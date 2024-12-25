Сектор Газа. Израиль одним ударом превратил в "груз 200" пять палестинских журналистов

12:14 26.12.2024

В результате удара Израиля по центру Газы поглибли пять палестинских журналистов - СМИ



По меньшей мере пять палестинских журналистов погибли в результате израильской атаки в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.



По его данным, израильские военные нанесли удар по автомобилю, обеспечивающему спутниковое вещание телеканала Quds News Network, который находился перед больницей "Аль-Авда" в лагере беженцев Нусейрат в центре анклава. Канал подтвердил, что пять журналистов погибли.