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"Прекращение финансирования – хорошая встряска для руководства Абхазии", - Анастасия Коскелло
13:41 26.12.2024

Политики и чиновники рассуждают о причинах кризиса в отношениях с Москвой

Руководитель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба уверяет, что оппозиция, как и прежние власти в Сухуме, настроена пророссийски. Фото Дмитрия Феоктистова/ТАСС
Россия возобновила поставки электричества в Абхазию. Блэкауты сократились с 11 до 4 часов. Полный энергетический коллапс в республике предотвращен, однако экономический и политический кризис далек от завершения. Местные политики и эксперты отчаянно ищут пути выхода из ситуации.

Внутри Абхазии нет единства мнений относительно того, что же все-таки произошло со страной за последние полтора месяца. Сторонник экс-президента Аслана Бжания, член Общественной палаты Давид Пилия убежден, что причина перебоев с электричеством в том, что оппозиционеры, рвущиеся к власти, попутно испортили отношения республики с Россией, так как свергли пророссийского президента: "Произошла попытка государственного переворота. Ратификация инвестиционного соглашения не была реальной причиной для штурма зданий администрации президента и парламента. Задача этих людей была в том, чтобы заставить Аслана Бжания уйти в отставку. Таким образом они убрали своего главного политического оппонента". По мнению Пилия, переворот был режиссирован на Западе. Само по себе инвестсоглашение с РФ не несло никакой опасности для страны, считает Пилия: "Я знаком с текстом. В Общественной палате у нас была по этому поводу встреча с заинтересованными сторонами. Присутствовали представители Министерства экономики, которые подробно разобрали содержание соглашения. Мы, члены Общественной палаты, никакой угрозы в этом соглашении не увидели. Я убежден, что мы в Абхазии можем строить и парк-отели, и гостиницы с апартаментами. Весь мир этого не боится, а мы боимся? И чего мы боимся, мы не можем объяснить".

Оппозиция, по мнению Пилия, совершила грубую манипуляцию, спекулируя на симпатиях абхазских граждан к РФ, и, сама того не понимая, оскорбила Кремль: "Они говорят, мы за Россию, мы такие хорошие. Захватывая здание, они же флаг российский туда внесли. Но я это как кощунство рассматриваю. Это же выглядит так, будто под знаменем России они ворвались в здания администрации президента и парламента".

По словам Пилия, исход ситуации теперь полностью зависит от властей РФ. "Прецедент Нагорного Карабаха, конечно, меня очень пугает, – говорит политик. – Вот был Карабах на карте – и нет его. С Абхазией это не так легко будет сделать, но при желании, если возьмутся за это... Хотя для России это был бы опасный шаг. Северному Кавказу это очень не понравится. Мы вообще в таком неведении – что будет, как будет..." Выход для страны, по его мнению, может быть в конституционной реформе и сокращении полномочий президента в пользу парламента: "Возможно, переход к парламентской республике спасет нас от будущих потрясений. Потому что если президентство будет номинальным, такой драки за него уже не будет". Также, считает Пилия, нужно "разобраться с советом старейшин": "Совет старейшин у нас оказался на стороне оппозиции! Эти люди забыли о своем предназначении. Совет старейшин – это люди, которые должны стоять над схваткой. А они оказались на одной стороне. Потому что среди них оказалось очень много авантюристов, я прошу прощения. Мы задались вопросом, и начали разбираться, и так и не поняли – по какому принципу они туда собирались? Каждый сам себя туда назначил! Самопровозглашенные. Одним словом, сегодня нам надо подумать о будущем, о том, каким у нас должен быть совет старейшин. Как это так вышло, что они находятся у нас в толпе бунтующих и захватывающих здания?"

Один из лидеров оппозиции, руководитель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба стоит на противоположных позициях. По словам Ардзинбы, совет старейшин "поддержал не оппозицию, он поддержал народ". "Это авторитетнейший институт в Абхазии, потому что у нас старшие всегда имеют огромное уважение и почет. Они выступили только потому, что имела место тотальная несправедливость, – говорит Ардзинба. – То, что бывший президент так уничижительно высказался о совете старейшин, тоже сыграло роль. Потому что мы традиционное общество, мы за традиционные ценности". По словам Ардзинбы, упрекать оппозицию в том, что она расстроила отношения Абхазии с Россией, нет никаких оснований: "Я и моя команда – мы все являемся гражданами России. Вот видите, у меня здесь в офисе стоит российский флаг. Вся наша команда состоит из активных людей, которые с самого начала СВО принимали в ней активное участие. Мы были одними из тех, кто инициировал в Сухуме на стадионе митинг в поддержку внешнеполитической линии, проводимой Российской Федерацией. Более 50 человек из Абхазии уже сложили голову на СВО. Владимир Путин воспринимается в Абхазии как наднациональный лидер. Мы находимся в фарватере геополитики России и никуда уходить не собираемся". "Инвестиционное соглашение, о котором идет речь, – это отдельный вопрос. Оно было крайне невыгодным для Абхазии, по сути, кабальным. Оно было связано с частными коммерческими инициативами, которые несли прямую угрозу будущему Абхазии", – считает оппозиционер. "Но в российское информационное пространство вся эта информация поступала в искаженном виде. Наши политические противники приложили для этого большие усилия", – говорит Ардзинба.

