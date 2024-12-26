Зеленский устроил газовый "кердык" Европе, - Егор Волков

11:12 26.12.2024 26.12.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ



Зеленский устроил газовый скандал в Европе, или "Мал клоп, да вонюч"



За несколько дней до наступления 2025 года киевская власть использовала российский газ, чтобы разжечь очередной европейский скандал.



Вопрос транзита российского газа через Украину поднимался ее западными соседями – Венгрией и Словакией – уже несколько раз, потому что действующий пятилетний контракт истекает буквально с новогодним боем кремлевских курантов.



Несмотря на настойчивость венгерского и словацкого премьеров (Орбана и Фицо) во время общения с киевской властью, все эти попытки оказались тщетными. На днях это подтвердил и российский президент Владимир Путин: "Контракта на транзит газа из России через Украину в Европу уже точно не будет".



Ряд энергокомпаний, торговых ассоциаций и крупных промышленных производителей Австрии, Венгрии, Италии и Словакии подписали совместную декларацию, призывающую руководство ЕС сохранить транзит российского газа через Украину, поскольку его прекращение "нанесет значительный экономический ущерб" региону. Потери одной только Словакии, по предварительным оценкам, составят более 220 миллионов евро.



По словам словацкого премьера, он пытался обсудить этот вопрос на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря. Однако, Зеленский "выступил с предложениями, которые кажутся мне абсурдными. Например, что он согласится на это, только если мы не будем платить России до конца войны. Но какой дурак даст нам бесплатный газ? Когда мы уже заканчивали, Зеленский вернулся к теме газа и спросил меня, проголосовал бы я за членство в НАТО Украины, если бы он выделил 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, сразу ответил, что никогда".



В отместку за обнародование этого разговора с попыткой взятки Зеленский призвал словацкие правоохранительные органы и спецслужбы проверить деятельность их премьера: "Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но за них платит Словакия. Подобные скидки не предоставляются бесплатно – выплаты в Россию осуществляются через государственные или неясные схемы". Кроме того, Зеленский заявил, что Фицо "хочет помочь России вытеснить американский газ и энергетические ресурсы других партнеров из Европы".



Учитывая, что сразу после подрыва "Северного потока" в сентябре 2022 именно США обошли РФ по объему поставок газа в Европу, такое обвинение звучит довольно странно. Даже с учетом, того, что в третьем квартале 2024 объем экспорта российского газа в Европу (13,3 млрд куб. м) наконец-то превысил поставки из США (9,5 млрд куб. м), но произошло это исключительно за счет уменьшения продаж дорогого американского СПГ, вызванного экономическими проблемами в ЕС.



В разгар скандала с Украиной 22 декабря Фицо совершил блиц-визит в Москву для обсуждения газового вопроса с президентом Владимиром Путиным, однако ни о каких новых вариантах решения проблемы газовых поставок не сообщалось.



Для западных стран встреча словацкого премьера с российским президентом стала шоком. В Европарламенте считают, что это "пощечина Зеленскому", а, по словам Politico, визит "идет вразрез с публичными обязательствами ЕС положить конец зависимости от Москвы в вопросах импорта газа".



Украинский МИД как подгавкивающая собачонка обвинил Фицо в "слабости, зависимости и недальновидности", а также создании "угрозы для всей Европы".



С учетом масштабности скандала киевский клоун продолжил свои обвинения в адрес словацкого премьера и сделал ему "рождественский подарок" (у католиков рождественский сочельник отмечается 24 декабря). В этот день Зеленский заявил, что "Фицо борется за деньги и вряд ли деньги для Словакии. Теневые соглашения с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на личную выгоду".



Предложенная взятка в 500 млн. евро была названа Зеленским "компенсацией для словаков", которую "Фицо не захотел", потому что "ему выгоднее Москва".



Думаю, что для любой страны и здравомыслящего руководителя государства выгоднее закупать газ дешевле от надежного поставщика, чем дороже от любого другого. Хотя Зеленскому этого не дано понять, потому что глаза ему застилает русофобия и страх любого мирного урегулирования, которое лишит его власти.



Как заявил бывший депутат Верховной рады (в 2019-23 годах), а ныне председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, "Зеленский предложив Роберту Фицо взятку, в очередной раз опозорил Украину. Теперь понятно, почему он отказывается от переговоров с Владимиром Путиным, деньги ему не предложишь, а других аргументов, как видим, у Зеленского нет".



По словам Медведчука, потеря легитимности Зеленским после окончания президентских полномочий в мае 2024 автоматически привела к потере им права неприкосновенности. Таким образом, за попытку дачи взятки словацкому премьеру Зеленский может быть привлечен к уголовной ответственности как по украинскому законодательству (ст. 369 УК), так и по словацкому (ст. 334 и 336 УК) или бельгийскому (ст. 246 и 247 УК).



Медведчук также сообщил, что уже подал заявление в Федеральную прокуратуру Бельгии "с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции".



Российский юрист Мария Ярмуш скептически прокомментировала данную инициативу: "Прокуратура Бельгии скажет, что они не видят здесь состава преступления, потому что Владимир Зеленский уже заявил, что он предлагал Фицо 500 млн. евро в качестве компенсации потерь, связанных с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и с необходимостью Словакии закупать газ через другие хабы".



Естественно, никакого уголовного дела ни в Киеве (звучит совсем смешно), ни в Брюсселе (озвучено выше), ни в Братиславе (по тем же причинам) против Зеленского возбуждать не будут. Иначе западным странам придется признать, что Украиной правит хунта, захватившая власть незаконным путем.



А на это Запад никогда не пойдет, потому что будет невозможно объяснить своим гражданам предоставление киевской власти средств в размере 238,5 млрд долл. США за период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года. Хотя общие расходы на Украину за этот период были гораздо выше.



На днях венгерский премьер Орбан озвучил их итоговую сумму: "Во время переговоров с американцами я получил от них данные, что Европа и Америка в общей сложности потратили на Украину до сих пор 310 миллиардов евро. Это огромная сумма, просто кошмарная".



По его словам, такая денежная сумма запросто могла вывести Европу из кризиса, а цены на энергоносители не зашкаливали бы до космических значений.



Однако теперь, и Венгрии и Словакии придется не только продолжать выделять деньги на Украину в рамках ЕС, но и платить повышенные суммы по счетам за газ, если удастся найти его дополнительные поставки в разгар зимы.



Власти Словакии, конечно, пригрозили Киеву остановкой поставок электроэнергии в случае прекращения транзита газа из России, однако Зеленский продолжит противиться, даже если все украинские регионы погрузятся во тьму. Потому что в таком случае украинцы побегут спасаться в ту же Словакию, что грозит Братиславе дополнительными расходами.



Кстати, проблема с прекращением транзита российского газа через Украину ударила также по Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).



По сведениям СВР РФ, Президент Санду потребовала подготовить план силового захвата, расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС, которая питается российским газом и поставляет электроэнергию Молдавии. Если же газ в Приднестровье пойдет из Румынии, то в этом вопросе ПМР и Молдавия будут держать друг друга за горло.



Очевидно, что возможная военная агрессия Молдавии в сторону ПМР будет немедленно поддержана киевской властью. Это позволит Зеленскому расширить украинский военный конфликт на территорию других европейских стран, чего он давно добивается, а также взять в заложники множество российских граждан, более 200 тыс. из которых проживают в ПМР.



Таким образом, будущее Европы находится сейчас в зависимости от клоуна Зеленского, который продолжает вредить не только своей стране, но и всем соседям. Как говорит пословица, "мал клоп да вонюч". Источник - fondsk.ru

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