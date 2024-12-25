Трамп показывает зубы. Избранный президент США заявил, что хочет заполучить Панамский канал и Гренландию, - И.Веремеев

01:26 26.12.2024 Трамп показывает зубы.

Избранный президент США заявил, что хочет заполучить Панамский канал и Гренландию

Игорь Веремеев

25.12.2024



Если кто-то думал, что Дональд Трамп, усевшись в январе в кресло в Белом доме, начнет проводить миролюбивую политику и откажется от обычного для Вашингтона экспансионизма, то он сильно ошибался. Еще не успев даже вступить в должность, Трамп уже объявил, что намерен прибрать к рукам чужие территории.



Как сообщила в понедельник газета New York Times, в последние дни избранный президент призвал к установлению контроля США над Панамским каналом и Гренландией, показав, что его философия "Америка прежде всего" имеет экспансионистское измерение.



"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире, - написал Трамп в социальных сетях, - Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью".



Панаму он обвинил в завышении цен на проход американских судов через канал, и заявил, что если ситуация не изменится, США выйдут из договора времен правления президента Джимми Картера, который вернул Панаме полный контроль над зоной канала.



"Сборы, взимаемые Панамой, невероятны", - написал Трамп накануне их повышения за проход через канал, запланированного на 1 января. "Этот полный обман нашей страны будет немедленно прекращен", - жестко добавил он. Как отмечает издание, такая угрожающая позиция избранного президента связана с обеспокоенностью тем, что канал может попасть в "не те руки". Очевидно, намекая на Китай, второго по величине пользователя Панамского канала. Компания из Гонконга уже контролирует два порта около него, но сам канал Китай еще не контролирует.



Напомним, что Панамский канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Его строительство было закончено в 1920 году и осуществлено, в основном, на американские деньги. А потому, несмотря на то, что канал был в 1977 году официально передан под контроль Панамы, в США до сих пор считают его своей вотчиной. 20 декабря 1989 года американская армия вторглась на территорию Панамы, чтобы якобы защитить права своих граждан и, как всегда, "восстановить демократию" в стране. Однако реальной целью операции было установление лояльного Вашингтону режима в Панаме, чтобы сохранить контроль над этой стратегически важной водной артерией. Эти события происходили в тот момент, когда к власти в стране пришел Мануэль Норьега, который взял курс на создание независимого государства, что пришлось американцам не по вкусу.



В недавнем выступлении Трамп не только потребовал от Панамы снизить тарифы за проход судов через Панамский канал, но и пригрозил вернуть канал под контроль Соединенных Штатов, добавив, что канал критически важен для оперативного развертывания Военно-морских сил США.



Как известно, сегодня Панамский канал играет ключевую роль в международной торговле, особенно для России в условиях санкций. Открытость Панамского канала позволяет нам поддерживать торговые связи, в том числе с Латинской Америкой, со странами которой, такими как Венесуэла и Куба, а также рядом других, у нас сложились выгодные экономические отношения.



"В тоне г-на Трампа нет и следа троллинговой шутливости, которая окружала его неоднократные предложения в последние недели о том, что Канада должна стать "51-м штатом Америки", включая его упоминания в социальных сетях премьер-министра страны, находящегося в тяжелом положении, как "губернатора Джастина Трюдо"", - отмечает NYT.



Ну, а зачем Трампу понадобилась еще и Гренландия? Гренландия - крупнейший в мире остров - расположена между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Три четверти ее покрыто единственным постоянным ледяным щитом за пределами Антарктиды. С жителями порядка 60 тысяч человек эта территория обладает самой низкой плотностью населения во всем мире. Дорог между населенными пунктами острова почти нет, и транспортное сообщение между ними осуществляется в основном морским и авиационным путем. Однако эта территория богата природными ресурсами.



В 1814 году остров стал датской колонией и был признан частью Датского королевства. А в 1973 Гренландия вступила в ЕС вместе с Данией. Однако в ходе референдума 1982 года, бо́льшая часть населения острова проголосовала за выход из ЕЭС, состоявшийся в 1985 году.



В соответствии еще с первым референдумом, от 1 мая 1979 года, Дания передала право самоуправления Гренландии, но за ней остался контроль за ее валютной политикой, и она предоставляет острову ежегодную субсидию, которая постепенно будет уменьшаться.



