Скончался главный редактор сайта "Новости Узбекистана" Виктор Михайлов

22:36 25.12.2024

Ушел из жизни главный редактор сайта "Новости Узбекистана", директор ННО "Центр изучения региональных угроз" Виктор Михайлов.



В Ташкенте в возрасте 68 лет от болезни скончался директор негосударственной некоммерческой организации "Центр изучения региональных угроз" и главный редактор сайта "Новости Узбекистана" (nuz.uz) Виктор Михайлов. Об этом "Газете.uz" сообщили сотрудники "Новостей Узбекистана".



