Калейдоскоп памяти. Вышли в свет воспоминания ташкентского архитектора Юрия Мирошниченко

11:00 26.12.2024

Советский Ташкент отразился в "Калейдоскопе памяти"



В этом году свет увидели четыре книги, посвященные архитектуре советского Ташкента, пишет искусствовед Boris Chukhovich. Лучшей он посчитал "Калейдоскоп памяти" Юрия Мирошниченко.Советский Ташкент отразился в "Калейдоскопе памяти"



Мемуары архитектора - жанр редкий. Если они садятся за воспоминания, их на то толкает серьезная причина.



Мемуары Юрия Мирошниченко скомпонованы из отдельных рассказов, в которых мозаично предстает жизнь архитектора, его детство, студенчество, проекты и встречи с друзьями. Рассказы имеют привкус застолья, когда заслушиваются рассказы, когда-то возымевшие успех и затем многократно повторенные в канонической форме. Они сотканы из характерного набора сюжетов и элементов, включающих драматургическую завязку, фактурную привлекательность и юмористическую живинку.



Книга обладает главным достоинством - она эмоциональна и написана живым языком, к счастью, не выхолощенным правкой редактора. Она не только воскрешает персонажей архитектурной жизни, которые рисковали остаться лишь фамилиями с инициалами в скупых журнальных публикациях, но и воссоздает бытовую жизнь творческих коллективов, частично восполняя лакуны в наших представлениях о культуре повседневности советских проектных институтов, равно интересной сегодня историкам архитектуры, культурологам и антропологам.



Советский Ташкент отразился в "Калейдоскопе памяти"



Достоинство мемуаров Юрия Георгиевича и в том, что в них каждый с лихвой найдет свое. Энтузиасты, открывшие свой Клондайк в теме "советского модернизма", найдут описания "оптимистической эпохи" и портреты вдохновленных созидателей. Сектанты "сейсмического модернизма" - описания землетрясения и его благотворных последствий. Более внимательный читатель найдет следы зреющих конфликтов, гротескного несовпадения риторики и действия, как и многие другие свойства realpolitik советских лет.