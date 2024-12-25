Мирный договор подхватил вирус. Никол Пашинян и Ильхам Алиев не приехали на саммит СНГ, - С.Строкань

09:46 26.12.2024

25.12.2024,



Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду не принял участие в ежегодном неформальном саммите СНГ, сославшись на заражение коронавирусом. Из-за катастрофы с самолетом "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане был вынужден срочно вернуться домой и летевший на саммит СНГ президент Азербайджана Ильхам Алиев. Перед саммитом СНГ Никол Пашинян и Ильхам Алиев вступили в перепалку, выясняя, кто из них срывает мирное урегулирование и наращивает гонку вооружений на Южном Кавказе. Между тем год назад, после неформального саммита СНГ в Царском Селе, источники в Баку и Ереване делали прогнозы, что работа над текстом мирного договора завершится уже в начале 2024 года.



Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин, в этом году, в отличие от предыдущего итогового саммита, прошла без участия лидеров Азербайджана и Армении. Причины их отсутствия оказались разными.



Вылетевший в Россию и уже находившийся в воздушном пространстве РФ президент Алиев был вынужден принять решение развернуть правительственный борт и вернуться домой после получения информации о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Пассажирский лайнер, направлявшийся из Баку в Грозный, совершил жесткую посадку вблизи казахстанского города Актау (на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, сообщалось о 29 выживших).



По сообщению пресс-службы главы азербайджанского государства, прямо на борту самолета Ильхам Алиев созвонился с Владимиром Путиным и объяснил ему возникшие обстоятельства, приняв соболезнования российского президента. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, авиакатастрофа не повлияет на программу неформального саммита СНГ, у которого "нет четкой повестки".



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В числе тех, кто выразил соболезнование семьям жертв рейса Баку-Грозный, был и премьер-министр Армении Никол Пашинян, оставивший в соцсети Х на своей странице запись на английском языке:"Трагедия, постигшая людей, живущих своей повседневной жизнью, не может не вызывать скорби".



О неучастии самого Никола Пашиняна в итоговом саммите СНГ этого года было объявлено еще до того, как стало известно о срочном возвращении домой Ильхама Алиева.



Причину своего отсутствия господин Пашинян разъяснил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "В понедельник, 23 декабря, у меня зафиксирован положительный тест на ковид. 23 и 24 декабря я изолировался и работал по месту жительства. 25 декабря мой тест уже был отрицательным, и я вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС",- сообщил Никол Пашинян в среду.



Как заявил позднее Дмитрий Песков, Никол Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи. "К сожалению, сейчас так произошло с положительными тестами. Тем не менее завтра все равно Пашинян будет участвовать посредством видеоконференции. Это будет полноформатное участие",- заверил господин Песков.



Ровно год назад, на предыдущем неформальном саммите СНГ в Царском Селе, в котором принимали участие лидеры Азербайджана и Армении, они обменялись рукопожатиями, а источники в Баку и Ереване делали оптимистичные прогнозы, что работа над текстом мирного договора завершится уже в начале 2024 года.



Однако к настоящему моменту, согласовав 15 из 17 статей проекта документа, стороны зашли в тупик при обсуждении положений, касающихся воздержания от международных исков друг к другу и неразмещения представителей других стран на границе.



В то время как армянская сторона предлагает не ждать согласования всех 17 статей и подписать мирный договор в кратчайшие сроки в том виде, в каком он уже согласован, азербайджанскую сторону такой сценарий категорически не устраивает: она поставит свою подпись под мирным соглашением, только если будут согласованы все его пункты.



По мере того, как обсуждение оставшихся вопросов в течение последних месяцев все больше пробуксовывало, жесткая риторика сторон по отношению друг к другу к концу года стала нарастать, а перспективы подписания мирного договора - выглядеть все более неопределенными.



"Азербайджанской общественности хорошо известно, что в конституции Армении содержатся территориальные претензии к нашей стране. Мы ждем от Армении решительных шагов в этом вопросе. Аргументы, которые мы слышали в последнее время со стороны Армении, нас не могут удовлетворить. Недавнее решение Конституционного суда Армении по этому поводу усугубило вопрос. Потому что именно в преамбуле конституции Армении содержится ссылка на документ, который был принят после обретения Арменией независимости, и в нем содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Это решение еще больше усложняет ситуацию",- заявил в середине декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.



Вскоре после этого президент Алиев дал более чем часовое видеоинтервью ВГТРК и "РИА Новости", выдвинув в нем длинный список претензий к Армении.



В "Игоре" недосчитались Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

Помимо требования исключить из конституции и других законодательных актов Армении территориальные претензии к Азербайджану, Ильхам Алиев подчеркнул необходимость официального согласия Еревана на прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ, которая была создана в 90-е годы прошлого века для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и к сегодняшнему дню прекратила свою работу (сопредседателями Минской группы были США, Россия и Франция). "Наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, вместе с нами обратиться в ОБСЕ по вопросу ликвидации Минской группы говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны",- указал президент Азербайджана.



Кроме того, он обвинил Ереван в активной закупке наступательных вооружений у Франции, Индии и США, что, по мнению господина Алиева, свидетельствует о сохраняющейся для Еревана актуальности силового сценария в отношениях с Баку после поражения во второй карабахской войне.



Еще одна претензия касалась наблюдателей ЕС, размещенных Ереваном на границе с Азербайджаном.



"Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО",- выразил свое недовольство политикой Еревана Ильхам Алиев.



Никол Пашинян ответил азербайджанскому президенту, возложив ответственность за эскалацию, гонку вооружений в регионе и затягивание вопроса с подписанием мирного договора на Баку. "Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной, мы приобретаем вооружения исключительно для защиты границ и территориальной целостности Армении. То есть в целях обороны, и наши цели прозрачны",- заявил господин Пашинян в интервью агентству "Арменпресс". Он категорически не согласился с тем, что Армения должна ограничивать себя приобретением только оборонительных вооружений.



"Азербайджан тоже приобретает необоронительное вооружение. Это означает, что он проводит реваншистскую политику?" - недоумевал Пашинян. "Разница между военными бюджетами Армении и Азербайджана уже в три раза в пользу Азербайджана. На этом фоне обвинять нас в том, что мы вооружаемся, по меньшей мере несправедливо",- продолжал он.



"Я могу гарантировать, что у Армении нет намерения, цели и плана напасть на Азербайджан, и она не пойдет по этому пути. Если у Азербайджана нет намерения нападать на Армению, то вероятность эскалации в регионе равна нулю",- резюмировал армянский премьер.



Сергей Строкань

25.12.24