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Здание администрации президента в Сухуме,
которое недавно штурмовали оппозиционеры,
уже привели в порядок. Фото РИА НовостиПо словам Ардзинбы, Бжания и его сторонники ввели российский политикум в заблуждение, говоря о том, что Абхазия теперь против российских инвестиций: "У нас есть соглашение с Российской Федерацией о защите и взаимопоощрении инвестиций от 2009 года. В 2014 году в Абхазии был принят закон об инвестиционной деятельности, в рамках которого определены налоговые льготы для инвесторов. То новое инвестсоглашение, которое появилось сейчас, было написано в интересах одной-единственной компании. У нас есть подтверждающие это документы. Данная компания не собиралась здесь, в Абхазии, платить налоги, в том числе косвенные, и привлекать рабочую силу здесь". "То, о чем мы говорим, – это не инвестиции, – утверждает Ардзинба. – Я думаю, оттого что какой-то российский коммерсант застроил бы здесь побережье Абхазии пентхаусами, простой человек в России ничего бы не выиграл. Нам нужны полноценное сотрудничество, долгосрочные программы, которые были бы действительно выгодны и народу России, и народу Абхазии".
"Разговоры, что соглашение было якобы только в интересах одной компании, – лукавство, – возражает на это Давид Пилия. – Потому что этот документ подписал не какой-то предприниматель, а глава правительства РФ. По поводу освобождения инвесторов от НДС – мы же потом договорились в парламенте, чтобы хотя бы 50% НДС россияне платили". По словам Пилия, парламентарии целенаправленно сорвали подписание соглашения, невзирая на его содержание: "Правительство наше выехало в Москву, встречалось с Максимом Решетниковым (министром экономического развития РФ. – "НГ"), и он договорился с Мишустиным про 50%. А потом с этим документом правительство вернулось на парламент – а они: а мы вообще не будем принимать, мы все равно не примем! Как это называется?" По словам Пилия, руководство страны должно обнародовать сведения о финансировании оппозиции с Запада: "У нас нет закона об иноагентах, но у нас есть возможность просмотреть их банковские счета".

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия отрицает возможность финансирования госпереворота извне: "Про какое-то финансирование прозападных или протурецких сил в Абхазии просто смешно слышать. Особенно с учетом того, что ни Запад, ни Турция не признают Абхазию. Как могут быть антироссийские настроения в маленькой стране, которая экономически и политически очень зависит от России и имеет выход в мир только через Россию?" "Антиабхазская кампания в российских СМИ на самом деле обижает жителей Абхазии, – говорит Барателия. – Потому что само население внутри эту позицию не разделяет, Абхазия всегда была пророссийски настроена, и я не могу назвать ни одну страну в мире, которая была бы ближе к России. У нас государственный язык – русский, у нас валюта – рубль, у нас все вывески на русском языке, у нас работает российское телевидение, у нас у большинства российские паспорта, у нас по факту российская образовательная система". "Безусловно, нынешний хейт в отношении Абхазии в соцсетях, все эти слова про то, что "хватит кормить Абхазию" и "неблагодарных абхазов", – это не официальная политика российского государства. Но надо понимать, что это обижает простых людей. И те антироссийские настроения, которых сейчас нет, могут в результате всего этого быть искусственно сформированы извне", – отмечает директор Нацбанка.

По словам Барателия, последний по времени переворот в Абхазии говорит о системном кризисе внутри абхазского государства: "Сегодняшнее прекращение финансирования – это хорошая встряска для нашего руководства. Сейчас появилась масса вопросов к системе внутреннего управления в Абхазии". "Помощь полезна, когда она носит временный характер. Если мы всегда будем сидеть на помощи России, то никогда не сможем встать на ноги и стать самодостаточными, – говорит Барателия. – Нам нужно развивать собственную экономику, и, насколько я понимаю, Российская Федерация в этом заинтересована". По мнению чиновника, Абхазии "нужен слой профессиональных управленцев, которые имели бы навыки антикризисной работы в разных сферах".

Сухум–Москва
25.12.24

Источник - НГ
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