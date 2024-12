Израиль объявляет Йемену "первую ракетную войну", - Игорь Субботин

09:43 26.12.2024

25.12.2024



Хуситы провоцируют Нетаньяху на полноформатное нападение

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приготовилось к массированному удару по Йемену. За последние дни хуситское движение "Ансар Аллах" нарастило ракетные удары по еврейскому государству, что вошло в контраст с затухающей активностью других ближневосточных союзников Ирана. Обострение конфликта с Израилем будет очень некстати для хуситов, которым, по данным саудовских СМИ, пришлось мобилизовать силы, чтобы погасить народные волнения в юго-западной провинции Ибб.



О том, что командование ЦАХАЛ просчитывает сценарий с широкомасштабным нападением на контролируемые хуситами районы, сообщила израильская новостная корпорация "Кан". По ее данным, в рамках четвертого ракетного нападения на юг Аравийского полуострова Израиль может уничтожить целей больше, чем за предыдущие операции.



Вероятно, мишенью могут стать не только объекты военной инфраструктуры, но и высокопоставленные деятели "Ансар Аллах". Другой вопрос, что хорошо углубленная система коммуникаций хуситов потребует от Израиля немалых усилий. Например, использования серии противобункерных бомб против одной хорошо укрепленной локации.



В ночь на 25 декабря движение "Ансар Аллах" произвело очередной удар по точке в окрестностях Тель-Авива. Как заявил официальный представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа, в ходе запуска "по военному объекту" была использована гиперзвуковая баллистическая ракета Palestine-2. Это одна из йеменских версий баллистических ракет средней дальности иранского семейства Khaybar Shekan. Такую группу снарядов используют аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции – наиболее влиятельной в Исламской Республике военно-политической организации. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что армии удалось отразить удар до того, как ракета вошла в воздушное пространство.



Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что обмены ударами на расстоянии более 2 тыс. км – "это начало первой ракетной войны". "Мы не допустим появления новых угроз и будем действовать превентивно против любого вызова, – уверил глава военного ведомства, когда наносил визит в расположение дивизиона системы противоракетной обороны "Хец". – У Израиля самая эффективная система противовоздушной обороны в мире". Кац предупредил, что "с лидерами хуситов в Сане и других частях Йемена" израильская сторона может поступить так же, как в свое время с главой боевого крыла ХАМАС Яхьей Синваром, главой политбюро этой группировки Исмаилом Ханией и генсеком "Хезболлы" Хасаном Насраллой.



Пока что Израиль пытается вести наступление на дипломатическом фронте. Министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар отдал распоряжение посольствам в Великобритании и других государствах Евросоюза продвигать идею с внесением "Ансар Аллах" в списки террористических организаций. Основание, с точки зрения Израиля, дают регулярные запуски баллистических ракет. "Кроме того, главари хуситов публично заявляют, что продолжат атаковать Израиль и препятствовать свободе судоходства в районе Красного моря. Среди кораблей, атакованных хуситами до сих пор, десятки судов под европейским флагом и под управлением европейцев", – заявили в пресс-службе МИД Израиля.



"Сегодня, когда в Ливане наступило прекращение огня, а в секторе Газа боевые действия идут менее интенсивно, у нас появилась хорошая возможность переключить внимание и ресурсы на йеменский фронт, фронт хуситов, – выразил уверенность в разговоре с изданием The Times of Israel неназванный израильский чиновник. – Это то, чем мы занимаемся в последние дни. В то же время мы разрабатываем ответ вместе с нашими союзниками во главе с Соединенными Штатами. И когда придет время, мы сделаем так, чтобы хуситы заплатили".



В свою очередь, The Times of Israel подмечает, что хуситы проявляют меньшую синхронность со своим союзником Ираном и, в отличие от многих других его прокси-сил на Ближнем Востоке, они не находятся в плотной зависимости от иранских финансовых потоков, а получают значительную часть своих доходов с налоговых поборов и контрабанды.



Сейчас хуситы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, отмечает саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат". По его данным, движение "Ансар Аллах" мобилизовало силы сразу в нескольких провинциях. Несмотря на то что публично хуситы объясняют такие меры растущей угрозой со стороны Израиля, реальная причина, как подчеркивает "Аш-Шарк аль-Аусат", – рост народного недовольства в провинции Ибб, которая отделена от западного побережья другими районами. Причиной напряжения в этой точке Йемена стал протест местных племен против регулярных злоупотреблений хуситского правительства, самым последним из которых стало убийство одного из местных племенных лидеров.



Вероятно, это может стать фактором возобновления внутрийеменского конфликта и удары Израиля – последнее, чего стоит опасаться "Ансар Аллах".