Понимание отсутствует. Новое правительство Сирии выставило Ирану счет на $300 млрд! За поддержку Асада

03:20 26.12.2024

ПОНИМАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ: СИРИЯ ВЫСТАВИЛА ИРАНУ СЧЕТ ЗА ПОДДЕРЖКУ АСАДА

Временное правительство Сирии выставило Ирану счет на 300 миллиардов долларов за то, что Тегеран многие годы поддерживал бывшего лидера страны Башара Асада. Это, по мнению нынешней сирийской власти, спровоцировало военные конфликты, из-за которых в стране произошли разрушения.



Дамаск выставил Тегерану счет за многолетнюю поддержку бывшего сирийского президента Башара Асада и подконтрольным ему военным. Нынешняя власть Сирии считает, что это привело к разрушениям в стране.



Счет, который получил Иран, не маленький: в качестве репараций Дамаск хочет получить 300 миллиардов долларов. Однако Тегеран, считающий нынешних руководителей Сирии преемниками Башара Асада, рассчитывает на погашение этого долга именно за счет поддержки бывшего президента. Понимание между сторонами отсутствует.