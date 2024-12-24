Ирану выставляют счет за войну в Сирии. Дамаск ждет репараций от союзника Башара Асада, - Къ

00:19 26.12.2024

Переходное правительство Сирии намерено принудить Иран к выплате репараций на сумму $300 млрд в отместку за многолетнюю помощь поверженному правительству Башара Асада. Такая поддержка, как считают в Дамаске, привела к разрушительным последствиям. Однако у Тегерана другой взгляд на вопрос финансовых обязательств. Представители Исламской Республики на днях заявили: новые сирийские власти являются правопреемниками предыдущего правительства и на этом основании должны возместить многомиллиардный долг за помощь, оказанную Ираном Сирии в период правления Асада.



Временные власти Сирии занялись подготовкой иска к Ирану с требованием выплатить стране, разрушенной 13-летней гражданской войной, репарации на сумму в $300 млрд. Об этом сообщили источники ливанской газеты Al Modon.



По их словам, это будет компенсацией за тот ущерб, который был нанесен сирийской нации и государству "преступной поддержкой", оказанной Тегераном прежнему режиму.



Свои интересы нынешние хозяева Дамаска собираются отстаивать в международных инстанциях.



Отдельно собеседники Al Modon заявили, что контакты между Сирией и Ираном сейчас "полностью прерваны". Они подчеркнули, что у новой администрации нет в обозримом будущем планов поддерживать отношения с Исламской Республикой. Это касается в том числе перспектив возобновления работы иранского посольства в Дамаске и консульства в Алеппо. Такое заявление ставит под сомнение слова официального представителя правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани, которая 24 декабря проинформировала о ведущихся "дипломатических консультациях" по поводу возобновления работы дипмиссии.



Интересно, что, в свою очередь, и Тегеран настаивает на компенсации со стороны Дамаска.



Неделю назад официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выразил надежду на то, что "новое сирийское правительство возьмет на себя все финансовые обязательства Сирии перед Ираном" на основе принципа правопреемственности. "Наше присутствие в Сирии было фундаментальным и принципиальным, а наш уход был ответственным. Мы не стремились к экспансии, господству или возрождению прошлых империй",- подчеркнул дипломат.



Эсмаил Багаи не стал отрицать наличие у Сирии долга Ирану, однако заметил: данные о том, что Дамаск задолжал Исламской Республике сумму размером в $50 млрд, "сильно преувеличены". Такая цифра появилась в оппозиционных Тегерану СМИ год назад, после того как правительственные серверы и порталы Исламской Республики были взломаны хакерской группой, связанной с Организацией моджахедов иранского народа - леворадикальной группировкой, ставящей целью насильственную смену власти в Иране.



Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада

Отталкиваясь от упомянутых утечек, спутниковый телеканал Iran International отмечал, что иранская помощь правительству господина Асада была многоплановой и включала прямую финансовую помощь, поставки нефтепродуктов (это около 90% от всего объема топлива, который использовал режим), а также поставки вооружений и военных технологий. Кроме того, под эгидой иранского силового аппарата в Сирию регулярно перебрасывались шиитские вооруженные формирования, составлявшие наиболее боеспособную часть правительственных сил.



Ситуация вокруг обмена финансовыми претензиями может не только затруднить дипломатическое возвращение Тегерана в некогда союзную страну, но и подогреть в Исламской Республике внутригосударственные дебаты о целесообразности инвестиций в "ось сопротивления" - неформальный клуб лояльных Ирану военизированных движений и государств. Этот угол атаки на высшее руководство выглядит особенно опасно в условиях, когда Исламскую Республику накрыл мощнейший энергетический кризис, выявивший серьезные системные просчеты.



Нил Кербелов

Газета "Коммерсантъ" №240 от 26.12.2024, стр. 5