения сухогруза Ursa Major российскому военному кораблю.
По данным политолога Юрия Баранчика взрыв произошел в машинном отделении.
"Диверсия? Причем, скорее всего, бриты в Гибралтаре постарались", – написал он в своем тг-канале.
Военный эксперт Владислав Шурыгин склонен с ним согласиться.
"И, если это так, то, без всякого сомнения, это огромный провал наших спецслужб, которым до сих пор не предоставлены особые полномочия в борьбе со шпионажем, диверсиями и саботажем. В системе наказаний отсутствует смертная казнь за террор и измену Родине. Украинские спецслужбы действуют в России все более нагло и жестко, при этом оставаясь совершенно недостижимыми для нас.
За три года на территории Украины не был ликвидирован ни один военный или политический деятель бандеровской клики Зеленского",- пишет Шурыгин.
Военные паблики обсуждают важность "Большой Медведицы" для возможной организации вывоза грузов из Сирии с учетом гибели нескольких БДК на Черном море.