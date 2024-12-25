Антимигрантский год. Продолжится ли тенденция?

11:10 26.12.2024 Российские власти приняли более десяти законов, усложняющих жизнь иностранцам. Продолжится ли тенденция?



19 декабря в ходе традиционной прямой линии президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года, поднял и тему мигрантов. Глава государства назвал данный вопрос "острым и чувствительным", предложив ужесточить требования к приезжим, а также более тесно взаимодействовать с властями других стран, особенно республик Центральной Азии, чтобы заранее готовить их граждан к переезду в РФ. Конечно, в законодательстве всегда найдется простор для подобных мер, и в 2024-м Госдума постаралась. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подсчитал, что за отчетный период было принято 14 нормативных актов в сфере миграционной политики. Большинство из них так или иначе усложняет иностранцам жизнь. "Фергана" подготовила обзор наиболее важных инициатив, а также других аспектов и событий, связанных с нахождением мигрантов в России.



Меньше прав - больше обязанностей



Большой пакет изменений в законодательство был принят российскими депутатами летом уходящего года. Нововведения значительно повысили роль полиции в контроле над иностранными гражданами. Так, представителям правоохранительных органов разрешили без решения суда задерживать мигрантов на 48 часов и даже оформлять решение о депортации. МВД будет вести реестр приезжих, нарушивших правила пребывания в России. Такие люди попадут в так называемый "режим высылки", который распространяет на них массу ограничений. Например, устанавливается запрет на приобретение недвижимости и автомобиля, заключение брака, открытие банковских счетов и денежных переводов свыше 30 тысяч рублей ($288) в месяц, смену места жительства и выезд из определенного региона без ведома властей и прочее.



Причиной же внесения в черный список может быть любое нарушение - просрочка миграционных документов, аннулирование разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), другое.



По идее реестр должен быть открытым и при устранении нарушений полиции полагается удалять мигранта из перечня. Но неизвестно, как система покажет себя на практике. Новые меры вступят в силу с 5 февраля 2025 года. Так что с этой даты приезжим необходимо особо тщательно следить за своими документами, иначе можно запросто угодить под, по сути, "домашний арест" или принудительно отправиться на родину.



Депутаты обратили внимание и на фиктивные браки, которые позволяли иностранцу практически сразу после выхода из загса подавать заявление на получение РВП. Согласно поправкам в положение, теперь между заключением семейного союза и оформлением документов по натурализации должно пройти не менее трех лет. Вряд ли кто-то захочет терять эти годы, пребывая в фальшивом браке.



Законодатели не оставили без внимания и приезжих, получивших российское гражданство или собирающихся это сделать. Их обязали встать на воинский учет. В случае отказа - паспорт на стол. К слову, несколько мигрантов, с которыми удалось пообщаться, рассказали, что решили не менять гражданство из страха быть призванными в армию и отправиться на СВО.



Глобальные изменения затронули систему проверки знаний мигрантами русского языка. Если раньше приезжие могли получить соответствующий сертификат даже в частном образовательном учреждении, и никто не проверял, действительно ли приезжий сдал тест или просто купил документ, то сейчас эта "лавочка" прикрыта. В декабре правительство утвердило список государственных организаций, имеющих право экзаменовать мигрантов. В перечне всего 92 учебных центра на всю Россию.



Ужесточения перекинулись и на детей работающих в РФ иностранцев. Госдума запретила принимать их в школы, если они недостаточно владеют русским языком. Данную норму поддержал и Путин. "В целом это понятно: как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это тогда отдельно нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить?" - риторически вопрошал президент в ходе прямой линии.



Добавим, что проблема реальна. Исследования, в которых приняли участие около 155 тысяч детей мигрантов, показали, что 18% из них совсем не говорят по-русски или знают язык плохо. Тем не менее сегодня они ходят в школу. Теперь же примерно такое количество детей может пополнить число тех, кто остался за бортом системы общего образования по желанию своему или родителей. Еще одна дополнительная головная боль для приехавших на заработки иностранцев.



Путин предложил решить этот вопрос путем строительства русских школ за рубежом или организации языковых курсов. Это помогло бы иностранцам уже дома готовиться к жизни в РФ. Но очевидно, что такие меры рассчитаны не на ближайшую перспективу.



Вы нам больше не нужны



Несколько лет назад российские регионы начали отказываться от иностранной рабочей силы. В текущем году количество субъектов Федерации, принявших аналогичные запреты, возросло. Сегодня почти треть из них частично или полностью ограничила наем приезжих.



Обычно власти на местах формировали список профессий или направлений, где нельзя трудоустраивать мигрантов. В большинстве случаев речь идет только о тех, кто работает по патенту. Поясним, что данный документ получают граждане стран, с которыми у РФ установлен безвизовый режим, например, сюда входят Узбекистан и Таджикистан. Но есть и исключения. Никаких разрешительных "бумаг" не нужно резидентам государств Евразийского экономического союза - Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Следовательно, и ограничения их не касаются.



Продолжая тему санкций, отметим, что в этом году Якутия, которая одной из первых ввела запреты еще в 2017-м, продлила их действие. А Тверская область со следующего года расширит перечень видов деятельности, табуированных для приезжих, с 26 до 82 пунктов. Вместе с тем администрация этого региона "надавила" на рабсилу из-за рубежа и экономически, увеличив стоимость патента почти на 40% - до отметки около 15 тысяч рублей ($144). Даже в Москве дешевле, где показатель не превышает 9 тысяч ($86).



