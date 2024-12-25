Поумнеет? Спикер КырПарламента меняет фамилию - вместо Шакиева будет Тургунбек уулу

10:43 26.12.2024

Спикер парламента Нурланбек Шакиев в 2025 году изменит свою фамилию. Об этом он сообщил 26 декабря на заседании Жогорку Кенеша.



"После Нового года я не буду Нурланом Тургунбековичем, буду Нурланом Тургунбек уулу", - сказал он.



Жогорку Кенеш рассматривал законопроект о дополнительных вариантах сменить Ф.И.О.



Он отметил, что является соавтором законопроекта. Целью поправок является оставить для будущего поколения истинно кыргызские имена.