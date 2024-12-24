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Зурабишвили провоцирует кровавое побоище у дворца президента
15:20 25.12.2024

Айнур Курманов. 24.12.2024

Как мы и предупреждали, противостояние в Грузии вступает в новую фазу эскалации. Прозападная оппозиция постарается дать последнее решительное сражение правительственным силам у здания дворца президента, который отказывается покидать Саломе Зурабишвили. И в этот момент как раз и возможны так называемые "сакральные жертвы", которые по сценарию должны переломить хребет правящей "Грузинской мечте".

Для провоцирования новых столкновений Зурабишвили в воскресенье вечером на митинге оппозиции выдвинула ультиматум с требованием объявить новую дату парламентских выборов в стране до 29 декабря.

"Пусть придет Иванишвили, потому что он все решает. Дата выборов должна быть согласована до 29. До 29 числа у всех нас есть отличный шанс продвинуть эту страну вперед. Жду ответа, чтобы все было ясно", – заявила Зурабишвили.



Это крайний срок, так как в этот день заканчиваются полномочия действующего президента, и в президентском дворце должна состояться инаугурация нового. Но покидать резиденцию Зурабишвили не намерена, и, скорее всего, в этот день она может сама объявить дату новых парламентских выборов, что, конечно, противоречит действующему законодательству, но станет отличным поводом для новой мобилизации противников "Грузинской мечты".

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ уже пригрозил, что в случае нарушения норм Уголовного Кодекса Зурабишвили или ее соратники могут предстать перед судом, так как, по его словам, они "предусматривают длительное тюремное заключение".

Но его доводы, как и ссылки на то, что 21 декабря в своем отчете миссия ОБСЕ/БДИПЧ признала выборы в Грузии, хоть и зафиксировала отдельные нарушения, не подействовали, а вызвали еще большее обозленные оппозиции, которая оказалась зажатой в угол. Более того, 29 декабря вся оппозиция переместится к президентскому дворцу, чтобы не дать полиции принудительно выселить Саломе Зарубишвили. Там и могут произойти новые масштабные столкновения.

Генеральный секретарь новой грузинской партии "Солидарность во имя мира" Темур Пипия заявил "ПолитНавигатору", что прозападные силы намерены превратить дворец президента в своеобразную крепость сопротивления, а, по возможности, и в центр альтернативной власти.

"Ультиматум, выдвинутый Зурабишвили воскресенье вечером, – это общее решение проамериканской оппозиции. Президент должна освободить дворец 29 декабря, но в своем заявлении она фактически отказывается это делать. Поэтому Зурабишвили пришла к толпе своих сторонников и объявила о своем требовании к властям назначить дату новых выборов до 29 декабря.

Я думаю, что вряд ли Иванишвили и "Грузинская мечта" пойдут на такой шаг и естественно не назначат до 29 декабря дату новых выборов, а это станет поводом для Зурабишвили остаться в дворце президента. Делается это для того, чтобы в день, когда у нее закончатся полномочия, оппозиция собралась уже не на проспекте Руставели у здания парламента, а непосредственно во дворе и по периметру здания ее резиденции", – сказал Пипия.

По его словам, оппозиционеры там будут дежурить, чтобы организовать заслон против правоохранительных органов.

"И чтобы выдворить Зурабишвили из дворца, надо проникнуть в здание через эту толпу, освободив дорогу. И это не здание парламента, возле которого очистить территорию гораздо легче, чем освободить закрытое пространство двора у дворца президента и саму резиденцию. Вполне возможно, что протестующие даже возведут баррикады возле дворца – это в самом худшем случае.

И из дворца 29 декабря Саломе Зарубишвили может обратиться к силовикам, то есть к полиции, армии перейти на сторону оппозиции. Поэтому высока вероятность того, что дворец президента Грузии превратится в крепость сопротивления этих продажных проамериканских сил. А если события будут развиваться, так как они желают, то дворец президента может стать центром параллельной власти, в случае перехода части силовиков на ее сторону.

Я всегда подчеркивал, что Саломе Зарубишвили является самой опасной фигурой среди всех деятелей оппозиции, потому что у нее есть определенная легитимность. И сейчас она стала фактическим лидером всей проамериканской оппозиции и будет провоцировать столкновения между силовиками и протестующими, чтобы появились жертвы. А это как раз будет на руку авантюристам, желающим прийти к власти неконституционным путем", – подчеркнул политик.

Он напомнил, что ранее в здании нынешнего дворца президента располагалось посольство США, и он сам лично устроил 23 года назад акцию по сожжению американского флага. Теперь эта резиденция стала снова оплотом американского империализма в Грузии.

Руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе, со своей стороны, указал на ряд ошибок со стороны нынешней власти, отметив, что надежды руководства "Грузинской мечты" на скорый приход новой американской администрации, которая могла спустить на тормоза протестную кампанию внутри страны, явно не оправдались.

"Я считаю, что есть мягкий вариант – проигнорировать Зурабишвили и провести инаугурацию нового президента в другом, большом дворце, построенном при Саакашвили. Тогда можно будет исключить противостояние из-за того, кто где размещается. Выдворить Зурабишвили из дворца на улице Атонели можно будет потом, без истерики", – считает Рцхиладзе.

Он говорит, что в правящей партии начинают понимать, что новая администрация Трампа не собирается менять политику США в их пользу.

"Уже большое количество влиятельных республиканских конгрессменов и сенаторов США высказалось довольно резко против нынешних властей Грузии. Более того, все осудили очередные провокационные заявления так и не созревшего до уровня государственного деятеля Ираклия Кобахидзе о возможном аресте Зурабишвили.

Получается трагикомедия, что один экс-президент у нас сидит, при этом хотят арестовать и второго. Это никак не могло быть воспринято позитивно на Западе, включая трампистские США. Скорее этот фактор решит судьбу нынешней власти, а не то, когда и как оформят Кавелашвили в качестве президента, что еще придумает Зурабишвили и т. п.

Кстати, нынешняя президентша форсирует события и грозится объявить новые выборы, провести которые она не в состоянии, но накалить обстановку точно сможет", – приходит к выводу Рцхиладзе.

Выходит, что нынешний кризис не только не преодолен, но и предстоит новая волна уличных беспорядков, которая еще раз проверит на прочность действующую власть. Именно в этот критический момент борьбы за дворец президента могут быть использованы различные заготовки, в том числе и "сакральные" жертвы из числа манифестантов, чтобы резко увеличить массовость выступлений.

Подобное развитие событий еще раз показывает верность прежних выводов о том, что весь коллективный Запад не собирается прощать деятелей "Грузинской мечты" и идти с ними на какой-либо компромисс, несмотря на все отчеты ОБСЕ/БДИПЧ. У Тбилиси остается лишь один единственный выход – идти на сближение с Россией и восстанавливать с ней все дипломатические и экономические отношения.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735129200


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