Как отметила NYT, избранный президент "жаждет заполучить Гренландию как из-за ее стратегического расположения в то время, когда таяние арктических льдов открывает новые возможности для коммерческой и военно-морской конкуренции, так и из-за ее запасов редкоземельных минералов, необходимых для передовых технологий".



Дэвид Л. Голдвин, работавший в Государственном департаменте при президентах Билле Клинтоне и Бараке Обаме, отметил, что Гренландия обладает огромными неосвоенными природными ресурсами, включая более 43 из 50 так называемых критических редкоземельных элементов, используемых для производства электромобилей, ветряных турбин и других чистых технологий.



Но помимо этого, там есть еще значительные запасы угля, меди, свинца, цинка, вольфрама, ванадия и титана. В районе Ивиггут, на крайнем юге, добывают криолит - породу, которая играет большую роль в алюминиевой промышленности и в производстве эмалей. Кроме того, в Гренландии существуют не до конца разведанные залежи золота, самородное железо, торф и графит. Местные запасы урана считаются одними из крупнейших в мире: одно только месторождение в Кванефьельде достигает 228 тысяч тонн сырья.



"Безусловно, если бы Гренландия решила разрабатывать эти ресурсы, она бы стала существенной альтернативой Китаю, хотя именно способность Китая перерабатывать эти полезные ископаемые дает ему нынешнее преимущество", - сказал Голдвин.



Назначая в прошедшее воскресенье нового посла в Дании, которая контролирует иностранные и оборонные дела Гренландии, Трамп ясно дал понять, что его предложение о покупке этой территории в рамках его еще первого срока может в следующем сроке стать сделкой, от которой датчане не смогут отказаться.



Понятно, что в ответ на такое заявление, которое иначе, как наглым не назовешь, правительство Гренландии предложение Трампа немедленно отвергло. Так же, как и в 2019 году, когда он впервые выдвинул эту идею.



"Гренландия наша", - решительно заявил премьер-министр Муте Б. Эгеде в своем заявлении. "Мы не продаемся, и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу".



Мало того, намереваясь "проглотить" Панамский канал и Гренландию, Трамп показывает зубы уже даже своим союзникам, и не только Канаде, которой он предложил стать американским штатом. Он пригрозил ЕС, что если Европа не перейдет к "крупномасштабным закупкам" нефти и газа из США, то ей мало не покажется.



Как считает агентство Bloomberg, к этому шагу Трампа подталкивает "огромный дефицит" в экономических отношениях Вашингтона и Брюсселя. По его мнению, наращивание импорта энергоресурсов должно выправить ситуацию.



"Трамп послал угрожающий сигнал Европе", - считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, ЕС прогнется перед Вашингтоном и будет делать все, что потребует новый лидер США. При этом такой курс приведет европейцев к тому, что уже через полгода они завоют: скажутся нехватка денег и высокая стоимость энергоресурсов.



Вряд ли Трамп поведет себя, как "голубь" и в отношении конфликта на Украине. Хотя он и обещал, что "урегулирует его за один день", но сейчас понимает, что такое нереально и уже пообещал Зеленскому, что будет продолжать поддерживать Киев. Однако в этом вопросе позиция избранного президента остается пока не ясной.



Назначенный Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил во вторник о необходимости избежать печального опыта прошлых мирных договоренностей, в том числе Минских соглашений. "Прошлые мирные переговоры по Украине, включая Минский процесс, с треском провалились, и Трамп не собирается следовать этому пути", - сказал Келлог в эфире телеканала Fox Business.



При этом он назвал задачу "прекратить убийства и принести мир в регион" главным международным приоритетом Дональда Трампа. Будущий спецпосланник подчеркнул, что мир должен быть "справедливым, устойчивым и безопасным".



Также Кит Келлог отметил, что Дональд Трамп понимает важность отношений, которые у него есть с союзниками и с российским лидером Владимиром Путиным.



"И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - считает Келлог.



Как сообщали СМИ, Кит Келлог собирается посетить Киев уже в начале января, еще до инаугурации Дональда Трампа. При этом сам Трамп сказал, что собирается встретиться с Владимиром Путиным. А во вторник глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся в 2025 году. Она отметила, что переговоры будут трудными и, что Россия готова искать компромисс, но при соблюдении главных условий, которые были ранее сформулированы. Так что, как бы Трамп ни раздувал щеки, ему придется с этой твердой позицией России считаться. Источник - Столетие.Ру

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