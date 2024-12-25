Солдаты неудачи. Австралия пытается вытащить из российского плена "учителя Дженкинса"

11:01 26.12.2024

Был веганом, хотел убивать русских. В Донбассе впервые пленили наемника из Австралии

Захарова подтвердила обращение Австралии к РФ после пленения наемника в Донбассе



Россия получила обращение от Австралии по поводу задержания своего гражданина, состоящего в рядах ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она объяснила, что сейчас информацию о наемнике проверяют. Известно, что Оскар Дженкинс был ранее учителем биологии, преподавал в Китае, но затем решил отправиться на фронт, "даже без оружия" для того, чтобы "только убивать русских". Что известно о "солдате удачи" с другого конца света - в материале "Газеты.Ru".

Кого ВС России взяли в плен



В воскресенье, 22 декабря, военкор Александр Сладков опубликовал видео с допросом взятого в плен у Краматорска австралийца из ВСУ. Он представился Оскаром Дженкинсом и рассказал, что ему 32 года, на родине он работал учителем биологии. Молодой человек добавил, что в зоне боевых действий он оказался "солдатом", а зарплату получал в гривнах.



Из его соцсетей следует, что он преподает в Тяньцзинском колледже современных профессиональных технологий в Китае с 2017 года. Когда именно он покинул КНР и отправился на Украину - неизвестно.



Дженкинс полностью отказался от продуктов животного происхождения, о чем рассказывал в эфире своего YouTube-канала. Он обещал заставить китайцев "стать веганами".



"Единственные люди, которые со мной дружат, - это веганы. Если ты не веган, но ты мой друг, то ты скоро станешь веганом или мы поссоримся", - говорил будущий наемник.

Австралийский телеканал ABC сообщил, что местонахождение Дженкинса не могли установить с августа. Сенатор Саймон Бирмингем заявил, что Россия "должна обращаться" со всеми военнопленными, включая Дженкинса, "гуманно и справедливо, с уважением и в соответствии с законами войны".



Собеседники ABC подтвердили, что на опубликованном видео действительно был Оскар Дженкинс. Его бывший сослуживец по ВСУ, американец с позывным "Форест" рассказал, что австралиец "был готов отправиться на фронт без бронетехники, без оружия и только для того, чтобы убивать русских". Семья Дженкинса отказалась комментировать ситуацию.



Реакция властей Австралии

Источник телеканала подтвердил, что австралийское правительство не сомневается в подлинности видео, однако власти собираются установить, когда именно сделали эти кадры.



В понедельник, 23 декабря, посла России Алексея Павловского вызвали в МИД Австралии, сообщил ABC. Дипломат провел в здании министерства иностранных дел около получаса, а после встречи отказался от комментариев журналистам.



Генеральный прокурор Марк Дрейфус заявил, что правительство Австралии сделало России представление после пленения Дженкинса, а также вновь призвало "соблюдать международное право".



"Нашим непосредственным приоритетом является понимание того, где находится мистер Дженкинс, и подтверждение его благополучия", - добавил Дрейфус.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что обеспокоен опубликованным видео с Дженкинсом. Глава правительства добавил, что власти работают над тем, чтобы "оказать поддержку" бывшему учителю.



Журналисты предложили Альбанезе включить плененного в сделку "по обмену заключенными", однако премьер ушел от ответа, добавив, что Австралия обратилась к России по ситуации с Дженкинсом.



Россия получила запрос

В ходе проведения брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила обращение от австралийских властей по вопросу задержания наемника.



"Австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу, и в настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется", - рассказала Захарова.

По ее словам, за ситуацией следят и МИД, и другие компетентные органы. Ответственность за случившееся несет именно Австралия, поскольку она попустительствует наемникам, вступающим в ряды ВСУ.



Захарова заявила, что власти страны направили в поддержку Украины около $600 млн (почти 60 млрд рублей). Сайт aif.ru напомнил, что с начала проведения спецоперации в рядах ВСУ засветились около 55 наемников из Австралии. Не менее восьми из них погибли, а Дженкинс стал первым "солдатом удачи" из этой страны, попавшим в плен.



Антон Ишбульдин