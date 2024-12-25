Саммит СНГ подвел итоги года, - Виктория Панфилова

09:41 26.12.2024

25.12.2024



Президенты стран Содружества собрались на горнолыжном курорте

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент РФ Владимир Путин в среду открыл традиционный предновогодний неформальный саммит. На мероприятии отсутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян (у него был выявлен COVID-19), который примет участие в заседании Евразийского экономического союза 26 декабря онлайн. Единственные двусторонние переговоры Путина на полях саммита состоялись с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



В этом году неформальный саммит СНГ проходил не в Санкт-Петербурге, а в Ледовом дворце курорта "Игора" на Карельском перешейке, известном своими горнолыжными склонами. Владимир Путин встречал гостей саммита в этой живописной обстановке. Открывая мероприятие, Путин сообщил, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось изменить планы и вернуться на родину.



Неучастие Никола Пашиняна в неформальном саммите СНГ, как сказал "НГ" политолог Армен Ханбабян, связано с наметившимся курсом Армении на дистанцирование от постсоветских военно-политических структур. После приостановки членства в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в начале 2024 года Армения продолжает отдаляться от России в сфере безопасности, хотя полный разрыв пока невозможен. В то же время Армения остается активным участником Европейского экономического союза (ЕАЭС), в заседании которого Пашинян примет участие по видеосвязи. Стоит отметить, что Армения в этом году председательствовала в ЕАЭС. Как сообщил накануне саммита СНГ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фиксированной повестки у заседания не будет: "Как правило, главы государств используют эту возможность и для обмена мнениями по актуальным вопросам, касающимся сотрудничества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений".



По сложившейся традиции в ходе заседания лидеры стран СНГ обсудят итоги года. Лидеры отметили хорошую динамику в экономике: товарооборот России со странами СНГ растет и сейчас составляет более 93 млрд долл. Поддержано предложение создать при СНГ Международную ассоциацию добровольческих и некоммерческих организаций. Также все лидеры получили приглашение на празднование 80-летия Великой Победы в Москве.



По оценке Дарьи Рекеды, ведущего эксперта Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики), Содружество в 2024 году развивалось в соответствии с планом, успешно реализуя намеченные векторы сотрудничества, включая запуск Международной организации по русскому языку и поступательное развитие экономического партнерства. Санкционная политика не привела к критическим сбоям в торговых цепочках.



"Однако фокус внимания смещается на вопросы безопасности, обострившиеся из-за теракта в России, совершенного завербованным в Узбекистане гражданином, а также из-за ситуации в Сирии и возможной отмены эмбарго для "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) с целью выстраивания системного сотрудничества, безусловно, ставит вопросы безопасности в фокус внимания. СНГ предоставляет платформы для сотрудничества силовых структур. Важным направлением остается транспортно-логистическая инфраструктура, в частности строительство Срединного транспортного коридора, затрагивающего интересы значительного числа государств. Развитие разветвленной транспортно-логистической цепочки всегда в фокусе президентов и соответственно всей программы развития СНГ", – сказала "НГ" Дарья Рекеда. По ее мнению, саммит в Санкт-Петербурге, несмотря на отсутствие лидеров Азербайджана и Армении, подтверждает значение СНГ как коммуникационной площадки и демонстрирует стремление к укреплению евразийского пространства.



В преддверии саммита СНГ Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры, в ходе которых высоко оценили российско-таджикские отношения. Путин назвал Таджикистан надежным союзником и партнером, подчеркнув ведущую роль России в торгово-экономическом сотрудничестве и инвестициях. Он также анонсировал увеличение квоты для таджикских студентов (до 1000 человек) и дальнейшее развитие преподавания русского языка в Таджикистане (72 учителя в 2024 году, 82 – в 2025-м). Рахмон выразил благодарность за российскую поддержку, в частности, в строительстве школы для одаренных детей и театра им. Маяковского в Душанбе. Хотя не сообщалось, миграционный вопрос, судя по заявлениям помощника президента России Юрия Ушакова, возможно, также рассматривался в ходе встречи.



По мнению эксперта Дарьи Рекеды, ключевым вопросом переговоров Путина и Рахмона стала миграционная политика, обострившаяся из-за ужесточения российского законодательства. Это привело к сокращению миграционного потока из Таджикистана в Россию на 16% (до 392 тыс. человек за первое полугодие 2024 года), существенно влияя на экономику и социальную сферу Таджикистана. Важными темами также стали вопросы безопасности, в частности ситуация в Сирии с присутствием таджикских и узбекских боевиков организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) и потенциальная угроза их возвращения в Таджикистан, а также ситуация в Афганистане. В отличие от России, активно взаимодействующей с "Талибаном", Таджикистан сохраняет дистанцию, что проявилось в отказе от подписания совместной декларации на саммите БРИКС, касающейся афганского урегулирования. Этот отказ, по словам спецпредставителя РФ по Афганистану Замира Кабулова, был обусловлен двумя пунктами декларации: положительной оценкой борьбы талибов с "ИГ" (Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) и с наркотрафиком.



Эксперт по Центральной Азии Андрей Захватов считает, что на встрече Путина и Рахмона могла обсуждаться затянувшаяся передача власти в Таджикистане. "Завершение процесса над оппозиционными политиками, обвиняемыми в подготовке госпереворота (см. "НГ" от 19.11.24), рассматривается как финальная зачистка политического поля перед передачей власти Рустаму Эмомали. Хотя пока прямых контактов Рустама Эмомали с Путиным не было, вероятность такой передачи власти высока", – сказал "НГ" Захватов. Ожидается обвинительный приговор, призванный устрашить потенциальных конкурентов. Однако, по мнению Захватова, освобождение подсудимых стало бы демонстрацией силы и уверенности действующего президента в своем будущем.