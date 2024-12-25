(Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу, - Виктория Титова

10:29 26.12.2024

Чем больше звучат различные версии и условия мирных переговоров, тем агрессивнее становится риторика Зеленского и всей условной западной "партии войны". Верно отметил премьер Словакии Фицо, говоря о Зеленском, что впервые видит человека, который не хочет окончания войны.



Но он является, пожалуй единственным западным лидером, который сформулировал и обличил очевидные вещи. Высказывания уже бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о реваншистских намерениях украинцев возвращать все утерянные территории при любых условиях мирного урегулирования, тоже укладываются в воинственные планы Украины.



И вот как неожиданно обернулась ситуация, когда просящая и абсолютно зависимая страна вдруг стала требовать, ставить условия, даже откровенно хамить. И сегодня уже Киев ставит условия Евросоюзу, призывая, например, лишить права голоса Венгрию и Словакию за "пророссийскую позицию".

Это Зеленский сначала пытается коррумпировать того же Фицо, призывая отказаться от российского газа, при этом предлагает "компенсацию" ворованными российскими активами, а после отказа лидера Словакии, обращается к словацким силам безопасности проверить их же лидера на соответствие суверенным интересам.



Все это виляние хвоста собакой стало возможно, как неоднократно указывал Владимир Путин, из-за утраты странами Евросоюза субъектности.



Вот и Трамп, который скоро вступит в свои обязанности, обращается с Европой по-хозяйски. Как это делал до него и Байден. Последние заявления Трампа о притязаниях на Гренландию не только "взбодрили" Данию, которая тут же объявила об увеличении оборонного бюджета острова, но, во-первых, дали понять всей Европе, что она растратила все свои козыри в виде экономической независимости (Германия здесь лидирует), а, во-вторых, обозначили, куда будет расширяться мировой конфликт. Это будет Север с его арктическими богатствами и транспортными путями.

И Украина в этом смысле для США не цель и даже не средство, как поется в известной песне. Поэтому мирные инициативы команды республиканцев, могут прозвучать только один раз и, если Украина их отклонит, дальше этот конфликт станет европейской проблемой. Трамп обозначил страны, которые входят в его приоритет – это Мексика, Канада, Китай, Панама. А вот как в этом случает поведет себя Евросоюз – вопрос открытый. Своими осторожными прогнозами поделились эксперты в своих соцсетях.



Усиление в повестке темы потенциального мирного урегулирования в конфликте на Украине отчетливо проявило слабые стороны В.Зеленского: недостаток опыта, отсутствие гибкости, замыкание всех процессов на себя.

Скандалы из-за заявлений президента Украины случались и ранее. Можно вспомнить инцидент с Китаем, выпады в сторону Бразилии и другие случаи. Однако теперь, когда давление на Зеленского растет, он практически в ежедневном формате хамит всем, кто подвергает сомнению правильность подходов, которые предлагаются Киевом. Оскорбления в адрес Орбана, Фицо и других стали дежурными.



Показательным является то, что уже даже Рютте публично критикует Зеленского за его нападки на Шольца. Напряжение в отношениях между Зеленским и западными политическими лидерами, очевидно, растет. И высокая вероятность дальнейшего усиления давления на Киев по вопросам мирного урегулирования конфликта может привести к появлению новых очагов напряжения.



Наиболее рискогенные моменты: Потеря личных контактов. Спустя почти три года конфликта многие из тех, кто в индивидуальном качестве давал какие-либо гарантии Зеленскому, уходят с политической авансцены. Джонсон, который способствовал срыву Стамбульских соглашений, давно в отставке. Вскоре Белый дом покинет Байден. Своего кресла может лишиться и Шольц. Им на смену приходят политики, которые персонально Зеленскому ничего не обещали. А формат общения украинской стороны "вы нам должны" будет вызывать раздражение.



Последние события (не только в Украине, но и в мире) показывают, что некоторые страны Запада (в первую очередь Великобритания и Франция) начинают формировать Антитрамповскую коалицию. Заявления и сама логика встреч и поездок Макрона, Стармера и некоторых примкнувших к ним лидеров европейских государств говорит о том, что после 20 января Трамп столкнется с организованной фрондой из числа "союзников" (активно поддерживаемой американскими демократами).

