Казахстан. Каким ты был, год уходящий? - Д,Ашимбаев, А.Чеботарев

10:39 26.12.2024

Данияр Ашимбаев: Год 2024-й, если смотреть с точки зрения цифр, статистики, прошел достаточно спокойно и стабильно. Социальных и политических катаклизмов мы не видели. С другой стороны, на жизнь повлияли сильные весенние паводки, но человеческих жертв практически удалось избежать. С подготовкой к стихии, конечно, накосячили, но потом героически все преодолели



25 декабря 24



Наряду с постоянными нашими читателями есть у нас и постоянные авторы, которые весь 2024 год сотрудничали с нашей газетой, украшая ее страницы своими острыми и глубокими публикациями.

Мы обратились с вопросом о том, каким был уходящий год к нашим самым известным, маститым и авторитетным аналитикам, мнения которых во многом определяют развитие современной казахстанской политической науки. И вот что они нам ответили.



Данияр Ашимбаев, политолог, историк, руководитель информационно-издательского проекта "Кто есть кто в Казахстане", главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии:

– Год 2024-й, если смотреть с точки зрения цифр, статистики, прошел достаточно спокойно и стабильно. Социальных и политических катаклизмов мы не видели.



С другой стороны, на жизнь повлияли сильные весенние паводки, но человеческих жертв практически удалось избежать. С подготовкой к стихии, конечно, накосячили, но потом героически все преодолели.

Экономика демонстрирует сдержанный рост, причем практически по всем направлениям. Многое было сделано и в сельском хозяйстве, и в обрабатывающей промышленности, и в поддержке МСБ.

В международном отношении работа велась на ура. Саммиты, визиты, переговоры – все было в огромном ассортименте. Но главное, мы ни с кем не поссорились, под санкции не попали, сильного внешнего влияния избежали.



Получается, что с точки зрения внутренней, экономической, социальной, внешней политики ситуация в стране вполне себе благополучна. Как бы ни критиковали АП, правительство, парламент, акимы – практически все со своими обязанностями справились.

Удручает, как обычно, ситуация с экономическим планированием, бюджетной политикой и эффективностью госрегулирования. Эти проблемы перешли из прошлого года, в прошлый – из позапрошлого. Президент Токаев сетовал на дефицит людей и идей. Так и получается: экономикой в целом занимаются слабые, безыдейные кадры. Может, в следующем году удастся хоть кого-то подобрать?

Идеологически мы видим продолжение курса на "прокачку" справедливости, а также расширенное разъяснение образа идеального гражданина. Главные тезисы были озвучены Токаевым в марте на Национальном курултае. Президент как бы подвел итоги прежних размышлений.



Понятно, что реальный согражданин достаточно отличается от этого идеального образа, но не то чтобы принципиально. Населению курс и образ самого президента нравятся, социологи под конец года сообщили, что рейтинг Токаева в районе 80%.

В целом отмечу, что при общей позитивной динамике, о которой я говорил выше, уровень критического восприятия власти, государства очень высок. Но если покопаться, здесь мы видим скорее психологический настрой, нежели серьезную протестность или недовольство. Информационные каналы сильно изменились за эти годы, доминируют клиповость, крикливость, негативизм, и это влияет на общественное мнение даже при в целом благополучной картине.



А времени и желания серьезно осмыслить реальность, перспективы, как правило, ни у кого нет. Я бы отметил негативное влияние на общественные настроения глупого курса на очернение нашей недавней истории. Когда людям говорят про тридцать потерянных лет, а это у многих, извините, значительная часть жизни, то это дает соответствующую реакцию.

Мы вполне нормально прожили и этот год, и предыдущие три десятилетия, и предшествующие им 70 лет. Надо просто уметь ценить хорошее, а не влезать в депрессию по поводу и без оного.



Эдуард Полетаев, политолог, президент общественного фонда "Мир Евразии":

– Уважаемые читатели! Заканчивается еще один год, и по традиции, провожая его, стоит оценить, каким он был, что удалось, а что предстоит еще сделать. В целом для Казахстана год стал плодотворным во многих отношениях. Хотя с древних времен високосный год, то есть тот, где в феврале 29 дней, считается неблагоприятным и полным опасностей.

