Зурабишвили провоцирует кровавое побоище у дворца президента

15:20 25.12.2024

Айнур Курманов. 24.12.2024



Как мы и предупреждали, противостояние в Грузии вступает в новую фазу эскалации. Прозападная оппозиция постарается дать последнее решительное сражение правительственным силам у здания дворца президента, который отказывается покидать Саломе Зурабишвили. И в этот момент как раз и возможны так называемые "сакральные жертвы", которые по сценарию должны переломить хребет правящей "Грузинской мечте".



Для провоцирования новых столкновений Зурабишвили в воскресенье вечером на митинге оппозиции выдвинула ультиматум с требованием объявить новую дату парламентских выборов в стране до 29 декабря.



"Пусть придет Иванишвили, потому что он все решает. Дата выборов должна быть согласована до 29. До 29 числа у всех нас есть отличный шанс продвинуть эту страну вперед. Жду ответа, чтобы все было ясно", – заявила Зурабишвили.