Задачи фронды:

а) не допустить того, чтобы Трамп добился ощутимых результатов в заявленных предвыборных обещаниях (в том числе по Украине);

б) создать коллективную систему безопасности, способную противостоять Трампу - в том числе в военно-политической, финансовой и экономической плоскостях;

в) создать предпосылки для реванша демократов на промежуточных выборах 2026 года. Вскоре мы станем свидетелями того, как между Вашингтоном и европейскими столицами развернется борьба за Канаду и Германию.



Параллельно в Европе будет формироваться протрамповский лагерь во главе с Орбаном. Постепенно влияние этого лагеря будет расти - особенно в Центральной и Южной Европе. Некоторые попытки создания подобного лагеря наблюдались и в 2017-2019 годах (главной действующей фигурой в этом процессе был Стив Бэннон).

В принципе, наличие двух лагерей может сказаться не только на грядущем расколе Европы, но и на электоральных процессах (можно прогнозировать попытки активного провоцирования политических кризисов и поддержки "несистемных" партий).



Показательное предоставление Орбаном политического убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому (с обещанием, что подобные акты будут практиковаться и в последующем), а также публичная ссора Зеленского с Орбаном и Фицо показывают, что конфликт нарастает. И внутриевропейское законодательство будет теперь полностью игнорироваться - будет доминировать волюнтаризм.



Зеленский, похоже, после дипломатических неудач в Вашингтоне и более чем прохладных переговоров с командой Трампа решил сделать ставку на "европейскую фронду". Украинская "партия войны" будет пытаться и далее заручаться поддержкой европейской "партии войны". Только вот насколько подобный шаг оправдан? Или же для Зеленского это шаг отчаяния?



На Западе продолжается активная мыслительная работа по оформлению контуров "мирного предложения", которое могло бы удовлетворить Россию. На этот раз к ней подключилась тяжелая артиллерия в виде Сэмюэла Чарапа из небезызвестной корпорации RAND.

Чарап, что ожидаемо, мыслит более трезво, чем большинство его коллег. Отмечает, что переговоры более актуальны для Украины, у которой дела вот-вот пойдут совсем плохо в плане энергетики и экономики. По его словам, "любой подход США к переговорам должен учитывать более широкие причины конфликта". Поэтому урегулирование должно подразумевать не только прекращение огня и обеспечение безопасности Украины, но и стимулы для обеих сторон, в том числе стабилизацию отношений России с Западом.

Что важно, Чарап требует отказаться от цели в виде "Украина в НАТО", потому что это и было одной из причин конфликта. Кроме того, прием Украины в альянс занял бы месяцы только парламентских процедур и потребовал бы множество реформ, которые пришлось бы провести Киеву.



Но как быть со вступлением Украины в ЕС? Евросоюз же - не НАТО?... Тут аналитик напоминает, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, известная как положение о взаимной помощи ЕС, гласит, что если "государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, то другие государства-члены обязаны оказывать ему помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами".



Эта формулировка, возможно, даже более ультимативная, чем обязательство НАТО по коллективной обороне, выраженное в статье 5, и Чарап предлагает сосредоточиться на ней - раз уж сама Россия согласилась не препятствовать вступлению Украины в ЕС во время переговоров в 2022 году.



Заодно Чарап предлагает отказаться от идеи ввода на Украину миротворцев - дескать, учитывая линию фронта, их понадобится десятки тысяч. Так что проще обойтись мониторингом спутниками и беспилотными системами. В остальном концепция аналитика RAND Corporation повторяет уже озвученное другими аналитиками в рамках формулы "вооруженная до зубов Украина и Россия, которая должна платить". Потому что, мол, "у остального мира не должно сложиться впечатления, будто Россия не понесла никаких издержек из-за своей агрессии".



Под издержками Чарап понимает, например, согласие Москвы на конфискацию своих замороженных активов на Западе. Взамен ей надо, мол, дать гарантии, что Украина останется внеблоковой, а иностранные ВС и инфраструктура не будут на ней развернуты. Возможно также, что будут сняты какие-то санкции. Хуцпа остается хуцпой, даже если рационального в ней больше, чем обычно.

Логичным вопросом с нашей стороны было бы следующий: а Запад сам не хочет заплатить за десятилетия санкций против России? За культуру "отмены"? За репрессии и давление в отношении всего русского: от спорта до финансов? Не говоря уже о пестовании русофобской Украины, единственная цель существования которой как раз и заключается в текущем конфликте?



Пусть сперва заморозят активы Израиля или Турции. А также США, анонсирующих захват то Панамского канала, то Гренландии с Канадой.