И действительно, в уходящем году предстояло решить ряд задач. В частности, беспрецедентным вызовом и испытанием, с которым столкнулся Казахстан, стали масштабные весенние паводки. Но нет худа без добра. Благодаря добросовестному труду, единству и сплоченности казахстанцев, вниманию и контролю со стороны главы государства, помощи волонтеров и благотворителей удалось трудности преодолеть, построить новые дома и дороги и даже собрать хороший урожай.



Главное, что в условиях геополитической турбулентности, роста вооруженных конфликтов и разворачивающегося очередного экономического кризиса в стране удается сохранить мир, согласие и стабильность.

Хочу традиционно пожелать вам в 2025 году здоровья, добра и счастья. Пусть новогодние дни будут наполнены теплом, радостью и хорошим настроением, а наступающий год оправдает надежды и принесет успех!



Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива":

– Политический год в Казахстане фактически начался со смены правительства, которое возглавил выходец из силового блока Олжас Бектенов. Хотя по большинству своего состава оно осталось прежним. Однако ему пришлось столкнуться с серьезными испытаниями, обусловленными масштабными паводками в значительной части регионов страны и необходимостью устранения их последствий. Возможно, что из-за этого, в частности, пришлось перенести выборы акимов районов и городов областного значения на 2025 год.

Политическая же активность в обществе преимущественно перенеслась в сферу подачи петиций по актуальным вопросам развития страны. На это повлияли вступление в силу законов по вопросам общественного контроля и запуск интернет-портала Epetition.kz. Правда, пока только 4 из более 100 петиций смогли собрать нужное количество подписей и дойти до рассмотрения уполномоченными госорганами.

Наибольший резонанс получила петиция против единого часового пояса, который власти ввели в марте т. г. По этой теме до сих пор идут серьезные дискуссии. Причем за пересмотр данного решения выступают даже депутаты мажилиса от партии Amanat.

Кроме того, продолжились внутриэлитные "разборки", обусловленные январскими событиями 2022 года. Прежде всего, прошли закрытые судебные процессы по делам бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша и экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Оба были обвинены в превышении власти и получили условные наказания в виде 8 и 5 лишения свободы соответственно.



Однако старшему брату первого из них Кайрату Сатыбалды, осужденному ранее к 6 годам лишения свободы за совершение экономических преступлений, удалось выти по УДО. Видимо, власти имеют в отношении всех троих хорошие рычаги воздействия и, как следствие, не считают их особо опасными для себя.

Впрочем, в информационном пространстве эти и ряд других событий практически затмил собой открытый судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он был обвинен в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой и осужден к 24 годам лишения свободы. Тем самым был создан серьезный прецедент, побудивший заметное количество женщин публично обвинять своих мужей в семейно-бытовом насилии. Власти же на этой волне приняли закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, что не получилось сделать четырьмя годами ранее.



Наконец, осенний политический сезон в Казахстане ознаменовался проведением республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Ему предшествовало большое количество дискуссий с аргументами за и против.

Главным же итогом референдума стало не столько решение в пользу будущей АЭС, сколько сохранение стабильности без раскола общества и проведения массовых акций протеста. С учетом международного фактора, выражающегося в подборе иностранных компаний в качестве потенциальных партнеров по реализации данного проекта, власти остаются верными принципу многовекторности во внешней политике страны.



Поэтому вместо выбора в пользу одной из этих компаний предложено создать международный консорциум. Правда, пока не ясно, кто и на каких условиях войдет в него. Но это уже станет событием следующего года.

Дорогие сограждане! Хотя 2024 год был високосным и много чего в Казахстане в течение него носило негативные оттенки, он безвозвратно уходит в сравнительно спокойной обстановке. Каким же будет 2025 год, во многом это будет зависеть от каждого из нас. Поэтому желаю всем и каждому встретить и провести его самым благоприятным образом.