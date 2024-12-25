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|Поумнеет? Спикер КырПарламента меняет фамилию - вместо Шакиева будет Тургунбек уулу
10:43 26.12.2024
Спикер парламента Нурланбек Шакиев в 2025 году изменит свою фамилию. Об этом он сообщил 26 декабря на заседании Жогорку Кенеша.
"После Нового года я не буду Нурланом Тургунбековичем, буду Нурланом Тургунбек уулу", - сказал он.
Жогорку Кенеш рассматривал законопроект о дополнительных вариантах сменить Ф.И.О.
Он отметил, что является соавтором законопроекта. Целью поправок является оставить для будущего поколения истинно кыргызские имена.