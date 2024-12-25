 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киев превращает россиян в биодронов
10:59 26.12.2024

Виктория Никифорова

"Биодроны" - так прозвали у нас тех несчастных, кого украинские телефонные мошенники заставляют делать всякие противоправные гадости.

И впрямь они действуют словно беспилотники - все эти пенсионеры и пенсионерки, студентки и подростки, а также люди без определенных занятий. Свои мозги выключены, а тела управляются из украинского кол-центра и делают вещи просто чудовищные по своей глупости и общественной опасности.

За последнюю неделю биодроны взрывали фейерверки в зданиях МФЦ и банках, поджигали и взрывали банкоматы, пытались поджечь полицейские машины, сотовые вышки и двери квартир. Задержаны около 20 человек - обвинения натурально предъявлены серьезнейшие: теракт, попытка убийства двух и более лиц общеопасным способом. Сроки светят огромные.

Преступники эти люди? Несомненно. То, что они делают, - терроризм в чистом виде? Без вопросов. И при этом, воля ваша, но их жалко: многих увозят с места преступления на скорой, а дальше их ждет небо в клеточку на долгие годы плюс потеря всего, что было накоплено за жизнь. Что же с этим делать?

Самое простое - сказать: разбомбим украинские кол-центры. Однако люди на Украине дешевы, на смену моментально придут новые бойцы и все пойдет по новой. Значит, надо думать, как пресечь эту заразу с нашей стороны.

Общая схема развода примерно одинакова. Сначала у людей выманивают деньги со счетов: прекрасно говорящие по-русски украинские мошенники представляются, в частности, эфэсбэшниками и убеждают человека, что с его счетом совершаются противоправные действия, например, с него спонсируются ВСУ.

Гражданин идет в свой банк снимать деньги и отдает наличные "курьеру Центробанка" либо "представителю ФСБ", ну или кем там представится жулик. Проходит время, человек начинает волноваться насчет денег, перезванивает по номеру мошенников, а там ему объясняют, что вернуть все можно, если, к примеру, поджечь полицейскую машину или устроить взрыв в банке.

Конечно, возможны варианты - иногда суммы настолько сочные, что больше уже ничего от клиента и не надо. У обычных студенток, провинциальных учительниц с легкостью выманивают сотни тысяч и миллионы рублей. Рекорд, помнится, поставила московская пенсионерка: она отдала жуликам 146 миллионов, сумка с этими деньгами весила 27 килограммов.

Как видим, жертвами украинских телефонных бандитов становятся отнюдь не маргиналы или пропойцы. Не влияют ни уровень образования, ни уровень достатка. Но что-то общее в биодронах, несомненно, есть.

В основном это школота и пенсионеры, то есть люди одинокие, оставшиеся без присмотра. Старики зачастую даже своей семье бывают не нужны. Подростки против любого присмотра бунтуют изо всех сил, им нравится быть одинокими. Ну засилье цифрового мира тоже влияет: все сидят в соцсетях. Но главное - нет доброжелательного окружения, которое вовремя схватит за руку и скажет: "Дед, ты куда? Мальчик, стой!"

Какие тут есть точки входа, когда люди могут реально вмешаться и помочь? Во-первых, людям из зоны риска следует просто запретить отвечать на звонки с незнакомых номеров, тем более в мессенджерах.

Во-вторых, у старика или подростка должен быть доверенный человек, к которому нужно обращаться при каждом непонятном звонке. Это может быть кто угодно: родственник, друг, сосед, участковый.

Очень важный момент наступает, когда человек приходит забирать деньги из банка. Обычно речь идет о больших суммах, через банкомат их не получишь - вкладчик идет к операционисту. И вот тут сотрудникам банка надо быть начеку.

По современным алгоритмам операционист перед тем, как выдать вам крупную сумму, спрашивает, нет ли каких проблем, не заставляют ли вас это сделать мошенники. Но это чистая формальность. Да и человек ведь в этот момент не подозревает, что связался с жуликами. Он получает свои наличные - и все, пиши пропало.

Значит, банкам надо как-то наладить защиту своих клиентов в этот момент - может быть, расспрашивать их подробнее или вообще в подозрительных случаях задерживать выдачу на день-другой.

Кроме банков, растущую террористическую угрозу должны осознать телефонные операторы. Блокировать звонки из-за рубежа, не разрешать звонки с подменных номеров - наши спецслужбы не раз указывали операторам, что требуется для общей безопасности, но там реагируют крайне вяло: боятся за маржу.

Непонятно, почему не запретить в целом покупку виртуальных номеров - именно ими пользуются в мессенджерах телефонные мошенники. Законопослушным гражданам от этого ни холодно ни жарко, а преступникам пришлось бы тяжело.

Социальная реклама на тему мошенничеств имеется, но делают ее без огонька, на отвяжись. Может быть, показать реальных людей с их историями, признаниями и тяжкими тюремными сроками?

Ну а то, что можем сделать мы все здесь и сейчас, - это не проходить мимо, победить в себе равнодушие, узнать чужую беду и спасти от нее человека. Только что очень показательная история произошла в Сестрорецке.

Молодой человек увидел, как его старенький сосед пытается раздобыть бензин, потому что так сказала ему по телефону какая-то женщина. Оказалось, у деда уже выманили больше 400 тысяч и теперь предлагают совершить поджог. Молодой человек придержал старика, позвонил в полицию и объяснил, что случилось. Копы приехали, задержали деда и не дали ему стать биодроном. Он, конечно, сейчас бормочет, что ничего плохого не хотел, заявление на украденные деньги писать отказался, его уже отпустили домой.

Я отлично знаю и люблю Сестрорецк и понимаю, почему этот хеппи-энд стал возможным. Городок маленький, все друг друга знают, соседи живут в одном доме десятилетиями. Давайте и мы будем так же - все равно, живем мы в шикарных ЖК или скромных панельках, в отдельно стоящих коттеджах. Не будем проходить мимо, не дадим нашим людям превращаться в биодронов.

Даже в наш высокотехнологичный век человеческую жизнь (и не одну) спасает порой простой окрик "Стой, дурак!". Важно только, чтобы он прозвучал как можно раньше.

Источник - РИА Новости
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