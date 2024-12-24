В "Оборонлогистике" заявили, что судно Ursa Major затонуло в результате теракта - атака 3-х морских безэкипажных дронов

18:31 25.12.2024

"Оборонлогистика": причиной потопления Ursa Major стала террористическая атака

Павел Зубов



Руководство группы компаний "Оборонлогистика", владеющей российским судном Ursa Major, полагает, что причиной его потопления в Средиземном море стала целенаправленная террористическая атака. Об этом сообщает РИА Новости.



В пресс-службе компании уточнили, что, согласно показаниям членов экипажа от 13:50 мск 23 декабря, с правого борта судна в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва. После этого оно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения.



24 декабря российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее "дочке" компании "Оборонлогистика", входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.



Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник заявлял, что террористический акт и взрыв главной энергетической установки являются возможными версиями крушения российского грузового судна Ursa Major в международных водах между Испанией и Алжиром.



Ранее в России возбудили дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море.