Упомянем еще несколько областей, объявивших о запретах для мигрантов, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Власти Подмосковья составили свой список направлений, где иностранцы работать не смогут. Сюда вошли сферы торговли, здравоохранения, образования, спорта и досуга. Как пояснили чиновники, здесь предполагается постоянное общение с людьми, а не все приезжие, особенно из Центральной Азии, в достаточной мере владеют русским языком. По подсчетам экспертов, после введения ограничений более пяти тысячам человек придется уволиться.



Аналогичное решение приняла Волгоградская область, но сформировав более широкий перечень видов деятельности. В частности, мигрантам запретили трудиться в сфере пассажироперевозок, работать продавцами и курьерами. То есть указаны профессии, традиционно востребованные приезжими. Впрочем, тенденция актуальна для большинства регионов, утвердивших подобные ограничения.



Ну, а куда узбекистанцам и таджикистанцам можно даже не планировать ехать, это в Нижегородскую область, где с 1 октября текущего года больше не выдают патенты. При этом власти региона подчеркнули, что тем, кто уже имеет разрешительный документ на руках, его продлят при необходимости. Но вновь прибывшим стоит поискать работу в другом субъекте Федерации.



Такое положение дел несколько парадоксально, так как в России наблюдается нехватка рабочих рук, особенно в регионах. Об этом также упомянул Путин 19 декабря. Он добавил, что зато в стране практически нет безработицы - она не превышает 2,3%. По мнению президента, число трудовых мигрантов можно снизить за счет применения технологий, не требующих большого количества квалифицированных рабочих.



Но без фанатизма



Еще одним антимигрантским фактором в России можно назвать волну ксенофобии, вспыхнувшую после мартовского теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Напомним, что тогда несколько человек ворвались в концертный зал, открыли огонь и устроили пожар. Жертвами преступления стали более 140 человек. По горячим следам задержали подозреваемых - все они оказались гражданами Таджикистана.



Этот инцидент послужил триггером для изменения законодательства в плане усиления контроля за приезжими и ужесточения правил их пребывания в стране. К тому же участились рейды силовиков по общежитиям, хостелам и прочим местам скопления иностранцев. Резко возросло количество депортированных, которых за малейшее нарушение (ту же просроченную дату в миграционных документах) высылали на родину - зачастую с запретом въезда в РФ на ближайшие годы.



Нельзя не сказать об общественной позиции в отношении к приезжим, которая стала близка к прямым проявлениям ксенофобии. Например, после "Крокуса" были случаи, когда россияне, узнав, что к ним приедет таксист-таджик, отменяли заказ. Подобная реакция коснулась, пожалуй, граждан всех центральноазиатских республик.



Чтобы успокоить население, властям пришлось провести серьезную кампанию. Она заключалось в распространении соболезнований погибшим со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона, подчеркнувшего, что "у террористов нет ни национальности, ни родины, ни религии", а также в заявлениях его коллеги Путина и других российских политиков о недопущении ненависти по национальному признаку. СМИ внесли свою лепту, публикуя информацию о приезжих или выходцах из Центральной Азии, самоотверженно спасавших зрителей при нападении на "Крокус".



Очередную волну антимигрантских настроений можно было ожидать на прошлой неделе после того, как силовики задержали подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Им оказался узбекистанец Ахмаджон Курбанов. Иностранец признался на допросе, что за совершение теракта ему обещали $100 тысяч и паспорт Евросоюза.



В этот раз некоторые российские политики отреагировали на опережение. Так, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил мнение, что организаторы убийства офицеров преследовали две цели: устранить высокопоставленного военного и спровоцировать всплеск ксенофобии в РФ. Депутат подчеркнул, что не следует обобщать и винить во всем узбеков. С подобной риторикой выступил еще ряд официальных лиц.



Инцидент обсудили и на самом верху. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Кириллова и его помощника. Руководитель центральноазиатской республики решительно осудил этот "подлый террористический акт", а также выразил намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.



Учитывая все указанные выше моменты, констатируем, что 2024 год однозначно стал для мигрантов непростым. И все же они закрывают невостребованные россиянами вакансии, готовы работать в сложных условиях и за, мягко говоря, не самую высокую зарплату. К тому же есть экономический эффект: по данным МВД РФ, за десять месяцев текущего года в бюджет поступило порядка 100 млрд рублей (свыше $962 млн) в виде налогов, уплаченных иностранцами, работающими по патенту.



Очевидно, что и Россия нужна Центральной Азии. Как ни крути, но свыше миллиона узбекистанцев, таджикистанцев и кыргызстанцев именно здесь зарабатывают на жизнь себе и своим семьям.



Поэтому чиновникам всех заинтересованных сторон следует поддерживать партнерство. Путин в своем выступлении заявил о необходимости соблюдать баланс, чтобы приезжие не ущемлялись, а их социальные права и гарантии были обеспечены. Но, отметил политик, сделать это нужно не за счет дополнительной нагрузки на местное население, которое из-за иностранцев не должно испытывать дискомфорт.



Думается, поиск этого баланса станет задачей для законодателей в новом году. Ведь нельзя усложнять мигрантам жизнь бесконечно. Источник - fergana

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