Планируемое создание "исламского Ватикана" на Балканах чревато ростом религиозного экстремизма и терроризма в Европе, - Д.Минин

10:24 26.12.2024 26.12.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Сирийские джихадисты могут установить союз с балканскими единомышленниками



Психоз, раздуваемый из штаб-квартир НАТО и ЕС в Брюсселе, по поводу якобы неминуемой "российской агрессии" на всю Европу, ослепляет ее саму перед лицом реальных угроз стабильности и безопасности этой части света. Одной из самых актуальных является нарастающее там при ее собственном попустительстве проникновение носителей радикальных исламистских течений, способных ради своих целей создания "всемирного халифата" идти на самые крайние меры, вплоть до террористических атак. При этом важно не путать их с традиционным исламом, стремящимся к мирному сосуществованию со всеми. Европейские лидеры, в частности, совершенно близоруко смотрят на то, как упертые и закаленные в боях джихадисты получили в свое распоряжение полноценный плацдарм в виде близкого к пределам Европы государства – Сирии. Первые почему-то считают, что там победил отдельно взятый вождь, которого можно легко перетянуть на свою сторону, чем они и занимаются, а не большие массы воинственно настроенных людей, насквозь пропитанных фанатичной идеологией. Более того, если фактический новый правитель Сирии аль-Шараа действительно искренен в провозглашенном им отказе от экстремизма, то значительная часть его нынешних сторонников может покинуть эту страну и поискать приложение своим боевым "талантам" в других местах, в том числе и в Европе. И ей это также надо иметь в виду.



Далеко не все боевики запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* готовы беспрекословно выполнять указания своего вождя. Случаев их нападения на христиан, шиитов и другие меньшинства, диких издевательств над ними по-прежнему множество по всей Сирии. Следует помнить, что там собрались десятки тысяч боевиков со всего мира, готовых жертвовать даже жизнью ради своих ложно понятых идеалов. На занятой ими территории, несмотря на репрессии, уже начались акции протеста. Так, в г. Идлибе люди на митинге требовали освободить арестованных ХТШ 10 женщин, а на площади Саадалла аль-Джабри в Алеппо прошли аналогичные выступления, требующие отпустить задержанных в этом городе.



Женская демонстрация в Алеппо 22 декабря 2024 г. против массовых арестов ХТШ



Западная пресса как-то слишком легковесно подошла к совершенному на днях саудовцем аль-Абдулмохсеном теракту в немецком Магдебурге, акцентируя внимание на том, что он якобы был антиисламистом и даже приверженцем ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Но вот незадача, теракт на Рождественской ярмарке саудовец совершил с явным антихристианским подтекстом. Возникает законный вопрос, а не было ли все его предшествующее поведение сознательной игрой по проникновению в "стан противника" и возбуждению ненависти между общинами с целью консолидации единоверцев. Это не такой уж редкий тактический прием в данной среде. А ведь это еще не прибыли "сирийцы".



Демонстрация в Европе за изгнание мигрантов – "ремиграцию"



Демонстрация в Европе за изгнание мигрантов – "ремиграцию"



Но если "десантирование джихада" в Европу из Сирии это дело грядущего, хотя, по всей видимости, не такого уж далекого – сначала его будущим участникам надо просто дух перевести, – то с расположенных в ней самой Балкан подобная волна наползает уже сейчас.



Иностранные моджахеды в Боснии и Герцеговине



До последнего времени главным источником указанной тенденции считалась Босния и Герцеговина (БиГ), до половины четырехмиллионного населения которой составляют "босняки", в прошлом официально определявшие себя как "мусульмане" по национальности. Еще со времен гражданской войны в этой бывшей югославской республике осели тысячи добровольцев – моджахедов, в основном из ближневосточного региона. Считалось, что под бдительным оком военной миссии Евросоюза EUROFOR Althea все они постепенно "перевоспитаются" и превратятся в мирных граждан. При этом, однако, не был учтен латентный характер исламского радикализма. Его приверженцы до поры до времени в соответствии со своими постулатами могут никак себя не проявлять в повседневной жизни. Но в какой-то момент, неожиданно для окружающих, они способны вдруг прибегать к насильственным действиям. Более того, имея склонность к прозелитизму, они распространяют свои убеждения вокруг себя, способствуя воспитанию в радикальном духе местной исламской молодежи.



Боснячка – мигрантка в Швейцарии Сания Амети расстреляла в день Рождества Богородицы ее образ



В Европе в последние годы уже не раз происходили разного рода эксцессы на религиозной почве, исполнителями которых были выходцы из Боснии и Герцеговины. Их связь с мировым джихадизмом имеет достаточно длительный и устойчивый характер.



