Британские диверсанты пустили на дно российский сухогруз с важным оборудованием

14:48 25.12.2024

Елена Острякова. 24.12.2024



Российский сухогруз "Урса Майор" (большая медведица (латин.) был подорван в международных водах между Испанией и Алжиром.



Об этом сообщили испанские издания La Verdad и El Espanol, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



После взрыва у сухогруза возник крен. 14 моряков удалось спасти, двое пропали без вести.



Официально "Большая медведица" шла из Петербурга во Владивосток, однако большинство экспертов сходятся на том, что судно входило в группу из пяти российских БДК и двух сухогрузов, вывозивших военное оборудование из Сирии.



Испанские спасательные службы делегировали полномочия на спасательные работы после крушения сухогруза Ursa Major российскому военному кораблю.



По данным политолога Юрия Баранчика взрыв произошел в машинном отделении.



"Диверсия? Причем, скорее всего, бриты в Гибралтаре постарались", – написал он в своем тг-канале.



