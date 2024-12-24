 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из 67 пассажиров и летчиков разбившегося близ Актау борта 32 - выжили!
17:09 25.12.2024

РИА Новости. Пилоты Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
"
"Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет на небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность близ аэропорта Актау", - рассказал он.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.

Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.

Источник - РИАН
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