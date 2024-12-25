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Африка, битва за Сахель: американцы спешат в Чад, - В.Ключинский
00:53 26.12.2024

25.12.2024 | ВЛАДИСЛАВ КЛЮЧИНСКИЙ

Пытаясь закрепиться в центра Африки, Вашингтон повторяет стратегию Парижа прошлых веков

На фоне вывода французских войск из Чада Вашингтон спешит закрепиться в этой стране. Американским протеже в местной политике является бывший премьер-министр Сюксес Масра, двоюродный брат действующего президента Махамата Идриса Деби Итно.

Узнав в феврале 2024 г. о гибели в перестрелке с правительственными войсками Яя Дилло, главного конкурента Деби на грядущих президентских выборах 6 мая, американцы предоставили Масре, который находился с визитом в США охрану (ЧВК "Банкрофт") и принялись готовить его на пост президента Чада.

Для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране американская разведка через ряд организаций-посредников снабжала продовольствием и другими припасами Кризисный комитет SET, объявившего бессрочную забастовку работников сферы образования. Вашингтон планировал сорвать президентские выборы и ввести в игру Масру в образе спасителя, способного вывести Чад из кризиса.

Масра выборы проиграл и уехал в Нью-Йорк. В США он наладил контакты с выскопоставленными американскими политиками – госсекретарем США Энтони Блинкеном, его помощником по делам Африки Молли Фи, вице-президентом Камалой Харрис, сенатором-демократом Бобом Менендесом. Назначенные на 29 декабря выборы в законодательные органы Чада Масри намерен бойкотировать, чтобы раскачать ситуацию в стране и снова спровоцировать антиправительственные волнения.

Деби тем временем взял курс на укрепление внешнеполитического суверенитета. Попросил на выход находившихся в Чаде под предлогом борьбы с терроризмом американских спецназовцев и их французских союзников. Париж уже начал вывод авиаэскадрильи "Миражей". Тем самым Деби срывает планы Вашингтона по размещению на французской военной базе Аджи Коссей 2 тыс. солдат, двадцати вертолетов, пяти истребителей F-16 и тридцати САУ.

Присутствие в Чаде таких сил позволило бы Пентагону проецировать свое влияние на соседние государства, в трех из которых находятся российские военные специалисты (Нигер, ЦАР, Ливия) и в одной были планы разместить пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ (Судан). В результате продолжающейся гражданской войны от Судана откололась часть территории, превратившаяся в государство под названием Южный Судан. Внутренние конфликты обостряются в Ливии, в Нигере продолжается борьба с бандами исламистов, наблюдается активизация боевиков "Боко Харам" в Камеруне, в ЦАР установилась шаткая стабильность.

Управлять этими конфликтами удобно с территории Чада, тем более что там легко навербовать наемников для проведения боевых акций в ЦАР или Ливии. Мужчины из не подчиняющихся центральному правительству чадских племен (в основном народ тубу) охотно воюют за деньги и неоднократно вступали в боестолкновения с бойцами ЧВК "Вагнер" в Ливии и ЦАР.

Вашингтон повторяет стратегию Парижа прошлых веков, видевших в Чаде территориальный плацдарм, соединяющий французские колониальные владения в Западной, Центральной и Экваториальной Африке.

Деби поддерживает дружеские контакты с генералом Хафтаром – союзником России в Ливии. Хафтар борется против вооруженных группировок в регионе Феццана, получая взамен поддержку Нджамены. Совместными усилиями Деби и Хафтар стараются помешать группировкам Феццана вторгнуться в Чад (попытки вторжения уже предпринимались). Ранее Париж поддерживал усилия Нджамены в этом направлении, но теперь проявляет недовольство президентом Деби, указавшим французам на дверь.

США не заинтересованы в укреплении власти Хафтара в Ливии, и, следовательно, в его сотрудничестве с Нджаменой. Через подконтрольную Хафтару территорию проходит логистический маршрут переброски российского воинского контингента в Нигер, Мали, Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо. Другой маршрут пролегал через Сирию, но после падения Башара Асада его больше нет. Теперь цель Вашингтона – лишить Москву ливийского маршрута, чтобы радикально затруднить военную логистику между Россией и Африкой.

Соответственно, американцам у власти в Чаде нужен Масра, а не Деби. С последним они уже провели профилактическую беседу, намекнув, что в один прекрасный день его может свергнуть вооруженная оппозиция (при содействии ЦРУ). Деби идти на поводу у Вашингтона отказался. Он разместил в стране венгерских военнослужащих (Венгрия стоит в оппозиции к коллективному Западу) и активизировал военно-техническое партнерство с Россией.

В январе 2024 г. главы военных ведомств России и Чада обсудили будущее военно-технического сотрудничества двух стран, по статистике 80% вооружения Чада – советского и российского производства.

Американцев такой поворот не устраивает. Если Чад сам будет решать свою судьбу, образуется неподконтрольная Вашингтону вертикаль от ливийского побережья Средиземного моря, где у России есть своя военная база в г. Сирте, вниз через Чад и далее ЦАР, где базируются сотрудники ЧВК "Вагнер", до границы с Камеруном и Демократической Республикой Конго.

Одновременно укрепится горизонталь Мали – Нигер – Буркина-Фасо – Чад, помноженная на взаимовыгодные отношения России с Экваториальной Гвинеей, Гвинеей-Биссау и Гвинеей-Конакри (все три Гвинеи имеют выход к Атлантическому океану). Это приведет к дальнейшему снижению влияния Запада на Черном континенте. Американские солдаты уже покинули Нигер, французы тоже ушли оттуда, а также из Мали и Буркина-Фасо. Их настырные попытки вернуться раздражают местные правительства.

Центральное положение Чада как точки пересечения двух выше указанных силовых линий заставляют США и Францию уделять этой стране повышенное внимание. С чадской территории можно держать под контролем значительную часть Сахеля и в ручном режиме модерировать региональные конфликты.

Чад – нестабильное государство. На юге проживает оседлое население, в основном христиане и представители местных анимистических религий, на севере – в основном арабизированные кочевники. Ослабление власти Деби может привести к расколу страны, и кое-кто из западных союзников Чада может быть в этом заинтересован.

Деби это понимает и не желает видеть у себя в государстве американских и французских военных. На упреки со стороны американских политиков он ответил, что "прошли те времена, когда мелкие чиновники, работавшие в посольствах, приезжали давать уроки и указания главам африканских государств".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735163580


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