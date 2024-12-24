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|Скончался главный редактор сайта "Новости Узбекистана" Виктор Михайлов
22:36 25.12.2024
Ушел из жизни главный редактор сайта "Новости Узбекистана", директор ННО "Центр изучения региональных угроз" Виктор Михайлов.
В Ташкенте в возрасте 68 лет от болезни скончался директор негосударственной некоммерческой организации "Центр изучения региональных угроз" и главный редактор сайта "Новости Узбекистана" (nuz.uz) Виктор Михайлов. Об этом "Газете.uz" сообщили сотрудники "Новостей Узбекистана".
Виктор Михайлов окончил Ташкентский фармацевтический институт (1978), а затем аспирантуру в Институте химии Академии наук Узбекистана (1986).
Работал научным сотрудником в Институте иммунологии Минздрава СССР (1985−1991), а затем в представительствах немецких фармацевтических компаний Hoechst (1990−1996) и Sanavita (1995−2011).
С 2014 года был главным редактором сайта "Новости Узбекистана". В ноябре 2016 года основал ННО "Центр изучения региональных угроз". Центр занимается изучением таких угроз, как радикализация общества, рост экстремизма, кибербезопасность, энергетические угрозы, связанные в том числе с трансграничными реками в Центральной Азии.