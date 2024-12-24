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Трампу запретили присоединять Гренландию, - НГ
00:26 26.12.2024

24.12.2024

Из избранного президента США получается очень странный "мировой полицейский"
Геннадий Петров

Гренландский премьер-министр Муте Эгед напомнил, что его страна не покупается и не продается. Фото с сайта www.naalakkersuisut.gl
Не прошло и двух месяцев с избрания Дональда Трампа президентом США, как он создал на ровном месте внешнеполитическую проблему. Его идея передать Гренландию под американское "владение и контроль" вызвала негодование гренландцев и премьер-министра этой датской автономии Муте Эгеда. Кроме Гренландии Трамп предлагал передать США Панамский канал, а также в шутку или всерьез допустил присоединение Мексики и Канады.

"Гренландия принадлежит только гренландцам", – заявил Эгед. Так он прокомментировал весьма удивившую многих в датской автономии запись Трампа в соцсети Truth Social. Избранный президент США написал, что "с точки зрения обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире" американские "владения и контроль" над Гренландией являются "абсолютной необходимостью".

Возмущены и в Дании. Бывшему послу США в Швеции Кену Ховери предстоит сложный разговор с официальными лицами королевства. На днях он был назначен Трампом послом в Дании. Быть может, теперь ему и не придется вручать верительные грамоты. Датчане настолько разгневаны, что могут снизить уровень дипломатических отношений. Тогда это будет уже скандал во взаимоотношениях США и ЕС, который совсем недавно Трамп и его команда заверяли в том, что от них не стоит ждать плохих внешнеполитических сюрпризов.

Как-нибудь ответить Америке в Копенгагене собирались и пять лет назад. Именно в 2019 году, в августе, на своем первом президентском сроке Трамп вдруг сообщил, что неплохо бы купить Гренландию. По его словам, от острова Дании – сплошные расходы и беспокойство, а США будет только польза. Покупку Гренландии он сравнил со сделкой с недвижимостью и отнес к стратегическим задачам не ближайшего будущего. В тот год, как и сейчас, Данией руководила премьер-министр Метте Фредериксен. Она назвала дискуссию о покупке острова абсурдной. Трамп, видно, обиделся и отменил свой визит в Копенгаген. Тогдашний глава Госдепа Майкл Помпео вынужден был вмешаться в ситуацию и заверять датские власти, что союзническим и давним дружеским связям двух стран ничего не угрожает. Но за свои слова Трамп не извинился и, похоже, от самой идеи не отказался.

"Припев тот же, что в прошлый раз, но мелодия другая" – так оценили в датской консервативной газете Berlingske нынешнее заявление американского политика. Трамп теперь уже говорит не о покупке, а о "владении и контроле". Что это? Угроза? Если да, то с каких это пор США стали так угрожать союзникам по НАТО? В связи с этим телекомпания CNN отмечает, что "в случае с Трампом не всегда очевидна разница между серьезными политическими предложениями и риторическими речами, призванными привлечь внимание СМИ или воодушевить его электорат". Правда, непонятно, кого в данном случае он собрался воодушевлять. Темы присоединения к США Гренландии для избирателей-республиканцев не существует. Об этом свидетельствуют и данные социологии (по ним – немногие американцы хотя бы знают о существовании этого острова), и пресса, где дискуссий такого рода не проводится. Нет желания присоединиться к США и у гренландцев. На острове есть силы, выступающие за отсоединение от Дании и независимость. К умеренно сепаратистской партии Inuit Ataqatigiit (c эскимосского языка это можно перевести примерно как "Народное сообщество") относится и Эгед. Но вот о желании сменить власть датской короны на присоединение к США (кстати, Трамп не разъяснил, в каком юридическом статусе – штата или неинкорпорированной организованной территории, как Северные Марианские острова и Пуэрто-Рико) не говорит ни одна местная политическая сила.

На сегодняшний день единственная страна, чье включение в состав Соединенных Штатов по крайней мере часть американцев допускает, – это Пуэрто-Рико. Стать полноценным штатом хочет и большинство жителей карибского острова. Но Трамп выступал против смены статуса Пуэрто-Рико. Критики президента традиционно видят в этом эгоистический мотив. Среди пуэрториканцев сильны симпатии к демократам. Стань остров штатом – это усилит позиции оппонентов республиканцев и в Сенате, и в Палате представителей. А Трамп, в свою очередь, упрекает власти Пуэрто-Рико в неэффективности и коррупции. Это, по его мнению, является главным препятствием для предметного разговора о присоединении. В 2019 году полемика по данному вопросу была настолько острой, а обвинения Трампа в адрес властей острова настолько резкими, что тогдашний губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело публично пообещал, как он выразился, "набить морду этому хулигану" – то есть на тот момент президенту США.

Вместе с тем не считать территориальные претензии к Дании всего лишь неудачным риторическим приемом, а не частью какого-то пока непонятного замысла, побуждают другие заявления Трампа.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 млрд долл. в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 млрд долл. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", – сказал Трамп в первом с момента избрания телеинтервью, данном 8 декабря телекомпании NBC news. С тех пор он не дезавуировал свое заявление. Напротив, Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором.

Более того, скандальной записи в соцсети о Гренландии предшествовало выступление избранного президента в городе Финикс, что в штате Аризона. Там он обрушился на власти Панамы, установившей слишком высокие, по его мнению, сборы за проход американских судов через Панамский канал, переданный стране США в 1999 году, после 100 лет аренды. "Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного дара не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью, быстро и без вопросов", – сказал Трамп. Он не уточнил, как это можно сделать. Аренда территории канала закончилась, и вернуть ее можно разве что силой. Это не вяжется с образом "мирового полицейского", который давно примерила на себя Америка.

Некоторые сторонники Трампа объявили его заявления по Мексике, Канаде и Панаме методом психологического воздействия, способом добиться определенных уступок, благо претензии к трем странам он четко сформулировал. К канадцам и мексиканцам, в частности, у него есть большой перечень вопросов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, сотрудничеством с Китаем и конкуренцией с американскими производителями. А вот экономические претензии Гренландии и Дании он пока не предъявил. Возможно, это дело ближайшего будущего, при условии, если предложение установить американский контроль над датским островом – это и в самом деле всего лишь психологический прием.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735161960


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