На руле высоты самолета, упавшего в Актау в Казахстане, обнаружено несколько десятков отверстий

17:17 25.12.2024

Об этом стало известно из Telegram-канала "Военная хроника".



"Руль высоты самолета Embraer E190, летевшего по маршруту Баку - Грозный и упавшего под Актау в Казахстане. В нем после посадки обнаружили несколько десятков отверстий", - говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что 32 человека выжили в результате крушения самолета Embraer Azerbaijan Airlines в Актау.