Известно, что определенная часть осевших там джихадистов происходит из Сирии и поддерживает отношения с пришедшими в ней к власти движениями. К тому же к ним добавилось и значительное число сирийских беженцев, тем или иным способом попавших в Европу. Их повышенной радикализации именно в Боснии и Герцеговине способствовало и то, что там они встретили уже созревшие очаги с такими настроениями. Президент Республики Сербской (части БиГ) Милорад Додик заявлял: "В Боснию и Герцеговину приезжает до десяти тысяч мигрантов: кто они и какие у них намерения? Со временем за Боснией и Герцеговиной закрепится репутация логова исламского терроризма, который представляет серьезную проблему для Европы и мира в целом". Они активно помогали победившим в Сирии силам, в том числе финансово. Около 300 – 400 молодых босняков воевало в Сирии на стороне джихадистов уже в нынешнюю войну. Одним из первых погибших босняков еще в 2013 году в г. Алеппо был салафит Муаз Шабич из села Горня Маоча. Укрепление взаимодействия между двумя этими полюсами в БиГ и Сирии в нынешних условиях вполне предсказуемо. Можно ожидать, что именно данная постюгославская республика станет одним из главных каналов проникновения ХТШ, в том числе идеологически, в Европу.



Джихадисты на Балканах



Другим очагом террористической опасности в Европе является Косово. Во время боевых действий туда также прибывали джихадисты, хотя их было меньше ввиду большей скоротечности событий, но и они успели там создать свои ячейки. В 1994 году руководитель запрещенной в России "Аль-Каиды" Усама бен Ладен основал в Албании оперативную базу, ориентированную на Косово, что впоследствии привело к постоянному притоку джихадистов из более чем полудюжины стран Ближнего Востока в Косово. Одно подразделение армии сепаратистов ОАК возглавлял брат Аймана аз-Завахири, соучредителя "Аль-Каиды" и заместителя бен Ладена. Отсюда в Сирию для войны на стороне джихадистов также выезжало не менее 400 человек. Британская газета "Таймс" публиковала статью под заголовком "Джихадисты Исламского государства (запрещенного в России) вернулись в Косово и готовы умереть за халифат". Особенностью местных исламских радикалов является тесная связь с наркоторговлей. По оценкам, криминальные группировки из числа косовских албанцев контролируют торговлю тяжелыми наркотиками по всей Центральной и Восточной Европе. Они, в свою очередь, платят джихадистам за защиту, а последние и сами участвуют в указанном бизнесе, поскольку нуждаются в средствах.



Но вот с некоторых пор прежде атеистическая, но вспомнившая про исламские традиции Албания также подключилась к процессу распространения радикального ислама на Балканах и в Европе. Видимо, это может быть выгодно и финансово, поскольку у него есть богатые покровители. В Тиране премьер-министр страны Эди Рама объявил, что хочет предоставить членам Бекташи, суфийского ордена, их собственный анклав в стиле Ватикана в качестве "способа поощрения религиозной терпимости".



Комплекс в Тиране, который станет "Суверенным государством ордена Бекташи"



При этом Эди Рама заявил, что целью нового "Суверенного государства ордена Бекташи" является "продвижение толерантной версии ислама, которой Албания гордится".



Верховный лидер Бекташи, суфийского ордена, основанного в 13 веке в Турции, но сейчас базирующегося в Албании, 65-летний Баба Монди, бывший офицер албанской армии, пообещал: "Все решения будут приниматься с любовью и добротой". Интервьюеру из NYT он сообщил: "Новому государству, возможно, понадобится небольшая разведывательная служба, "потому что у нас тоже есть враги", но у нас не будет армии, пограничников или судов". Кто будет иметь право на получение его паспортов, еще предстоит проработать, но цвет паспорта уже определен – зеленый. Официальный титул главы "нового Ватикана" гласит: "Его Святейшество Хаджи Деде Баба".



Баба Монди в белом одеянии



Баба Монди в белом одеянии



Но есть один нюанс. Бекташи исторически опирались главным образом на янычарский корпус Османской империи, в котором и получили наибольшее влияние и распространение. В определенном смысле они напоминали иезуитский орден Ватикана, членам которого ради высших целей позволялось притворяться кем угодно. Также и янычары, набранные в основном из подростков покоренных христианских народов, согласно идеологии бекташей, могли демонстрировать иноверцам свою "любовь и терпимость", не забывая о главной задаче – создании всемирного исламского халифата.



Членами ордена бекташей на протяжении многих столетий были янычары



Кемаль Ататюрк в свое время, например, запретил деятельность бекташей из-за их скрытого радикализма и прозелитизма, после чего этот орден и оказался в Албании. Сегодня они мирные, а завтра могут и "ятаган достать". Источник - fondsk.ru

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