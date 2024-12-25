ВС РФ приступили к штурму очередной линии обороны ВСУ у Покровска

10:53 26.12.2024

– итоговая сводка Readovka за 25 декабря



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали пробивать очередную линию обороны ВСУ юго-западнее Покровска, цель – выйти на главные трассы снабжения противника на оперативном направлении. ВС РФ нанесли по Украине очередной массированный удар, целями атаки стали объекты теплоэнергетического комплекса и военные объекты.



Действия широким фронтом



