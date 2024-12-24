 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Теракт в Магдебурге подорвал доверие к Шольцу. Рейтинг упал в 3 раза, - О.Никифоров
00:28 26.12.2024

24.12.2024

Рейтинг канцлера ФРГ снизился более чем в три раза
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
На фоне трагических событий в Магдебурге канцлер Олаф Шольц признал нынешние времена "чертовски суровыми".

Только 24 декабря, спустя четыре дня после теракта в Магдебурге, институт по изучению общественного мнения INSA опубликовал результаты опроса о его влиянии на настроения немецкой общественности. В преддверии досрочных выборов в Бундестаг канцлер Олаф Шольц в рейтинге политиков ФРГ переместился с пятого на 18-е место.

Напомним, что мигрант из Саудовской Аравии, получивший убежище в Германии еще в 2006 году и уже имевший поэтому немецкое гражданство, въехал на арендованном легковом автомобиле на территорию рождественской ярмарки в восточногерманском городе Магдебурге. Он осознанно направил машину на собравшихся граждан, многие из которых были с детьми. В результате погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, и более 288 получили ранения. Саудовец после этого вышел из автомашины и, заложив руки за спину, лег на асфальт. Судя по всему, он не рассчитывал остаться в живых и написал прощальное письмо сумбурного содержания. Обращает на себя внимание, что теракт состоялся практически ровно через восемь лет после нападения джихадистов на рождественский базар в Берлине.

Сам саудовец был известен полиции как крайне неуравновешенный человек, склонный к насилию. Он уже трижды подвергался в Германии уголовному преследованию. Но как джихадист он себя не позиционировал и, наоборот, якобы выступал за права женщин и за ограничение миграции в Германию. Возможно, поэтому власти ФРГ отказывали Эр-Рияду в его выдаче, хотя саудовцы и предупреждали Берлин об исходящей от него опасности. МВД Германии предполагало, что 50-летний Талеб А. (как называют его немецкие СМИ) выдавал себя за врача-психиатра, но предъявленные им документы (как выяснилось только сейчас) оказались поддельными. Следователи не нашли признаков его связи с исламистами, и первоначально немецкие СМИ даже писали о тесных отношениях саудовца с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Это был намек на провокацию со стороны правых популистов. Расчет делался на то, что теракт в Магдебурге, оплоте правого популизма в Восточной Германии, ослабит позиции АдГ, если станет известно о ее связях с саудовцем.

Конечно, АдГ использовала теракт для проведения массовых демонстраций антимиграционного характера. Однако, как показывают результаты опроса, особого влияния на рейтинги партий произошедшее в Магдебурге не оказало. По-прежнему лидирует консервативный блок ХДС/ХСС с 31%. Социал-демократическая партия (СДПГ) на третьем месте с 16%, уступая второе место АдГ с 19,5%. "Зеленые", как и в предыдущих опросах, занимают четвертое место с 12,5%. Эти партии и будут определять будущий политический ландшафт Германии. Определенную роль при конкретно складывающихся условиях смогут играть Свободная демократическая партия (СвДП), набирающая 5%, и "Альянс Сары Вагенкнехт" с 8%.

Теракт отразился прежде всего на рейтингах политиков. В числе наиболее проигравших – Олаф Шольц и его министр внутренних дел Нэнси Фезер, на которых общественность и возлагает вину за допущенное кровопролитие. Шольц занимает сейчас 18-е место в рейтинге политиков, переместившись с пятого места. А глава немецкого МВД стала 19-й в табели о рангах.

Для сравнения: лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц находится на шестой позиции. Ситуация в Магдебурге принесла дивиденды сопредседателю АдГ и кандидату в канцлеры от этой партии Алис Вайдель, которая поднялась в рейтинге с 17-го на 14-е место. Возглавляет же рейтинг политиков баварский премьер Маркус Зедер.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735162080


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