 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саммит на уровне "минус два". В "Игоре" недосчитались Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, - репортаж А.Колеснкова
00:22 26.12.2024

25 декабря президент России Владимир Путин встретил лидеров СНГ на курортном комплексе "Игора". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, что это новая точка на карте предновогодних встреч президентов. Впрочем, в "Игору" приехали не все, кто вроде бы планировал.

Спорткомплекс "Игора" - новое место не только для лидеров СНГ, но и для всех, например, журналистов. То, что неформальный саммит СНГ проходит именно здесь, где сплошные круглогодичные развлечения,- очередной из сюрпризов господина Путина, которые он преподносит коллегам, приезжающим в Питер, каждый раз в конце года.

Рано утром в день саммита и ему преподнесли сюрприз, впрочем ожидаемый: стало известно, что не приедет премьер Армении Никол Пашинян. По его собственным словам, он "плюсанул" и на пару дней вышел из строя, поэтому на неформальный саммит, куда собираются друзья, не приедет. Впрочем, было предположение, что на следующий день, когда состав тот же, но собираются уже не друзья, а партнеры по ЕАЭС, господин Пашинян может оказаться в "Игоре". И то, и другое объяснимо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вылетел в Петербург, но, как известно, случилась катастрофа самолета авиакомпании AZAL, и Ильхам Алиев решил вернуться в Баку. Обещал все же быть, но вряд ли.

Когда уже в десять утра я зашел в пустое помещение, оборудованное для мероприятия в Олимпийском зале Ледового дворца на минус первом уровне (Случайно ли на минус первом? Да вряд ли), здесь все было готово к изменившимся обстоятельствам. За круглым столом уже не было места Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну. Не было и флага Армении. Правда, оставили трепетать флаг Азербайджана. Однако перед самым началом заседания я увидел снова и флаг Армении тоже.

Я даже подумал, не увидим ли мы и вдруг излечившегося премьера Армении. Но нет, выяснилось, что у него опять положительный тест на COVID. То есть болен, похоже, хронически.

А все равно мог, мне кажется, приехать, не нанеся вреда окружающим (хоть это кому-то и покажется неправдоподобным). Дело в том, что за стульями, где должны были сидеть президенты, стояли несколько белых приборов, похожих на увлажнители воздуха. Но не увлажнители это были! Я прочитал: ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Истребили бы все живое. То есть лидерам СНГ ничего не грозило.

Церемония встречи, совместное фотографирование... Все произошло стремительно. Член белорусской делегации успел оглядеть елку, стоящую в углу Олимпийского зала, и квалифицировал:

- Молодцы, здорово елку украсили. Красиво! Ни одной игрушки. Я знаю, это минимализм. В Лондоне когда-то видели... Красиво получилось! Одна подсветка. В тренде сейчас... Если не ошибаюсь.

Он не ошибался. Елка нравилась не только ему, а и всем, кому не пришлось ее наряжать.

Стоит сказать, что среди всех коллег именно сотрудница белорусского протокола проявила себя наилучшим образом. Пока вошедшие в зал лидеры рассаживались самостоятельно, она успела подойти к своему президенту, отодвинула стул, на который он намерен был присесть, а затем надежно задвинула стул под него. То есть она трогательно поухаживала за ним (А я вспоминал Александра Лукашенко с автоматом наперевес в 2020 году на страже своего президентского дворца, когда протестующий народ приблизился к нему... Нет, тот Александр Лукашенко не позволил бы так с собой обращаться).

Остается сказать, что никто из коллег белорусского президента не удостоился подобных почестей.

Что ж, на заседании выступил лишь Владимир Путин.

- Прежде чем мы начнем работу, к сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много,- сказал он.- Как мы сейчас только с вами говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление... Я с утра разговаривал и с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, который уже практически был на месте (то есть в Петербурге.- А. К.), но вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании (и что на борту больше всего из пассажиров было азербайджанцев.- А. К.).

Это было тоже про то, что у тех, кто собрался сейчас в Олимпийском зале,- по-прежнему одно на самом-то деле пространство. Компания азербайджанская, летели в Россию, упали в Казахстане...


Речь Владимира Путина была в остальном дежурной и не означала ничего. Надо было ее произнести - вот и было сделано. Об Украине ни слова - и с чего бы? Да и вообще.

Утром я видел сценарий мероприятия в Олимпийском зале. Предполагалось, что после того, как все скажет сам, Владимир Путин спросит коллег, не хотят ли высказаться они. Судя по тому, что минут через пять лидеры СНГ уже выходили из зала, я понимал: не захотели. Даже Александр Лукашенко промолчал. Оставили на потом. Впрочем, в соседнем зале, судя по тому, как информировал белорусский Telegram-канал "Пул первого", состоялось все-таки некое обсуждение животрепещущих проблем (А зачем было, спрашивается, переходить?).

И только потом случился завтрак, такой же неформальный, как и весь саммит. Кухня была, как говорится, фьюжен, то есть смешали все, что нашли, безжалостно.

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735161720


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