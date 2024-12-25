Сельское хозяйство Таджикистана: Все показатели выросли, кроме производства хлопка, - Сайфиддин Караев

10:17 26.12.2024

Сельское хозяйство Таджикистана: Все показатели выросли, кроме производства хлопка

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В Таджикистане собрали большой урожай сельхозпродукции, только не оправдались оптимистические прогнозы по производству хлопка: его собрали на 27% меньше плана.



По данным официальной статистики, за январь-ноябрь 2024 года, объем валовой продукции сельского хозяйства в Таджикистане составил 67,2 миллиарда сомони. Этот показатель на 11,3% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.



Рост наблюдается во всех ключевых секторах. Продукция растениеводства увеличилась на 13,7%. Животноводство также показывает положительную динамику с ростом на 5,6%.



Эксперты связывают эти результаты с внедрением современных методов работы и государственной поддержкой сельского хозяйства.



Регионы Таджикистана: кто показал лучший рост?

Регионы Таджикистана продемонстрировали различные темпы роста.



Лидером стали районы республиканского подчинения (ГРРП), где рост составил 14,8%, а общий объем продукции достиг 10,3 млрд сомони.



Согдийская область заняла второе место с объемом 20,5 млрд сомони и темпом роста 13%. Хатлонская область увеличила объем продукции до 35,6 млрд сомони, обеспечив рост на 9,6%.



В Горно-Бадахшанской автономной области объем продукции составил 834,2 млн сомони, при этом прирост был минимальным - всего 1%.



48 млрд сомони: рекордные показатели растениеводства в 2024 году



Общий объем продукции растениеводства за указанный период составил 48 млрд 28,2 млн сомони, что на 13,7% больше по сравнению с 2023 годом.



Лидером по темпам роста снова стали районы республиканского подчинения с показателем 24,2% и объемом 7 млрд 19 млн сомони.



Хатлонская область остается крупнейшим производителем - 25,8 млрд сомони, увеличив производство на 12,5%. Согдийская область отметилась объемом 14,7 млрд сомони с ростом на 11,9%, в то время как ГБАО зафиксировала минимальный прирост - всего 0,2%.



Общий объем производства зерновых культур в текущем году составил более 1,17 миллиона тонн, из которых около 880 тысяч тонн пришлось на пшеницу.

Также было произведено 1,2 млн тонн картофеля, более 4 млн тонн овощей и бахчевых культур, около 800 тыс. тонн фруктов, включая 244 тысячи тонн яблок, 280 тысяч тонн абрикосов и 268 тысяч тонн винограда.



Однако производство хлопка, напротив, сократилось на 27,5%, что связано с неподходящими погодными условиями в этом году, а также с перераспределением сельскохозяйственных ресурсов в пользу продовольственных культур.



Прирост 5,6%: как развивалось животноводство в 2024 году



Продукция животноводства достигла 19 млрд 172,6 млн сомони, увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Хатлон стал лидером по абсолютному объему (9,8 млрд сомони), однако темпы роста здесь составили лишь 2,8%.



Согдийская область продемонстрировала лучший прирост - 13,8%, достигнув 5,8 млрд сомони. В ГБАО объем продукции составил 364,2 млн сомони, прирост - 2,1%. Напротив, в районах республиканского подчинения зафиксировано снижение на 1,4%.



Производство мяса крупного и мелкого скота составило 295 тыс. 841 тонну, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство мяса птицы увеличилось на 4,2% и составило 18 тыс. 335 тонн.



Производство молока выросло на 2%, достигнув 1 млн 151,5 тыс. литров.



Главный производитель – домашние хозяйства

Самую значительную долю в сельскохозяйственном секторе составляют хозяйства населения. Их удельный вес в аграрном производстве республики составляет 47,8%.



Эти хозяйства обеспечивают большую часть производства сельскохозяйственной продукции, включая овощи, фрукты и молочную продукцию, что свидетельствует о важной роли сельского населения в обеспечении продовольственной безопасности страны.



Дехканско-фермерские хозяйства также занимают значительную долю в структуре сельского хозяйства страны, обеспечивая 40,2% от общего объема. Это связано с активной поддержкой фермерства и стимулированием частного предпринимательства в сельском хозяйстве, что способствует повышению его эффективности и продуктивности.



Вклад общественных хозяйств составляют 12% от общего объема сельскохозяйственного производства Таджикистана. Их роль постепенно снижается в связи с реформами, направленными на развитие частных и дехканских хозяйств.



Эти показатели отражают тенденции реформирования и развития аграрного сектора в сторону повышения роли мелких производителей и фермерских хозяйств, что способствует устойчивому развитию сельских территорий.