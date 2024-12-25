|13:41 "Прекращение финансирования – хорошая встряска для руководства Абхазии", - Анастасия Коскелло
12:14 Сектор Газа. Израиль одним ударом превратил в "груз 200" пять палестинских журналистов
12:05 Псковские горизонты. Город, спрятавший свои памятники, - Григорий Ревзин
11:42 В семье не без урода. Кто против мира на узбеко-кыргызской границе, - Жахонгир Арапов
11:13 Как меняется контртеррористическая повестка в мире и причем здесь Таджикистан? - Рустам Азизи
11:12 Зеленский устроил газовый "кердык" Европе, - Егор Волков
11:10 Антимигрантский год. Продолжится ли тенденция?
11:06 Зима в Кабуле: зачем СССР ввел войска в Афганистан (история)
11:01 Солдаты неудачи. Австралия пытается вытащить из российского плена "учителя Дженкинса"
11:00 Калейдоскоп памяти. Вышли в свет воспоминания ташкентского архитектора Юрия Мирошниченко
10:59 Киев превращает россиян в биодронов
10:57 Как советский "мусульманский" батальон в 1979 году свергал афганского президента Амина (уроки истории)
10:53 ВС РФ приступили к штурму очередной линии обороны ВСУ у Покровска
10:43 Поумнеет? Спикер КырПарламента меняет фамилию - вместо Шакиева будет Тургунбек уулу
10:39 Казахстан. Каким ты был, год уходящий? - Д,Ашимбаев, А.Чеботарев
10:29 (Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу, - Виктория Титова
10:24 Планируемое создание "исламского Ватикана" на Балканах чревато ростом религиозного экстремизма и терроризма в Европе, - Д.Минин
10:17 Сельское хозяйство Таджикистана: Все показатели выросли, кроме производства хлопка, - Сайфиддин Караев
09:46 Мирный договор подхватил вирус. Никол Пашинян и Ильхам Алиев не приехали на саммит СНГ, - С.Строкань
09:43 Израиль объявляет Йемену "первую ракетную войну", - Игорь Субботин
09:41 Саммит СНГ подвел итоги года, - Виктория Панфилова
07:44 Иран и новые власти Сирии балансируют на грани конфликта, - НГ
03:20 Понимание отсутствует. Новое правительство Сирии выставило Ирану счет на $300 млрд! За поддержку Асада
02:06 Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма? - Михаил Павлив
02:00 Игра Трампа, расчет Путина, обреченность Зеленского. О чем молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве, - В.Стоякин
01:29 Новое издание Доктрины Монро. Трамп - принц датский, - Святослав Князев
01:26 Трамп показывает зубы. Избранный президент США заявил, что хочет заполучить Панамский канал и Гренландию, - И.Веремеев
00:53 Африка, битва за Сахель: американцы спешат в Чад, - В.Ключинский
00:28 Теракт в Магдебурге подорвал остатки доверия к Шольцу. Рейтинг ухнул еще в 3 раза, - О.Никифоров
00:26 Трампу запретили присоединять Гренландию, - НГ
00:22 Саммит на уровне "минус два". В "Игоре" недосчитались Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, - репортаж А.Колеснкова
00:19 Ирану выставляют счет за войну в Сирии. Дамаск ждет репараций от союзника Башара Асада, - Къ
|Сектор Газа. Израиль одним ударом превратил в "груз 200" пять палестинских журналистов
12:14 26.12.2024
В результате удара Израиля по центру Газы поглибли пять палестинских журналистов - СМИ
По меньшей мере пять палестинских журналистов погибли в результате израильской атаки в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, израильские военные нанесли удар по автомобилю, обеспечивающему спутниковое вещание телеканала Quds News Network, который находился перед больницей "Аль-Авда" в лагере беженцев Нусейрат в центре анклава. Канал подтвердил, что пять журналистов погибли.