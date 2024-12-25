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|ВС РФ приступили к штурму очередной линии обороны ВСУ у Покровска
10:53 26.12.2024
– итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали пробивать очередную линию обороны ВСУ юго-западнее Покровска, цель – выйти на главные трассы снабжения противника на оперативном направлении. ВС РФ нанесли по Украине очередной массированный удар, целями атаки стали объекты теплоэнергетического комплекса и военные объекты.
Действия широким фронтом
Последствия провала контратак ВСУ у села Шевченко уже сказываются на общей боеспособности всей оборонительной полосы противника западнее Покровска. Русские войска приступили к штурму сразу трех населенных пунктов: Песчаное, Волково и Соленое. Командование наших частей, вероятно, решило действовать широким фронтом из-за резкого проседания оборонительного потенциала ВСУ на данном участке. Попытка украинской оперативной группировки "Донецк" Тарнавского восстановить положение своих войск южнее Покровска привела к обратному результату. 3-я бригада НГУ, которая на прошлой неделе потеряла почти весь личный состав в самоубийственных контратаках между селами Песчаное и Шевченко, оказала медвежью услугу всем соседствующим с ней подразделениям ВСУ. Мало того что эта украинская часть использовалась нерационально как ударная сила, а не как усиление обороны, ее активность спровоцировала командование русских войск на переброску подкреплений на участок атаки 3-й бригады НГУ. Эта медвежья услуга и состоит в том, что украинская бригада не преуспела в контратаках, а вызвала лишь усиление давления ВС РФ на другие части в округе.
Давление на оборонительную полосу противника по широкому фронту означает, что у командования ВСУ не будет возможностей "закупорить" проблемные участки во всем секторе боев. Это также говорит о том, что фронт украинских сил юго-западнее Покровска так или иначе в одной из точек будет пробит. Далее у неприятеля остается последний пригодный для обороны рубеж в полосе сел Удачное и Котлино с шахтой "Красноармейская-Западная 1" и ее терриконом. А за ними у украинских войск уже не останется ни сел, ни поселков, за которые они могли бы зацепиться и попытаться не дать ВС РФ полями выйти к основным логистическим артериям, которые снабжают Покровск и Мирноград. Именно по ним из Павлограда и Васильковки в города-сателлиты попадает львиная доля всего снабжения.
Заставить раскошелиться
Сегодня утром ВС РФ предприняли массированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, под удар попали энергообъекты в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Кроме того, русские ракеты поразили военные объекты, среди которых аэродром Стрый в Львовской области. "Герани" также атаковали множество других целей по всей территории незалежной.
Украинская энергосистема является одной из самых больных точек для режима Зеленского, которая постоянно требует финансирования для поддержания ее работоспособности в условиях систематических ударов ВС РФ. Объемы выделяемых средств только на частичное восстановление теплоэнергетической инфраструктуры после каждой подобной атаки оцениваются в сотни миллионов долларов, если не дороже. Еще в 2023 году замминистра энергетики Украины Сафаров заявил, что полное восстановление инфраструктуры ДТЭК требует 11 млрд долларов. И это еще до того, как ВС РФ с лета 2024 начали предпринимать по-настоящему массированные удары по энергетике Украины. Сейчас стоимость полной реконструкции инфраструктуры ДТЭК в разы больше.
Но главным остается то, что удары по энергетике незалежной постоянно "делают пробоину" в киевском бюджете и превращают вопрос поддержания системы в частичной работоспособности в финансовую черную дыру. Ведь деньги, что могли бы пойти на закупку тех же боеприпасов для ВСУ, приходится тратить совсем на другие вещи. И эти средства отнюдь не украинские – это финансирование со стороны НАТО. Соответственно, вопрос украинской энергетики бьет по карману инвесторов режима Зеленского.
Актау. Не надо пороть горячку
На данный момент о катастрофе в Актау уже известно кое-что существенное. Мы знаем, что авиалайнер, летевший из Баку в Грозный, подал сигнал бедствия и отправился в казахстанский Актау – ближайший аэропорт, способный по погоде принять борт. Посадка шла крайне трудно, и самолет развалился – 32 человека остались в живых, состояние многих тяжелое. Соответственно, 38 человек погибли.
Судя по сообщениям выживших и ушедшим в сеть кадрам, речь может идти о взрыве, а не технической неисправности. Может. А может, и нет. Именно об этом мы и хотели бы сейчас поговорить.
Сейчас все будут строить разнообразные теории по поводу того, что могло произойти на борту лайнера, кто виноват, кого следует наказать, а кого наградить. В таких случаях всегда находятся самозваные эксперты, которые заранее знают, что произошло. Статистически кто-то из них наверняка окажется прав, потому что, если тысяча человек назовет наугад причину, кто-то может и угадать. Но это будет означать только одно – этому конкретному "эксперту" повезло.
Пока у нас нет данных следствия и бортовых самописцев, точно нельзя сказать ничего. Пусть выскажутся настоящие специалисты, которые понимают что-то в авиации, ПВО, обладают сведениями с места трагедии.
А пока этого не случилось, давайте просто поблагодарим экипаж, который в диких условиях посадил самолет. И выразим сочувствие семьям погибших и пострадавших. Человек смертен и не знает ни дня своего, ни часа. Скоро мы все узнаем. А пока – скорбим по погибшим и молимся о живых.
Вчера, 24 декабря, главным событием дня стала потеря ВСУ последней трассы снабжения своих сил в Великой Новоселке.